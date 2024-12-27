¥³¥ß¥åー¥ó¡¢AI³èÍÑ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Î¸úÎ¨¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖCommunity Copilot¡×¡ÖCommunity Data Lab¡×¤ò¸ø³«
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¯¥»¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCommune¡Ê¥³¥ß¥åー¥ó¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò¤è¤ê±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖCommunity Copilot¡×¤È¡ÖCommunity Data Lab¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤ÏAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖCommunity Copilot¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCommunity Copilot¡×¤È¤Ï
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖCommune¤Î»È¤¤Êý¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¤·¤ÆÂ¨»þ²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCommunity Copilot¡×¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
- ¡ÖCommune¡×¤Î»È¤¤Êý¤äµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¡¢ÁêÃÌ
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î½¬ÆÀ
³«È¯ÇØ·Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥åー¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯/¸¡¾ÚÃæ¤Îµ¡Ç½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖCommunity Data Lab¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCommunity Data Lab¡×¤È¤Ï
Commune¤Î´ÉÍý²èÌÌ¾å¤Ç¡¢³«È¯/¸¡¾ÚÃæ¤Îµ¡Ç½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥Úー¥¸¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³«È¯Ãæ¤Î¦ÂÈÇµ¡Ç½¤¬Community Data Lab¤Ë¿ï»þÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖCommunity Data Lab¡×¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
³«È¯Ãæ¤Î¦ÂÈÇµ¡Ç½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ä¸ÄÊÌ¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢µ¨Àá¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò´Õ¤ß¤Æ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤ªÂê¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Æー¥Þ¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿¡×¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾õÂÖ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²Ä»ë²½¤·²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÆ¶»¡¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖCommunity Report¡×¤Ê¤É¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤Ê¦ÂÈÇµ¡Ç½¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ëµ¡Ç½³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½¤ÏÍøÍÑÊýË¡¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢½ÀÆð¤Ç¿×Â®¤ÊÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ê´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー
Commune¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦
¥³¥ß¥åー¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤È¤Ò¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÏÀ¸¤¤¬¤¤¤äµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¼«Í³¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ä»þ´Ö¤ÏËÄÂç¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤¬µá¤á¤ëÂÎ¸³¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖCommune¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Î©¤Á¾å¤²¤Î¥Äー¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤È¤Ò¤È¤¬Í»¤±¹ç¤¦Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Commune¡Ê¥³¥ß¥åー¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¯¥»¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤È¤Ò¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢Î©¤Á¾å¤²¤«¤é³èÀ²½¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëCommune¡Ê¸ÜµÒ¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë
https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/(https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/)
3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëCommune for Work¡Ê¼ÒÆâ¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë
https://commune.co.jp/wp/3_communeforwork/(https://commune.co.jp/wp/3_communeforwork/)
SuccessHub¡Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥Ï¥Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ ·ÀÌó¾ðÊó¤äÀ½ÉÊ¤ÎÍøÍÑ¥Çー¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤«¤é³Æ¸ÜµÒ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¼ý±×ºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëSuccessHub
https://www.successhub.jp/download(https://www.successhub.jp/download)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¹âÅÄÍ¥ºÈ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¯¥»¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCommune¡×¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡ÖSuccessHub¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
½êºßÃÏ¡§¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ4¡¾31¡¾18 ÌÜ¹õ¥Æ¥¯¥Î¥Ó¥ë2F
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡§communeinc.com/ja