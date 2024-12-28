¡í²»³ÚÅª³µÇ°¡íNega/squared¤ÎÊü¤Ä¡ãSTORYOFELLA¡äÂÔË¾¤ÎÂè4ºîÌÜ¡ÖupdatE¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£

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Hello, I'm Nega/squared
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2019Ç¯7·î2Æü¡¢1st EP¡ÖNega/squared¡×¤ò¼«¼çÀ©ºî¤ÇÈ¯É½¡£
2020Ç¯9·î9Æü¡¢2ndEP ¡ÖVoid¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2021Ç¯8·î1Æü¡¢Ki/oon Music¤Î´ë²è¤¹¤ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡ÖRoom=World¡×¤Ë»²²Ã¡£
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2023Ç¯4·î29Æü¡¢¡ÖELLA¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2024Ç¯8·î13Æü¡¢¡ÖID¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2024Ç¯10·î26Æü¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ê¥êー¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
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