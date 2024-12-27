XRÂÎ¸³»ÜÀß ¡ÖXR BASE produced by NTT QONOQ¡×±¿±Ä½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT QONOQ¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥Î¥¥åー¡Ë¤Ï¡¢JR½©ÍÕ¸¶±Ø¹½Æâ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿XRÂÎ¸³»ÜÀß ¡ÖXR BASE produced by NTT QONOQ¡×¡Ê°Ê²¼XR BASE¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ±¿±Ä¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÊÄº¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÆÃÊÌCONNECT V ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCONNECT V´ë²èÅ¸～¤µ¤è¤Ê¤éXR BASE～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥Î¥¥åー¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î°ìÁØ¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1.XR BASEÊÄº¿Æü»þ
2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë 20:00
2. ÆÃÊÌCONNECT V ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
¡¡¥·¥çー¥ëー¥àÊÄº¿¤ËºÝ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌCONNECT V ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCONNECT V³µÍ×¡Û
¡¡¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖTacitly¡×¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¿ä¤·¤È¤¢¤Ê¤¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖXR BASE¡×¤ÈYouTube¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¥Èー¥¯¤ä´ë²è¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Twitter¤Ç¤Ï¸½ÃÏ´ÑÍ÷¤ä¥²¥¹¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTube¡§https://www.youtube.com/@CONNECT_V_
¢¨X¡§https://twitter.com/CONNECT_V_
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§CONNECT V´ë²èÅ¸～¤µ¤è¤Ê¤éXR BASE～
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨½éÆü¤Î2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ì½ê¡§XR BASE
¡¦ÆâÍÆ¡§²áµî¤ÎCONNECT V½Ð±é¼Ô±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢¿·¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦º£¸å¤ÎCONNECT V¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§CONNECT V¤Ï·ÑÂ³Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¡Ö¿ä¤·¤È¤¢¤Ê¤¿¤ò·Ò¤°¾ì½ê¡×¤ÏÀ©ºîÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿CONNECT V¤Ïº£¸å¤â°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢CONNECT V¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¼þÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
3.¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤ä¤´ÉÔÌÀÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
xrbase.showroom@ml.nttqonoq.com
¢¨2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¡
¢¨2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥Î¥¥åー¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nttqonoq.com/
4. ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥³¥Î¥¥åー
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ý»³ À¿¼£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2ÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ »³²¦¥Ñー¥¯¥¿¥ïー7³¬
HP¡§https://www.nttqonoq.com/
¡¡¥³¥Î¥¥åー¤Ï¡¢2022Ç¯10·î1Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â100%»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢VR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤äAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¡¢MR¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡Ë¤Ê¤ÉXR¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¦XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨XR¤È¤Ï¡¢VR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¡¢MR¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥³¥Î¥¥åー¡¡XR BASEÃ´Åö
xrbase.showroom@ml.nttqonoq.com