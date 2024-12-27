¡Ú2024Ç¯12·î¾¦ÉÊ¡Û¥¶¥­¥Î¥ó¡ß¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡Ö°Õ¼±Äã¤á¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë ¥é¥Ðー¥­ー¥Á¥§ー¥ó¡×È¯Çä³«»Ï¡ª¡Ú¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ï-£Ô£Á

´á¶ñ¥áー¥«ー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°ÂÆ£¤³¤¦¤¸¡Ë¤Ï¡¢


¥¶¥­¥Î¥ó¡ß¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡Ö°Õ¼±Äã¤á¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë ¥é¥Ðー¥­ー¥Á¥§ー¥ó¡× (¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 400±ß(ÀÇ¹þ))¤ò¡¢ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤


²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤ (¥¤¥áー¥¸²èÁü)

¸½¼ÂÆ¨Èò (¥¤¥áー¥¸²èÁü)

¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­µëÎÁÆü¡ª (¥¤¥áー¥¸²èÁü)


¼Ò²ñÉüµ¢(¤Ç¤­¤Ê¤¤) (¥¤¥áー¥¸²èÁü)

ÉÔÏ«½êÆÀ (¥¤¥áー¥¸²èÁü)

¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¶¥­¥Î¥ó¤µ¤ó(@nozzdesu)¡ß¤Þ¤ëÉô(@marubu_capsule)¥³¥é¥Ü¡ª


¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÉÁ¤­²¼¤í¤·¿·ºî¤â¡ª


Let's ¥Ý¥Ã¥×¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò🕺



¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§°Õ¼±Äã¤á¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë ¥é¥Ðー¥­ー¥Á¥§ー¥ó


¡¦È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î24Æü°Ê¹ß½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê


¡¦²Á³Ê¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 400±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å


¡¦ÁÇºà¡§¥é¥Ðー(¥·¥ë¥ÐーBCÉÕ¤­)


¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó43～60mm
¡¦À½Â¤¹ñ¡§Made in China


¡¦Ãøºî¸¢É½¼¨¡§(C)¥¶¥­¥Î¥ó (C)marubu




¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿
¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¢ー¥È¤ò¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£




¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSO-TA¡¿¥½ー¥¿


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0032¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èòôÃ«Ä®7-3-301


HP ¡§ https://www.so-ta.com/