¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡ÛÅÔÆâ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖTOKYO¥¨¥·¥«¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×À®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¡ª
ÅìµþÅÔ
¤½¤·¤Æ£±£±·î£±£µÆü¡¢¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥¦¥§¥¢¤ò¡¢TOKYO¥¨¥·¥«¥ë¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-5567-86da6bb58324b78c786f2c955043b558.pdf
ÅÔÆâ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥¦¥§¥¢¤ÎÀ©ºî¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¾ÃÈñ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤·¤Æ£±£±·î£±£µÆü¡¢¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥¦¥§¥¢¤ò¡¢TOKYO¥¨¥·¥«¥ë¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Î¹â¤¤¿Í¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼èÁÈ¤äÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-5567-86da6bb58324b78c786f2c955043b558.pdf
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÅìµþÅÔÀ¸³èÊ¸²½¥¹¥Ýー¥Ä¶É ¾ÃÈñÀ¸³èÉô ´ë²èÄ´À°²Ý
ÅÅÏÃ¡§03-5388-3069¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë