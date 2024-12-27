¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Â¼¾åÎ´¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖLOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ªー¥×¥ó
2024Ç¯12·î27Æü(¶â) - ¤³¤Î¤¿¤Ó¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)¤«¤é 26Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë LOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI POP-UP STORE ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÈÂ¼¾åÎ´¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡¢¥ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂè1ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿7ÅÔ»Ô¤ÇÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬Åìµþ¡£¤Þ¤º¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢LV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ä¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Õ¥é¥ïー
¥â¥Áー¥Õ¡¢¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Å¹Æâ¤Ï³Æ¥¹¥Úー¥¹¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¹½À®¡£¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·ー¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ôÀ½ÉÊ¤ä±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¡£ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ËÄø¶á¤¤2¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó
¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î20¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¥ë¥È¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¢¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¹¥Ôー¥Ç¥£¡×¤ò33ÅÀ¼ý¤á¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥È¥é¥ó¥¯¡Ö¥Þ¥ë¡¦33 ¥¹¥Ôー¥Ç¥£¡×¤Þ¤Ç¡¢170ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥¾¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¢ー¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¼¾åÎ´¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã
¥¯¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÀºåÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖLOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
LOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI POP-UP STORE
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¡ß Â¼¾åÎ´ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)-26Æü(Æü) 11:00-20:00
*15Æü(¿å)¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡¢8Æü(¿å)&17Æü(¶â)¤ÏµÙ¶È
*º®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-14-2
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹ T 0120 00 1854
¼è°·À½ÉÊ¡§¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥È¥é¥ó¥¯ & ¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥·¥åー¥º¤Ê¤É
*¡ÖLOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¼è°·¤¤
*¥·¥åー¥º¤Î¤ß¥á¥ó¥º¤âÅ¸³«
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
LOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI ¥«¥Õ¥§ & ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó
LOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI ¥¢ー¥«¥¤¥ôÅ¸¼¨
2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)-26Æü(Æü) 11:00-20:00(¥«¥Õ¥§¤Ï 18:00¤Þ¤Ç)
*15Æü(¿å)¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡¢8Æü(¿å)&17Æü(¶â)¤ÏµÙ¶È
½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° 5-11-1
#LVxMurakami
#LouisVuitton
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¡×¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á & ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£