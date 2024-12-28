「HIMEHINA」デビュー7周年を記念して、TOKYO DOME CITY HALLで2Daysライブイベントを開催！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、株式会社Brave group100％子会社、以下「Studio LaRa」）は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA（ヒメヒナ）」が2025年3月1日(土)・2日(日)の2日間、TOKYO DOME CITY HALLにてデビュー7周年を記念した2Daysライブイベントを開催することをお知らせいたします。また、2024年12月27日(金)より、ファンクラブ会員限定で現地チケットの先行抽選受付を開始いたしました。

・特設サイト：https://himehina.jp/pages/special?t=live2025_7th_anniversary_live

■2Daysライブイベント概要

Day1『田中音楽堂 RealLive ～姫雛合唱宴～』では、HIMEHINAの公式YouTubeチャンネルで配信している、田中ヒメによる生放送歌番組『田中音楽堂』の特別編を開催いたします。

Day2『ザ・ベストニジュー』では、今年8月に行なった「みんなの好きな HIMEHINA楽曲TOP20」の投票結果を元にしたセットリストでライブステージをお届けいたします。

タイトル：HIMEHINA 7周年LIVE Day1『田中音楽堂 RealLive ～姫雛合唱宴～』

HIMEHINA 7周年LIVE Day2『ザ・ベストニジュー』

日程：［Day1］2025年3月1日(土)・［Day2］2025年3月2日(日)

時間：18:00開場 / 19:00開演 / 21:30終演（予定）

会場：TOKYO DOME CITY HALL（https://www.tokyo-dome.co.jp/tdc-hall/access/）

出演：HIMEHINA（田中ヒメ、鈴木ヒナ）

［主催］Studio LaRa

［企画 / 制作］Studio LaRa / LIFE

［運営 / 協力］DISK GARAGE（お問い合わせ：https://info.diskgarage.com/）

【チケット詳細】

＜ファンクラブ会員限定 2日間通しチケット＞

・ センターアリーナ《通し特典付き》：27,600円（税込）

・バルコニー《通し特典付き》：19,600円（税込）

＜1日チケット（日付指定）＞

・センターアリーナ：13,800円（税込）

・バルコニー：9,800円（税込）

・車イス専用 指定席：9,800円（税込）

・ファンクラブ会員限定の後方腕組みプレミアムシート《8名用個室・お土産付》：120,000円（税込）

※ファンクラブ会員限定の後方腕組みプレミアムシートは、各日2部屋限定で、1部屋8名1組での申込が必要です。お土産には通し特典「7周年記念LIVE ニンライトチャーム」Day1デザインとDay2デザインの2点が含まれます。

《チケット購入特典》

2日間通しチケットをご購入いただいた方には、通し特典として「7周年記念LIVE ニンライトチャーム」Day1デザインとDay2デザインの2点をプレゼントいたします。

【チケット販売スケジュール】

▼ ファンクラブ会員限定 先行

期間：受付中 ～ 2025年1月13日(月) 23:59まで

申込ページ：https://himehina.jp/contents/879844

当落発表：1月17日(金)

※HIMEHINAオフィシャルファンクラブ「FCジョジ倶楽部」のご登録完了後、「FC先行チケット」からお申込いただけます。

▼ プレリクエスト先行 1次

期間：2025年1月17日(金) 12:00 ～ 1月26日(日) 23:59 まで

当落発表：1月29日(水)

▼ プレリクエスト先行 2次

期間：2025年1月29日(水) 12:00 ～ 2月2日(日) 23:59 まで

当落発表：2月4日(火)

チケットの購入方法やイベントに関する最新情報は、特設サイト（https://himehina.jp/pages/special?t=live2025_7th_anniversary_live）およびStudio LaRa公式X（https://x.com/LaRa_km10/）をご確認ください。

■HIMEHINA（ヒメヒナ）プロフィール左から：田中ヒメ、鈴木ヒナ

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、ワンマンライブのチケットは発売後1分で即完売する人気。

YouTubeチャンネル登録者数100万人、動画の総再生数は4億回を突破し、2023年12月に投稿した『愛包ダンスホール』はわずか半年でMVの再生数2,000万回を突破。2024年9月には3,000万回を突破し、多くのファンに愛されながら再生数を伸ばし続けている。

2023年5月には3rdアルバム『提灯暗航』をリリース。オリコンデジタルアルバムランキング1位、iTunesとmoraのハイレゾアルバムランキング1位を獲得し、2人の感情表現豊かな歌唱力と独自の世界観が支持されている。

＜関連公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Studio LaRaを含む株式会社Brave groupは事業・サービスの多角化とともに組織も拡大しておりますが、さらなる事業の拡大に向け、引き続き積極的な採用活動を行っております。募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Studio LaRa採用職種一覧：https://x.gd/ibpe7

・Brave group採用情報：https://x.gd/TwEkI

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造をしています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company