¡Ú¤ÉÎä¤¨¤â¤ó¡¦Ìµ¿ÍÅ¹¸þ¤±¡Û¿·½Õ¥»ー¥ë¡ú¤ª¼÷»Ê¤ä¥×¥ê¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³ä°ú¤·¤Æ²·ÈÎÇä¡ª¡ÒÎäTAKU¡Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒCqree

´ØÏ¢URL(»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡ÖÎäTAKU¡×)¡§https://frozen-vender.jp/lp/sales/




2024Ç¯12·î27Æü～2025Ç¯1·î5Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡ú


¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¢ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤Ë¤®¤ê¥¢¥½ー¥È12´Ó¡Ê¼÷»Ê¡Ë


1¥Ñ¥Ã¥¯12´ÓÆþ¤ê¡ª¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£


ÆâÍÆ¤Ï¥µー¥â¥ó¡¦¤¤¤«¡¦¤¨¤Ó¡¦±·¡¦¤Ä¤Ö³­¡¦¶Ì»Ò ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê6¼ïÎà¤Î¥Í¥¿¤ò³Æ2´Ó¤º¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


ºÌ¤êË­¤«¤Ê6¼ïÎà¤Î¥Í¥¿¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ã¥ê¤ÏÁêÀ­È´·²¤Ç¤¹¡ú


¤Í¤³¥×¥ê¥ó (¥×¥ìー¥ó) (¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯)




´Ú¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÇ­¤Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª


´ï¤òÍÉ¤é¤¹¤È¤×¤ë¤×¤ëÍÉ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¢ö


ÄêÈÖ¤Î¥×¥ìー¥ó¤È¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ú


¥Ð¥é¾ÆÆÚ¥³¥Þ


ÆÚ¤Ð¤éÆù¤ò¡¢¾ßÌý¥Ùー¥¹¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Î¾ÆÆÚ¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£


»é¤Î´ÅÌ£¤È¾ßÌý¥Ùー¥¹¤Î¥¿¥ì¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¡¢²òÅà¸åÂ¨¿©¤Ù¤ì¤Þ¤¹¤¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¹¹¤ËÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¡ú¡¡


¢¨6¥í¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÊý¸ÂÄê¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÃíÊ¸¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ÚËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡¢¨É¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤


¡¦ÀèÃå10¼Ò¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£


¡¦µ¬Äê¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¡¦2024Ç¯12·î27Æü10:00～2025Ç¯1·î5Æü23:59¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦2025Ç¯1·î¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ë¸Â¤é¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡£


¡¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾¦ÉÊ¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ëµÚ¤ÓÇ¼ÉÊÆü¡¢¤ªÆÏ¤±Àè½»½ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¼µ­ÆüÄø¤òÊÀ¼ÒÅßµ¨µÙ¶È¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¡ÚÅßµ¨µÙ¶È´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë

¢¨2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ°Ê¹ß¤Î¤´ÃíÊ¸¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¥áー¥ë¡¦ÅÅÏÃ¡¦LINE´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ú2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¡Û¤Ë³ÎÇ§¸å¡¢½ç¼¡ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



～¡ÖÎäTAKU¡×¤È¤Ï～


Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤¤ª¼è¤ê´ó¤»¾¦ÉÊ¤¬°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ù¤ë»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£


¡ÖÍ­Ì¾Å¹¤Î°ïÉÊ¡×¤äÆâ¿©¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÁÚºÚ¡×¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤¨¤¿ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤´¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


Í½¤á¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ç¼ÉÊÀè¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¾¦ºà¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¤´ÃíÊ¸ÊýË¡




¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


³ô¼°²ñ¼ÒCqree¡Ê¥·ー¥¯¥êー¡Ë


Ã´Åö¡§¼êÅç¡Ê¤Æ¤·¤Þ¡Ë


ÅÅÏÃ¡§050-1752-1782¡ÊÊ¿Æü10»þ～18»þ¡Ë


https://frozen-vender.jp/lp/sales/


¢¡³ô¼°²ñ¼ÒCqree¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


³ô¼°²ñ¼ÒCqree¤Ï¡¢2014Ç¯10·î¤è¤ê¹âµéÊÛÅö¤ÎÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡Öyuizen¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£


¸½ºß47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌó3,000Å¹¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤´²ÃÌÁÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤ªÊÛÅö¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢½ÐÄ¥¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤â±¿±Ä¡£¤Þ¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤ä¡¢Ãæ¿©¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÄó¶¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¥Ï¥³¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤¿°û¿©Å¹¤Î»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¡²ñ¼Ò³µÍ×


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCqree¡Ê¥·ー¥¯¥êー¡Ë


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ6-16-16¡¡ÎëÃæ¥Ó¥ëÂç¿¹4³¬


ÂåÉ½¼Ô¡§ÄáÅÄ¹¸Ê¿


ÀßÎ©¡§2014Ç¯10·î


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¿©Áí¹ç»ö¶È¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¡Ë


Í­Ì¾Å¹¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ÊÛÅö¥µ¥¤¥È¡Ö·ëÁ·～yuizen～¡×


¹âµé¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥ªー¥É¥Ö¥ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Öcatering selection¡×


¥ê¥âー¥È¿©»ö²ñ¡¦¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±¹âµéÎÁÍýÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥·¥§¥Õ¡×


´Ä¶­ÇÛÎ¸¤ÎECOÍÆ´ï¤äÅ¹ÊÞ±¿±Ä»ñºàÄ´Ã£¡Ö¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡×


ÎäÅà¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ö¤ÉÎä¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÂåÍýÅ¹»ö¶ÈµÚ¤ÓÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹


ÎäÅà¿©ÉÊ²·¡¦ÎäTAKU


¢¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹


¢§LINE


https://lin.ee/GcS4ruQ


¢§Instagram


https://www.instagram.com/frozen_vender/


¢¡Á´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÎäÅà¿©ÉÊ¡¡²·¡¦»ÅÆþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¡ÊÌó500¾¦ÉÊ¤¬¤´°ÆÆâ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë


https://frozen-vender.jp/lp/sales/