¡ÚFCÂçºå¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ ¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó·ÑÂ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï2025¥·ー¥º¥ó ¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Î·ÑÂ³¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥·¥ã¥Ä±¦º¿¹üÉôÊ¬¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Î¼ÒÌ¾¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Î¥·¥ã¥Ä¶»ÉôÊ¬¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Î¼ÒÌ¾¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Î¼ÒÌ¾¥Ð¥Êー¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Î¹¹ð¥Ð¥Êー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢¨2020¥·ー¥º¥ó～2022¥·ー¥º¥ó¡§Platinum¥Ñー¥È¥Êー
¢¨2023¥·ー¥º¥ó¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー
¢¨2024¥·ー¥º¥ó～¡§¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー
½êºßÃÏ¡§
¢©578-0982¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔµÈÅÄËÜÄ®3-3-45
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ËÌÛê ÍÛ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥È¥Êー¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¡¦£Â£Ê¥¤¥ó¥¯¡¦£Ð£Ð£Ã¥È¥Êー¡¦¼§µ¤À½ÉÊ¡¦£Ð£Ð£ÃÍÑ»æ¡¦ÀìÍÑÍÑ»æ¡¦³Æ¼ï¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦Ê£¹çµ¡¡¦LED¾ÈÌÀ¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ïÁ´ÈÌ¤ÎÈÎÇä
¥Ñ¥½¥³¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Çー¥¿¾Ãµî¶ÈÌ³¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー½¤Íý
¼ç¤Ê¹¹ð·Ç½ÐÇÞÂÎ¡§
FCÂçºå¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥·¥ã¥Ä±¦º¿¹ü¡Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡Ê¥·¥ã¥ÄÇØÌÌ¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹¹ð¤Ê¤É
¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à·Ç½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§
URL¡§https://www.dsj.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ËÌÛê ÍÛ»ÒÍÍ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡§
¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢FCÂçºå¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025¥·ー¥º¥ó¤â¡¢FCÂçºå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢FCÂçºå¤¬£Ê£²¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£