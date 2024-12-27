BMSG¡¢À®Ä¹¤Îµ°À×¤ÈÀßÎ©5¼þÇ¯¤Ø¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¼¨¤¹ÆÃÊÌTVCM¡ØBMSG Road to 5th ANNIVERSARY¡Ù¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£60ÉÃ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òYouTube¸ø³«¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬CEO¤ò¤Ä¤È¤á¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤Ê¤É23Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È/¥ìー¥Ù¥ë¡¦BMSG¤Ï¡¢12·î27Æü(¶â)¤ËBMSG¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤ÈÀßÎ©5¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¼¨¤¹ÆÃÊÌCM¡ØBMSG Road to 5th ANNIVERSARY¡Ù¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÊüÁ÷¡£Æ±Æü¡¢BMSG Official YouTube¤Ë¤ÆTVCM¤Î¼Ü¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤±ÇÁü¤ò´Þ¤á¤¿60ÉÃ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BMSG Road to 5th ANNIVERSARY -60sec ver.-
https://youtu.be/f2JhT3B6A0U
¡ØBMSG Road to 5th ANNIVERSARY¡Ù²òÀâ
»ä¤¿¤ÁBMSG¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀßÎ©5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤ò¶¦¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢²þ¤á¤ÆBMSG¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÆÃÊÌCM¡ØBMSG Road to 5th ANNIVERSARY¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£BMSG¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢SKY-HI¤¬2020Ç¯9·î¤Ë¼«¿È¤Î¼Â²È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡É¼Â²È¥ï¥ó¥Þ¥ó¡É±ÇÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯¤ËBMSG¤¬¹½¤¨¤¿¼«¼Ò¥Ó¥ë¤ÎÊÉ²è¤Ç½ª¤ï¤ëÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÏÀß¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ëµÞÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BMSG¤Ï¡ÖºÍÇ½¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢2020Ç¯9·î18Æü¤Ë¥é¥Ã¥Ñー¡¦SKY-HI¡ÊÆü¹â¸÷·¼¡Ë¤¬È¯µ¯¿ÍµÚ¤ÓÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¼Â²È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö"#SKYHI¼Â²È¥ï¥ó¥Þ¥ó"¤Ë¤Æ¡¢BMSG¤ÎÀßÎ©¤ÈÂè°ìÃÆ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¦Novel Core¤È¤Î·ÀÌó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2021Ç¯¥Ç¥Ó¥åーÍ½Äê¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦BE:FIRST¡£
THE FIRST¡§https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEedN0xFfI1BjrywgkwIPUNR&si=yHC0KaUeNYFLZmHn(https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEedN0xFfI1BjrywgkwIPUNR&si=yHC0KaUeNYFLZmHn)
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Aile The Shota¡¢edhiii boi¤È¤¤¤¦2Ì¾¤Î¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢BMSG2¤ÄÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMISSIONx2¡×¤«¤éMAZZEL¤¬ÃÂÀ¸¡£
MISSIONx2¡§https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEeKawBn3DLH7DjO8MkrIEFX&si=TPNM7QfvM_HLKspf(https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEeKawBn3DLH7DjO8MkrIEFX&si=TPNM7QfvM_HLKspf)
Æ±Ç¯¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦REIKO¤â¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥Ã¥Ñー¡¿¥·¥ó¥¬ー¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¡¢BMSG½é¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤ò»ÏÆ°¡£
No No Girls¡§https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfIkHgGErZdFdMmkTz4Z4fp&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfIkHgGErZdFdMmkTz4Z4fp&feature=shared)
¤½¤·¤ÆÍè¤ë2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢BMSG3¤ÄÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ò»ÏÆ°¡£¡ÖTHE FIRST¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿BMSG TRAINEE¤ÎRUI¤ÈTAIKI¡¢¡ÖMISSIONx2¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿BMSG TRAINEE¤ÎKANON¤¬»²²Ã¤·¡¢¼Â²È¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈBMSGÂè1´ü¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ëºÇ¸å¤Î¥Ôー¥¹¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
THE LAST PIECE¡§https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/
¡ØBMSG Road to 5th ANNIVERSARY¡Ù¤Ï¡¢BMSG¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò¼¨¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎCM¤¬¡¢BMSG¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢BMSG¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBMSG SKY-HI¤¬¸ì¤ëºÎÍÑ¤ÎÏÃ¡×ºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«Ãæ
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤ÎBMSG¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤é¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー¤ä¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù³«ºÅ¡¦¥Ç¥Ó¥åー¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤Î¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤ò¶¯²½Ãæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡ÖSKY-HI¤ÎºÎÍÑ¤ÎÏÃ¡×¤ò¸ø³«Ãæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://bmsg.tokyo/recruit/
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖºÍÇ½¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒBMSG¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤òº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£¥é¥Ã¥Ñー¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«ー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¼«¤é¤â¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬2020Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æµ¯¶È¡£²»³Ú»öÌ³½ê¡¿¥ìー¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¡ÖTHE FIRST¡×¡ÖMISSIONx2¡×¡ÖNo No Girls¡×¡Ë¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ä´öÂ¿¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖD.U.N.K.-DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖB-Town¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É²»³Ú¤ò¼´¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£½¾Íè¤ÎCD¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÌÏº÷¤äCDÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢SDGs´ÑÅÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤¦¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBMSG¡Ê¥Óー¥¨¥à¥¨¥¹¥¸ー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO SKY-HI
ÀßÎ©¡§2020Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ê³Ú¶ÊÀ©ºî¡¿ÀëÅÁ¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¿±¿±Ä
¡¦FC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î´ë²è¡¿±¿±Ä
¡¦¥°¥Ã¥º¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅù¤Î´ë²è¡¿ÈÎÇä
HP¡§https://bmsg.tokyo/