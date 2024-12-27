¥¥é¥¥éÌë·Ê¡ßËÜ³Ê´Ú¹ñÎÁÍý¡ª½÷»Ò²ñ¤ËºÇÅ¬¤ÊÆÃÊÌ¶õ´Ö¤ÇÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¥³ー¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡¿NORAN ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹39F
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Ìë·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½÷»Ò²ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
NORAN·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤´Ú¹ñËÜ³Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü½÷»Ò²ñ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥¹
¡ØNORAN ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³ー¥¹ Åß¡Ù
¼«Ëý¤ÎËÜ³ÊÌÀÆ¶ñ»Ò¡£¥Á¥ã¥×¥Á¥§¡¢¥Á¥Â¥ß¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¡¢¤ªÆé¡£
NORAN¤ÎÌ¾Êª¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
▶¥³ー¥¹ÆâÍÆ [7ÉÊ]¡¡5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¥à¥Á¥Ê¥à¥ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦ÌÀÆ¶ñ»Ò¡¡2¸Ä/Ì¾
¡¦³¤Á¯¥Á¥ã¥×¥Á¥§
¡¦¥¿¥Ã¥«¥ó¥Þ¥êor¥«¥à¥¸¥ã¥¿¥ó¤É¤Á¤é¤«¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡(+\1,500¤Ç¥Á¥ç¥²¥¿¥Ã¥«¥ó¥Þ¥ê¤ØÊÑ¹¹²Ä)
¡¦ÈéÉÕ¤¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë
¡¦ÈÁÎ©¤È¥Í¥®¤Î¥Á¥Â¥ß
¡¦¤ªÌîºÚ¤Î¥Ó¥Ó¥ó¥Ð
¢¨+2,780±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð
Áª¤Ù¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆéÎÁÍý¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦타캉 마리¡ÊÌôÁ·¥¿¥Ã¥«¥ó¥Þ¥ê¡Ë
´Ý·Ü¤ò»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¼êºî¤ê¥¹ー¥×¤Ç½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤À´Ú¹ñ¤ÎÅ´ÈÄÆéÎÁÍý¡£
ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢NORAN¤Ç¤ÏÌôÁ·¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¤è¤ê¥Ø¥ë¥·ー¤Ë½÷À¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦캠자탄¡Ê¥«¥à¥¸¥ã¥¿¥ó¡Ë
Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥¹ー¥×¤Ë¡¢¥Û¥í¥Û¥í¤È¤·¤¿ÆÚÆù¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
Åâ¿É»Ò¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤ËÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Æü¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ä¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Ë¡§ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
Ëº¿·Ç¯²ñ¤Ë¡§4Ì¾～¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Ä¼¼¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ä½µËö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡§¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤ÇÍ§¿Í¤È¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¤ª¤¹¤¹¤á¥³ー¥¹
¡¦¤ªÎÁÍý¡¦°û¤ßÊüÂê¹þ5,500±ß¡ªU»ú¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¸ÂÄê¥¯¥é¥·¥«¥ë¥³ー¥¹
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊU»ú¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¡¢ÀÊ»ØÄê¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥³ー¥¹¡£
¡¦NORAN¡¡Åß¤ÎÌ£³Ð¥³ー¥¹
Á´8ÉÊ¡¡7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼«Ëý¤ÎËÜ³ÊÌÀÆ¶ñ»Ò¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥×¥ë¥³¥®¡¢¤ªÆé¡£
Åß¤ÎÌ£³Ð¤ò´Ú¹ñÎÁÍý¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨°û¤ßÊüÂê¤Ï2200±ß(ÀÇ¹þ)～ÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹½÷»Ò²ñ¡£
Ìë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥£¥Êー¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀäÉÊ´Ú¹ñÎÁÍý¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Î¤ª¤·¤ã¤ì´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹Ì¾¡§NORAN ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹
¢©150-0013¡¡
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïーÅï39³¬¡¡39-5
ÅÅÏÃÈÖ¹æ:03-6450-2775
¡¦±Ä¶È»þ´Ö
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á11:00～14:30¡ÊLo14:00¡Ë
ÅÚÆü½Ë¥é¥ó¥Á11:00～15:00¡ÊLo14:30¡Ë
¥Ç¥£¥Êー17:00～22:30¡ÊLo22:00¡Ë
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê»ÜÀßµ¬Äê¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¡¦ÁíºÂÀÊ¿ô¡§72ÀÊ
HP¡§https://noran.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20241225_nightview(https://noran.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20241225_nightview)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤½¤é
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5-4-16 GEMS¹Èø 51¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÅÔÃÛ ³Ø
URL¡§ https://www.sola-japan.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©»ö¶È ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Û¥Æ¥ë»ö¶È ¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»ö¶È ³¤³°»ö¶È ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È ¥«ー¥»ー¥ë¥¹»ö¶È ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹&¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È ´é¥è¥¬»ö¶È