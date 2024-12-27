特商法のポイントをチェック！TRUSQUETTA（トラスクエタ）に広告表記を支援する機能追加のお知らせ

株式会社トラスクエタ特商法のポイントをチェック！トラスクエタ新機能のお知らせ

＼ ご利用企業様の声を実現しました！ ／

特商法チェックツールで広告表記の課題を解決！

株式会社トラスクエタが提供する広告表現チェックツール『TRUSQUETTA』（トラスクエタ）に、特商法対応機能が新たに追加されました。広告表記に特化したこのツールは、リスク軽減と業務効率化を同時に行うことができ、企業のDX化を実現します。

特商法チェック機能の主な特徴

・法令遵守をサポート

特商法対応機能で記載漏れや不適切な広告表現を自動検出。法令遵守を徹底し、安心して広告運用が可能です。

・業務効率化を実現

複雑な広告表記チェックをDX化することで、作業時間を大幅に短縮。従来の作業負担を軽減し、効率的な運用を実現します。

・リスク軽減で安心の広告運用

広告におけるリスクを最小限に抑え、より安全な広告出稿をサポートします。

AIチェックツールで広告運用のDX化

TRUSQUETTAは、広告表現や特商法対応に関する業務を効率化し、コンプライアンス強化を支援します。広告表記に関するトラブルを防ぎ、法令遵守を徹底することで、信頼性とリスク軽減を両立。広告運用の新たな基準を提案します。

今すぐ無料で試せる！

『TRUSQUETTA』は、広告表現や特商法対応を強化したい企業の業務効率化を支援する特許取得のオンリーワンチェックツールです。リスク軽減や法令遵守を考える全ての企業様におすすめです。

無料トライアルを実施しておりますので、詳しくは公式サイトよりお問い合わせ(https://trusquetta.net/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=ref&utm_campaign=article)ください！

トラスクエタの資料を見る :https://trusquetta.net/request-info/?utm_source=prtimes&utm_medium=ref&utm_campaign=articleトラスクエタの資料を見る :https://trusquetta.net/request-info/?utm_source=prtimes&utm_medium=ref&utm_campaign=article