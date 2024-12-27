¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤Ï¡©±Ä¶È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô½ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¤Çº£¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ½Ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëD¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢CEO / Co-Founder Ã«ËÜ Âç¼õ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÀ¸À®AI¤Î¼ÂÁ©³èÍÑ½Ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AI³èÍÑ¤äDX¿ä¿Ê¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬AI/DX¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤â¼ÂÌ³¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ë¤â¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼ÂÌ³¤Ë·Ò¤¬¤ë°éÀ®¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°éÀ®¤ä¸¦½¤¤¬¼ÂÌ³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤«¤é¡¢¼ÂÌ³¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢D¡õY¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ÂÌ³»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ØÀ¸À®AI¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢Â¾¼Ò»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Íºà¶µ°é¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¬±þ¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
AI/DX¿ä¿Ê¤ä¿Íºà°éÀ®¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©¤Ë·Ò¤¬¤ë¸¦½¤¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤ä¡¢´û¤Ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£³µÍ×¾ÜºÙ
¡¦Æü»þ¡§2024/1/8(¿å)14:00～15:30 (10Ê¬Á°¤è¤ê¤´Æþ¼¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹)
¡¦³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦Äê°÷¡§30Ì¾
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡Û
´ë¶È¤ÎAI/DX¿ä¿Ê¤äAI/DX¿Íºà°éÀ®¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ð±Ä´ë²èÉô¡¢
DX¿ä¿ÊÉô¡¢¿Íºà°éÀ®ÉôÌçÃ´Åö¼Ô¡¢±Ä¶È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Î»ö¶ÈÉôÌçÃ´Åö¼Ô
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¢£D¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò
COO / Co-Founder
ÏÂÅÄ Íº¿Í
D¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò¡¿ÏÂÅÄÍº¿Í
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤ÇÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÆþ¼Ò¡£Åö»þºÇÂ¿¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇÂ®¤Ç´ÉÍý¿¦¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤äºÇÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§ー¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢½¸µÒ»Ù±ç¤äºÎÍÑ»Ù±ç¤òÃ´¤¤¡¢¾å¾ì¤Ø¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ø½¢Ç¤¤·¡¢Çä¾å¹âÌó20²¯±ß¤Î´ë¶È¤ØÆ³¤¯¡£Æ±¼Ò¤ò´Þ¤á²áµîÌó20,000¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï°û¿©»ö¶È¡¢ÈþÍÆ»ö¶È¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ê¤É´Þ¤á¤¿8¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢WEBÎÎ°è°Ê³°¤Î»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¹×¸¥¡£2023Ç¯¡¢½¾Íè¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°/¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¹½ÃÛ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°Ù¡¢D&Y¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤ÏWEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¸À®AI³èÍÑ¤äDX¿ä¿Ê»Ù±ç¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.dy-llc.com/contact/
¡ÚD¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
D¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡Ø¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡íÃ¯¤«¡í¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS±¿ÍÑ ¡¢SEOÂÐºö¡¢WEB¹¹ð¡¢¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢AI¤äDX»Ù±ç¤Ê¤É¡ØÀìÌçÀ¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¥Þー¥±¥¿ー¡Ù¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë°Ù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¡¦»Üºö¡¦ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦AI³èÍÑ¤äDX¿ä¿Ê¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
D¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ê´ë¶È¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤ò5Ç¯¸å¤â10Ç¯¸å¤â100Ç¯¸å¤â¤Ï¤¿¤Þ¤¿100Ç¯¸å¤Ë¤âÆÏ¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÊ»¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§D¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§CEO/Co-Founder Ã«ËÜÂç¼õ¡¦COO/Co-Founder ÏÂÅÄÍº¿Í
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©530-0025 Âçºå»ÔËÌ¶èÀðÄ®2-6-17¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÇßÅÄ27F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.dy-llc.com/
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦D¡õY¹çÆ±²ñ¼Ò ¥»¥ß¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¦info@dy-llc.com