paintory¡¢ÅÏÊÕ ¿¿»Ë»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJANE & THE HEARTBREAKERS¡Ù¤ËË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡

D2Cカスタムアパレルのサプライチェーンをワンストップで提供する株式会社paintory(本社:岡山県津山市/代表取締役:片山 裕太、以下)は、渡辺 真史氏が手がけるアパレルブランド「JANE & THE HEARTBREAKERS(ジェーン アンド ザ ハートブレイカーズ)」に、カスタムアパレルのサプライチェーンに関わるソリューションを一気通貫で提供する法人向けサービスを提供し、「JANE & THE HEARTBREAKERS」の公式オンラインショップにて、「L/S PRINTED CREW NECK SWEAT SHIRT “GENE” GRAY(ロングスリーブ プリンティド クルーネック スウェットシャツ “ジーン” グレー)」の販売が2024年11月より開始されましたので、お知らせいたします。本取り組みにより、対象となるアイテムを、顧客の注文状況にあわせ、過剰在庫なく1着から受注生産することが可能となりました。

paintoryは、「一人ひとり好きなものも価値観も違う世の中で、全ての個人の自己実現に貢献する」というミッションのもと、個人を対象としたサービスとして、誰でも1着からファッションブランドクオリティのカスタムアパレルを在庫リスクなく、制作・オンライン販売することができる「paintory.com」を、2017年11月より展開しています。2024年4月には、法人向けに、「paintory.com」で提供するカスタムアパレルの制作およびECの構築に加えて、ブランド企画および商品企画の支援、フルフィルメントやカスタマーサポートまで、D2Cカスタムアパレルのサプライチェーンを一気通貫で提供するサービスの提供を開始しました。法人向けサービスでは、提供ボディの種類は数万種類あり、プリントや刺繍のデザイン箇所まで細かいカスタマイズも可能です。また、外部のECサイトとのAPI連携もできるため、既存のECとシームレスに機能の連結ができます。paintoryのサービスを活用いただくことで、大量生産・大量消費のサイクルを避け、必要な時に必要な分だけ生産する持続可能な付加価値の高いアパレルビジネスの実現が可能となります。

「JANE & THE HEARTBREAKERS」は、渡辺 真史氏が監修するアパレルブランド「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS(ベドウィン アンド ザ ハートブレイカーズ) 」のディフュージョンラインであり、企画から販売までのプロセスをデジタル化し、デジタルコラージュで作った世界観をベースに、持続可能なクリエーションを意識した新たなブランドとして2022年5月より展開されています。従来、「JANE & THE HEARTBREAKERS」では、事前に決定した生産量に基づき小ロットで製造し、在庫を保有する見込み生産を採用されていましたが、在庫リスクを抑えながら顧客ニーズに柔軟に応えられる販売モデルの採用を検討されておりました。そこで、ブランド独自の世界観をそのままに、在庫リスクのない受注生産型のモデルで、オンライン販売が可能なpaintoryの法人向けサービスを採用いただきました。

paintoryの法人向けサービスの導入により、「JANE & THE HEARTBREAKERS」の公式オンラインショップでは、「L/S PRINTED CREW NECK SWEAT SHIRT “GENE” GRAY」を、顧客の注文状況にあわせて1着から製造・販売ができるようになりました。1着毎の受注生産を行えるため、ブランドは在庫を抱えず高品質なアパレルをお客様が購入したいタイミングで提供することが可能です。公式オンラインショップより対象アイテムを受注すると、API連携により、paintoryへ注文情報が自動連携され、即座に生産に着手できます。また、生産後の配送管理もpaintoryが担うため、ブランドでは在庫の保管・出荷・棚卸しといった業務が不要です。現在は1アイテムが受注生産の対象となりますが、今後は対象となるアイテムを順次拡大する予定です。

paintoryは、利便性が高く高付加価値なD2Cのカスタムアパレルの普及を目指して、「paintory.com」および法人向けサービスの機能を強化し、充実を図ってまいります。

【「JANE & THE HEARTBREAKERS」 概要】

公式オンラインショップURL:https://www.janetokyo.com/

【paintoryの法人サービス活用アイテム 概要】

・L/S PRINTED CREW NECK SWEAT SHIRT “GENE” GRAY

米国を代表するフェイスペイントが象徴的な某バンドの1984年に発表されたアルバムをワイルドにオマージュ。90年代を彷彿させる身幅にゆとりのあるボックスシルエットが特徴のGOATボディ-を使用。

材質:15.5oz コットン76%、ポリエステル24%、裏起毛

STAY FRESH加工により抗菌防臭、制菌、抗ウイルスにも対応

サイズ:XS/S/M/L/XL

販売ページURL:https://www.janetokyo.com/items/95765519

※2024年12月27日(金)現在

◼︎ 株式会社paintoryについて

社名:株式会社paintory(読み:ペイントリー)

所在地:岡山県津山市元魚町60-2

設立:2015年3月 ※2022年10月に株式会社ギフティの完全子会社化

資本金:100百万円

代表者:代表取締役 片山 裕太

事業内容:カスタムアパレルの制作・販売プラットフォーム「paintory.com」の運営・開発

URL:

株式会社paintory https://paintory.co.jp/

「paintory.com」 https://paintory.com/