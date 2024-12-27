¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¡¦°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é5ÁÈ¤Î¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¡ÖFlying Tokyo 2024 À®²ÌÈ¯É½Å¸¼¨¡×

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PROFILE
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WORK
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PROFILE
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https://www.instagram.com/takuma.nakata/
WORK
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È¾ÅÄ ÁÔ¸¼ Sogen Handa
PROFILE
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WORK
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µÈÅÄ ·Å¸ç Keigo Yoshida
PROFILE
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https://www.instagram.com/keigoyoshida_/
WORK
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ÌÊ´Ó ³Ù³¤ Takemi Watanuki
PROFILE
1993Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¾ðÊó²Ê³Ø·Ý½ÑÂç³Ø±¡Âç³ØIAMAS2018Â´¡£2024Ç¯±ÇÁüºî²È100¿Í¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
êÁ¤¯Êª¤ä¿Í¹©À¸Ì¿¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËºîÉÊÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëËµ¤é¡¢VJ¤È±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£¤Ç¤ÎEMAP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¡£
¶¦Æ±ºîÉÊ¡Ö¤«¤¾¤¯¤Ã¤Á¡×¤¬2024Ç¯ Ars Electronica Honorary Mentions ¼õ¾Þ¡£
https://linktr.ee/watakemi725
WORK
¡ÖTap of Emptiness¡×
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Flying Tokyo 2024
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