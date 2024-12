「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」第2弾「GiGO」コラボキャンペーン1月6日（月）～2月28日（金）期間限定で開催

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田建、以下 当社)は、「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」(一部店舗を除く)にて、アミューズメント施設「GiGO」を展開する株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区、代表取締役:二宮一浩)主催のコラボレーションキャンペーンを、2025年1月6日(月)から2月28日(金)までの期間限定で開催します。

ストレスフリーな元祖・焼肉エンタメ酒場 ときわ亭

「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様自身で注げる待ち時間 0 秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめます。エンタメ酒場として、降水確率にあわせて割引するキャンペーンや女子プロレス団体とのコラボなど数々のユニークな企画を実施し、アプリ会員数はついに35万人を突破しました。

人気ゲームセンター「GiGO」とのコラボ第2弾

この度、8、9月に開催した第1弾が大好評につき、第2弾となる「GiGO」主催のコラボキャンペーンを開催します。キャンペーン期間中、「ときわ亭公式アプリ」にて全国の「GiGO」グループのお店で使えるクレーンゲーム1回無料券を配信し、ときわ亭利用時の会計レシートにもクレーンゲーム1回無料券を印字してプレゼントします。さらに、「GiGO アプリ」画面をときわ亭の対象店舗で提示すると、通常550円(税込)で提供している「0秒レモンサワー(R)︎」60分飲み放題を無料でお楽しみいただけます。

今後も「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前!いってらっしゃい!」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供してまいります。

■実施概要

キャンペーン名:「GiGO」×「ときわ亭」コラボキャンペーン

キャンペーン期間:2025年1月6日(月)~2月28日(金)



実施内容:2025年1月6日(月)、もしくは期間中に新規アプリ登録した際に、ときわ亭公式アプリで全国の「GiGO」グループのお店で使えるクレーンゲーム1回無料券を配信します。また、対象のときわ亭店舗利用時の会計レシートにもクレーンゲーム1回無料券を印字してプレゼントします。

さらに、期間中「GiGO アプリ」画面を「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」の対象店舗で提示すると、通常550円(税込)で提供する「0秒レモンサワー(R)」60分飲み放題を無料で提供いたします。

実施店舗:「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」の計31店舗

<東北>

仙台駅前店、国分町店



<関東>

つくば研究学園店、水戸駅北口店、大宮店、川口駅前店、船橋駅前店、柏東口店、神楽坂店、高田馬場店、上野アメ横店、鶯谷店、渋谷店、池袋東口店、北千住店、葛西店、横浜西口店、相鉄五番街店、戸塚店、武蔵小杉店、溝の口店



<中部>

名駅三丁目店



<関西>

三条木屋町店、阪急東通り店、あべのルシアス店、なんば千日前店、堺東店、伊丹店



<四国>

松山二番町店



<九州>

博多春吉店、西鉄久留米駅前店

■「GiGO」について

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。

「GiGO アプリ」とは

全国約250店舗以上のGiGOで利用できるサービス券や、対象店舗での決済に応じて多数の得点を入手できるおトクな会員アプリです。2019年7月にサービスを開始し、累計ダウンロード数100万件(2024年11月末時点)を突破しています。https://gigoapp.gendagigo.jp/

会社概要

社名 :株式会社GENDA GiGO Entertainmen

本社所在地:東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング17階

代表者 :代表取締役社長 二宮 一浩

設立 :2004年4月

事業内容 :アミューズメント施設の企画・運営、飲食店施設の企画・運営、遊戯機器のレンタル

■「0秒レモンサワー」とは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 0 秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。

そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。

料金はお一人様 60分 550円(税込)、プラス330円(税込)で30分のご延長が可能です。また、プラス110円(税込)で「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。

「0秒レモンサワー」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】



■遊び心満載!アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

<公式アプリ>

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで35万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。



iphoneの方はこちら:

Androidの方はこちら:

<公式SNS>

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式SNSで情報発信・交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒト-のつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。





公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R)ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】

@tokiwatei_official

公式Tik Tokアカウント

ときわ亭中の人 @tokiwatei_koho

公式note:ときわ亭 広報

<YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております!>

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。ご協力内容に関しては基準がございます。まずはお気軽にご相談下さい。

撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■過去ご紹介頂いたYoutuber様、VTuber様

スクワッド

食の変態

わっきーTV/石脇誠【全国グルメ動画チャンネル】

あたろーちゃんねる-ataro-

ぞうさんパクパク 一人でできるもん

世界一のゆっけ

■「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社が広域エリアパートナー契約を結び、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー」をお楽しみいただけます。現在、全国に約60店舗を展開中。(2024年12月27日現在)

■会社概要

社名 :GOSSO株式会社

本社所在地:東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6F

代表者 :代表取締役 藤田 建

設立 :2005年12月

電話番号 :03-6316-8191(代表)

事業内容 :飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ等)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開

