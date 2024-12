Áí¥×¥ì¥¤»þ´Ö3,000Ëü»þ´ÖÃ£À®¡ª¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥È¥ë¡Ù2025Ç¯Ãæ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

松竹株式会社





■正式リリース版の販売時期がついに決定!

発売以来、全プレイヤーの総プレイ時間が3,000万時間を達成した大人気デッキ構築型ローグライト対戦ゲーム『バックパック・バトル』は2025年中に、正式リリースを行うことを発表しました。

また、2024年3月のアーリーアクセス版発売から今までのアップデートの軌跡と、正式リリースで実装される新機能が公開されました。

なお、パブリッシャーセールで25年1月3日まで、通常価格より10%オフの1,530円でお買い求めいただけます。





ぜひ、引き続き『バックパック・バトル』アーリーアクセス版をお楽しみいただき、正式リリースをどうぞお待ち下さい!





■ゲーム概要

【タイトル】『バックパック・バトル』

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2427700/_/?l=japanese

【価格】1,700円→10%オフ 1,530円(パブリッシャーセール 2025年1月3日まで)

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】PlayWithFurcifer

【パブリッシャー】PlayWithFurcifer , IndieArk , shochiku

【日本語公式X】https://x.com/backpack_Japan

(C) PlayWithFurcifer, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.