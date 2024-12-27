²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡¢»°É©¾¦»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ - ËÜ¼ÒÁ°¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖÃæ
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥ë¥À(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý»³Í³²Â¡¢°Ê²¼ ÊÀ¼Ò)¤Ï¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤¬¡¢»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¾¡Ìé¡¢°Ê²¼ »°É©¾¦»ö)¤ÎÎ¾Î©»Ù±çºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡Ö»°É©¾¦»ö¥Ó¥ëÁ°¡×¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©¾¦»ö¥Ó¥ëÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¤Î¼Ò°÷°Ê³°¤âÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«»Ï°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î´Ý¤ÎÆâ¥ïー¥«ー¤¬»Å»öµ¢¤ê¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¡¢»°É©¾¦»ö¥Ó¥ëÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»°É©¾¦»ö¤È¤Î¶¨¶È¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤äÊ¡Íø¸üÀ¸½¼¼Â¡¢DE&I¿ä¿ÊÌÜÅª¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌÜÅª¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤âÉý¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É©¾¦»ö¤¬¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼«¼ÒÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°É©¾¦»ö¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Diversity, Equity & Inclusion¡ÊDE&I¡Ë¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿DE&I¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î°é»ù¤ä²ð¸î¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¡£±¿±Ä³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¼þÃÎ¤òÌÜÅª¤Ë¥Þ¥Á¥ë¥À¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»°É©¾¦»ö¤ÎÉéÃ´¤Ç´õË¾¤·¤¿¼Ò°÷¸þ¤±¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÀ¼¤äÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½ºß¤â¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÃÖ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »°É©¾¦»ö¤ÎDE&I¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mitsubishicorp.disclosure.site/ja/themes/120/
¢¨»°É©¾¦»ö¥Ó¥ëÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¤Î¼Ò°÷°Ê³°¤ÎÊý¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
»°É©¾¦»ö ¿Í»öÉô ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦DE&I¥Áー¥à¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÎ¾Î©»Ù±çºö¤Î³È½¼¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ò°÷¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö²È»öÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¢ÆÃ¤ËÍ¼¿©¤ÎÍÑ°Õ¤Ë¤¤¤Ä¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥Á¥ë¥ÀÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÇÒ¸«¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¥Þ¥Á¥ë¥ÀÍÍ¤Î»ö¶ÈÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤é¤â¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËËè½µ·ÑÂ³¤·¤ÆÄê´üÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¼Ò°÷¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»°É©¾¦»ö¤Î¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ý¤ÎÆâ¶áÎÙ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»°É©¾¦»ö¤Ï¡¢º£¸å¤âDE&I¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾Î©»Ù±çºö¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿©Âî¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»Ò¤É¤â¤¬¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â²þÁ±¡£Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¥á¥Ë¥åー¤âËÉÙ¤ÇË°¤¤º¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÍ¼¿©¤ÎÍÑ°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ï½Ð¼ÒÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅöÆüÃíÊ¸¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤Èº¤¤Ã¤¿»þ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡ª¡×
¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÊÀ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤Ï¡¢¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¡¦½ÁÊª¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö´°Á´ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢700¼ïÎà°Ê¾å¤Î¸¥Î©¤È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤êÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÌë¤´¤Ï¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://matilda.kitchen/
¡ã¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¡ä
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½ÂÃ«¶è¡¦ÉÊÀî¶è¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤äÊÝ°é±à¡¢Áê¸ß¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡¢ÉÊÀî¶è¤Î¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥·¥Æ¥£¥é¥Ü¡×¼Â¾Ú¼Â¸³»ö¶È¤ËÂè°ì¹æ¤È¤·¤ÆºÎÂò - Âçºê±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬11·î4Æü¤è¤ê»î¸³±¿±Ä³«»Ï¡ª(2024Ç¯10·î28Æü)¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000093471.html
¡¦²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³»ö¶È¤ËºÎÂò - ºûÄÍ±ØÁ°¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À½é¤È¤Ê¤ë½ÂÃ«¶è¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬8·î26Æü¤è¤ê»î¸³±¿±Ä³«»Ï¡ª(2024Ç¯8·î20Æü)¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000093471.html
¡¦²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡¢Ç§²ÄÊÝ°é±à¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤ß¤é¤¤ÅìÆüËÜ¶¶¡×±¿±Ä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤ß¤é¤¤¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï(2024Ç¯10·î17Æü)¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000093471.html
¡¦²ÈÄíÎÁÍý¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡ª¡È¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¤¯¤¸¤éµ×²æ»³¡É ¤Ç¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò³«»Ï(2024Ç¯6·î27Æü)¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000093471.html
¡¦²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡¢Âç¼êÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¾ïÀß·èÄê¡ª¤ª»Å»öµ¢¤ê¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¼õ¤±¼è¤ê¥Ëー¥º¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ë(2024Ç¯5·î16Æü)¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000093471.html
»°É©¾¦»ö¤Ë¤ª¤±¤ëDE&I¿ä¿ÊÌÜÅª¤Î¥Þ¥Á¥ë¥ÀÆ³Æþ¤ò¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï´ë¶È¤â´Þ¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ûÂ¸»ÜÀß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì½ê¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://matilda.kitchen/stations
¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀßÃÖ¡¦Äó·È¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»ö¶È¼Ô¡¦¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://forms.gle/tZ6w7TXi59oScvc3A
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦½êºß¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÃ¤Ì¦2-4-4 Imas Canalside £µ³¬
¡¦ÀßÎ©¡§2021Ç¯1·î27Æü
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´Ý»³Í³²Â
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÄíÎÁÍý¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤Î³«È¯µÚ¤Ó±¿±Ä
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://matilda.kitchen/about
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¤äÄó·È¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡¢pr@atmatilda.com ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£