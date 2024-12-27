paintory¡¢ÅÏÊÕ ¿¿»Ë»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJANE & THE HEARTBREAKERS¡Ù¤ËË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¡¡D2C¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òpaintory(ËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ»³ ÍµÂÀ¡¢°Ê²¼)¤Ï¡¢ÅÏÊÕ ¿¿»Ë»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJANE & THE HEARTBREAKERS(¥¸¥§ー¥ó ¥¢¥ó¥É ¥¶ ¥Ïー¥È¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º)¡×¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ÖJANE & THE HEARTBREAKERS¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖL/S PRINTED CREW NECK SWEAT SHIRT ¡ÈGENE¡É GRAY(¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö ¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥É ¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯ ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä ¡È¥¸ー¥ó¡É ¥°¥ìー)¡×¤ÎÈÎÇä¤¬2024Ç¯11·î¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¸ÜµÒ¤ÎÃíÊ¸¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²á¾êºß¸Ë¤Ê¤¯1Ãå¤«¤é¼õÃíÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡paintory¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â1Ãå¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯¡¢À©ºî¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Öpaintory.com¡×¤ò¡¢2017Ç¯11·î¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢¡Öpaintory.com¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓEC¤Î¹½ÃÛ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ë²è¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ´ë²è¤Î»Ù±ç¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢D2C¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Äó¶¡¥Ü¥Ç¥£¤Î¼ïÎà¤Ï¿ôËü¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤ä»É½«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²Õ½ê¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎEC¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ëµ¡Ç½¤ÎÏ¢·ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£paintory¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÈò¤±¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±À¸»º¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖJANE & THE HEARTBREAKERS¡×¤Ï¡¢ÅÏÊÕ ¿¿»Ë»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEDWIN & THE HEARTBREAKERS(¥Ù¥É¥¦¥£¥ó ¥¢¥ó¥É ¥¶ ¥Ïー¥È¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º) ¡×¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë²è¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥éー¥¸¥å¤Çºî¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2022Ç¯5·î¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢¡ÖJANE & THE HEARTBREAKERS¡×¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë·èÄê¤·¤¿À¸»ºÎÌ¤Ë´ð¤Å¤¾®¥í¥Ã¥È¤ÇÀ½Â¤¤·¡¢ºß¸Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë¸«¹þ¤ßÀ¸»º¤òºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤ÎºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¼õÃíÀ¸»º·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤Êpaintory¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡paintory¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖJANE & THE HEARTBREAKERS¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖL/S PRINTED CREW NECK SWEAT SHIRT ¡ÈGENE¡É GRAY¡×¤ò¡¢¸ÜµÒ¤ÎÃíÊ¸¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ1Ãå¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÃåËè¤Î¼õÃíÀ¸»º¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïºß¸Ë¤òÊú¤¨¤º¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¤ªµÒÍÍ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤êÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õÃí¤¹¤ë¤È¡¢APIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢paintory¤ØÃíÊ¸¾ðÊó¤¬¼«Æ°Ï¢·È¤µ¤ì¡¢Â¨ºÂ¤ËÀ¸»º¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»º¸å¤ÎÇÛÁ÷´ÉÍý¤âpaintory¤¬Ã´¤¦¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ïºß¸Ë¤ÎÊÝ´É¡¦½Ð²Ù¡¦Ãª²·¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï1¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼õÃíÀ¸»º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡paintory¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊD2C¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Öpaintory.com¡×¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖJANE & THE HEARTBREAKERS¡× ³µÍ×¡Û
ÅÏÊÕ ¿¿»Ë»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEDWIN & THE HEARTBREAKERS(¥Ù¥É¥¦¥£¥ó ¥¢¥ó¥É ¥¶ ¥Ïー¥È¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º) ¡×¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë²è¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥éー¥¸¥å¤Çºî¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×URL¡§https://www.janetokyo.com/
¡Úpaintory¤ÎË¡¿Í¥µー¥Ó¥¹³èÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à ³µÍ×¡Û
¡¦L/S PRINTED CREW NECK SWEAT SHIRT ¡ÈGENE¡É GRAY
ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬¾ÝÄ§Åª¤ÊË¿¥Ð¥ó¥É¤Î1984Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¡£90Ç¯Âå¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¿ÈÉý¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤ÎGOAT¥Ü¥Ç¥£-¤ò»ÈÍÑ¡£
ºà¼Á¡§15.5oz¡¡¥³¥Ã¥È¥ó76%¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë24%¡¢Î¢µ¯ÌÓ
STAY FRESH²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¹³¶ÝËÉ½¡¢À©¶Ý¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ
¥µ¥¤¥º¡§XS¡¿S¡¿M¡¿L¡¿XL
ÈÎÇä¥Úー¥¸URL¡§https://www.janetokyo.com/items/95765519
¢¨2024Ç¯12·î27Æü(¶â)¸½ºß
◼︎ ³ô¼°²ñ¼Òpaintory¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òpaintory¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ú¥¤¥ó¥È¥êー¡Ë
½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¸µµûÄ®60-2
ÀßÎ©¡§2015Ç¯3·î¡¡¢¨2022Ç¯10·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÊÒ»³ ÍµÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÀ©ºî¡¦ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öpaintory.com¡×¤Î±¿±Ä¡¦³«È¯
URL¡§
³ô¼°²ñ¼Òpaintory¡¡https://paintory.co.jp/
¡Öpaintory.com¡×¡¡https://paintory.com/