ついに解禁！OWNthが贈る′25 SPRING LOOK BOOK “NEO MODE”

株式会社antiqua(本社:大阪府和泉市)はこの度、ファッションブランド「OWNth」の新作コレクション「'25 SPRING LOOKBOOK ”NEO MODE”」を公開したことをお知らせいたします。最新コレクションの一部をご紹介しますので、ぜひご覧ください。

NEO MODE :https://ownth.jp/pages/2025spring_lookOWNth '25 SPRING COLLECTION

concept.

今季OWNthが織りなすのは、

過去のコレクションを振り返ることで見えてくる

パブリックの美しさや価値を引用し、

OWNthらしい遊び心溢れるデザインに

ブラッシュアップさせたコレクション。

時を超えた個性がひとつひとつのアイテムに染み込み、

袖を通すたびに未来への扉がそっと開かれていく。

ZIP ONEPIECE / \13,990 [近日発売]ONEPIECE / \11,490 [近日発売]SWITCH JACKET / \9,490 SWITCH PANTS / \8,490 [近日発売]LOGO KNIT / \8,990 FRINGE DENIM PANTS / \14,490 [近日発売]SWITCH JACKET / \9,490 PAINT TOPS / \7,990 FRINGE DENIM PANTS / \14,490 [近日発売]LOGO PULLOVER / \9,990 FRINGE DENIM PANTS / \14,490 [近日発売]

■OWNthについて

人が着てはじめて価値がつく、それぞれの服と人との物語のはじまりを提案。何からも影響を受けずに、自由に“自分”を生み出す。

“人が着る”ことに重きを置きスタイリッシュかつシックなベーシックアイテムをもとに服への愛着を湧き立たせるような異彩さと発想を表現するファッションブランド。

Value is created only when people wear them.

We propose the beginning of a story between people and clothes.

Create your own "self" freely without being influenced by anything.

We place emphasis on the fact that "people wear" the clothes.

Our fashion brand expresses a sense of uniqueness and ideas that inspire attachment to clothes with our sophisticated and stylish basic items.

■antiquaについて

インターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。遊び心のあるハイデザインを取り入れシルエットや素材に拘ったアイテムが多数。他では見られない「アンティカ」らしさで「こんなデザインが欲しかった」を叶えるブランド。

