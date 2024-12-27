¡÷cosme¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¡÷cosme TOKYO¡×¡Ö¡÷cosme OSAKA¡×¡¢@cosme¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö@cosme SHOPPING¡×¤Ë¤Æ¡¢ ½éÇä¤ê¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ½¡¡Ë¡¢¤Ï¡¢1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¡÷cosme TOKYO¡×¡¢¡Ö¡÷cosme OSAKA¡×¡¢@cosme¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö@cosme SHOPPING¡×¤Ë¤Æ½éÇä¤ê¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡÷cosme TOKYO¡×¡¢¡Ö¡÷cosme OSAKA¡×¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Å¹ÆâÁ´¾¦ÉÊ¤¬10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡¢¡Ö2024Ç¯¥³¥ì¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÆÃÀß¥³ー¥Êー¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢@cosme TOKYO 1³¬¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥á¤Ï¤¸¤á¤Ï¥Ù¥¹¥³¥¹¤Ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡÷cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
´ü´ÖÃæ¡¢@cosme TOKYO¤Ë¤Æ1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢10¿Í¤Ë1¿Í¡¢@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É2024¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î¸½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ö@cosme SHOPPING¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´Ö¡¢ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÀµ·î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ä¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É³Ú¤·¤¯¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡÷cosme¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¸³è¼Ô¤È¥³¥¹¥á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨@cosme TOKYO¤Ï1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Î³«ºÅ¡¢¡÷cosme OSAKA¤Ï1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Î³«ºÅ¡¢@cosme SHOPPING¤Ï1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³«ºÅ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡¦ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ï¡÷cosme TOKYO¡¢¡÷cosme OSAKA¡¢@cosme SHOPPING¤ÇÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ï³ÆÆüµ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½¹ð¤»¤º½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½éÇä¤ê³µÍ×
1.³«ºÅ´ü´Ö
@cosme TOKYO¡§1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
@cosme OSAKA¡§1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
@cosme SHOPPING¡§1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§59
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.cosme.com/static/feature/dir/hatsuuri/#schedule-target
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤Ï°Ê²¼¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@cosme TOKYO
https://www.cosme.net/store/blog/241218/3066/
@cosme OSAKA
https://www.cosme.net/store/blog/241218/3067/
2.´ë²èÆâÍÆ
¢¡@cosme TOKYO¡¿@cosme OSAKA
¡Ê1¡ËÁ´ÉÊ10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯
@cosme¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï110±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢½éÇä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ï110±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎNEW YEAR SPECIAL SET¤ÎÈÎÇä
@cosme TOKYO¡¢@cosme OSAKA¤Ç¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É2024¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£
¡Ê3¡Ë¡Ú@cosme TOKYO¸ÂÄê¡Û@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥¹¥á¤Ï¤¸¤á¤Ï¥Ù¥¹¥³¥¹¤Ç¡×
ËèÇ¯12·î¡¢1Ç¯¤Î´Ö¤Ë@cosme¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¯¥Á¥³¥ßÅê¹Æ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤ËÀ¸³è¼Ô¤¬»Ù»ý¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¡×¡£@cosme TOKYO¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä
£±.10¿Í¤Ë1¿Í¡¢¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¸½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡×
¡÷cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢10¿Í¤Ë1¿Í¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¸½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã»²²Ã¾ò·ï¡§
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢@cosme TOKYO¤Ç¤Î1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª
¡¦@cosme¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡õ¥í¥°¥¤¥ó
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ°ì²ó¤Î¤ß
¢¨»²²Ã¤Ë¤Ï¤´¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨³ÆÆü¡¢µ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£².¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤òPICK UP¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
£³.SNSÅê¹Æ¤ÇW¥Á¥ã¥ó¥¹
»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤äÅö¤¿¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤³¤È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
NEW YEAR»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
¡÷cosme TOKYO¥Ù¥¹¥³¥¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.cosme.net/beautist/article/2695690
(£´) ¡Ö2024Ç¯¥³¥ì¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÆÃÀßÇä¤ê¾ì
¡÷cosme TOYKO¡¢¡÷cosme OSAKA³ÆÅ¹¤Ç2024Ç¯¤ËºÇ¤âÇä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡÷cosme TOKYO¡¦¡÷cosme OSAKA½éÇä¤ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.cosme.net/beautist/article/2695751
¢¡@cosme SHOPPING
¡Ê1¡Ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎNEW YEAR SPECIAL SET¤ÎÈÎÇä
NARS¡¦¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¡¦¥¿¥«¥ß¤Ê¤É¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤ªÀµ·î¤ª¤ß¤¯¤¸
1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00～23¡§59¸ÂÄê¤ÇºÇÂç500Ì¾¤Ë2,025±ß¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～23¡§59¸ÂÄê¤Ç5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢ÀèÃå2,025Ì¾¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÃæ¿È¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢µ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.cosme.com/static/feature/dir/hatsuuri/#shopping-target
¡÷cosme STORE/@cosme TOKYO¡¢¡÷cosme OSAKA¤È¤Ï
¡Ö»î¤»¤ë ½Ð²ñ¤¨¤ë ±¿Ì¿¥³¥¹¥á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥¹¥á¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£Á´¹ñ¤Ë34Å¹ÊÞÅ¸³«¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡£ @cosme¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÀ¸³è¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡×¤òÎ®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊÔ½¸´ë²èÇä¤ê¾ì¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°Ãª¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÇä¤ê¾ìÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
<¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È>
@cosme TOKYO¡§https://www.cosme.net/store/flagship/tokyo/
@cosme OSAKA¡§https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/
@cosme STORE¡§https://www.cosme.net/store/
@cosme SHOPPING¤È¤Ï
¡Ö@cosme SHOPPING¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡÷cosme¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î@cosme¤È¤â¿¼¤¯Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÉ´±ß¤«¤é¿ôËü±ß¤Î¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¤¡¢Àµµ¬ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¡¦¾¦ÉÊ¿ô¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤ÊEC¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<@cosme SHOPPING ËÜÅ¹>
https://www.cosme.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×¡Ûhttps://www.istyle.co.jp/ Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¥³ー¥ÉÈÖ¹æ3660
¢£½êºßÃÏ¡§¢©107-6034 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 1-12-32 ¥¢ー¥¯¿¹¥Ó¥ë 34 ³¬
¢£Àß¡¡Î©¡§1999Ç¯7·î27Æü
¢£»ñËÜ¶â¡§54²¯6,700Ëü±ß
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±óÆ£ ½¡
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ·ÏÁí¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È@cosme¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢´ØÏ¢¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥Æー¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×¡Ûhttps://is-retail.istyle.co.jp/
¢£½êºßÃÏ¡§¢©107-6034 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 1-12-32 ¥¢ー¥¯¿¹¥Ó¥ë 34 ³¬
¢£Àß¡¡Î©¡§2021Ç¯7·î1Æü
¢£»ñËÜ¶â¡§9,500Ëü±ß
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§±óÆ£ ½¡
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö@cosme¡×¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤È¥Í¥Ã¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤²½¾ÑÉÊ¾®Çä¶ÈÂÖµÚ¤Ó¡¢²½¾ÑÉÊ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö@cosme SHOPPING¡×¤Î´ë²è³«È¯¡¦±¿±Ä¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¨¥¯¥¹¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼
Email: istyle-press@istyle.co.jp