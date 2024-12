¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¤ä¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎGODIVA¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¤Ç1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、ベルギー ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド ゴディバとの共同企画商品をはじめとしたバレンタイン関連アイテムを、ディズニーストア店舗で1月10日(金)より、ディズニーストア一部店舗※とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月7日(火)より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

※ ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

特集ページ :http://disneystore.jp/valentine/2025/■ ゴディバとの共同企画商品から、大人っぽい雰囲気のミッキーマウスデザインと華やかな『美女と野獣』デザインが登場!1. (C) Disney2. (C) Disney

1. スイーツセット 7,800円/ ハートボックス & アソートメント 3,800円

2. G クリスピーショコラ アソートメント 900円/ バッグセット カレ&G ショコラ アソートメント 3,900円/

オーバル缶 G キューブ アソートメント 1,900円/ チョコレートスタンド 5,500円(※1)

毎年恒例のゴディバとディズニーストアの共同企画商品から、2025年のバレンタインに向けた新コレクションが登場。オリジナルのアートを用いた、ミッキーマウスと『美女と野獣』デザインの商品を展開します。

チョコレートを贈る紳士なミッキーをテーマとした今回のデザインは、シックなバーガンディカラーを基調とした大人っぽいスタイルで、ロマンティックな雰囲気を演出します。贈り物に最適なスイーツセットは、サテン調の3段のオリジナルボックスに、ミッキーアイコンをかたどったチョコレートやラングドシャクッキーなどを贅沢に詰め合わせました。そのほか、ミッキーのプリントを施したチョコレートとゴールドのタッセルや刺しゅうが上品なポーチのセット、ぬいぐるみとチョコレートのセットなど、ディズニーストア限定の特別なコレクションをお届けします。

『美女と野獣』のデザインは、物語に登場する鏡をメインモチーフに、ベルのドレスや、ルミエール、コグスワースなどのお城の家来たちを描いたエレガントなアートがポイント。トートバッグにG ショコラとカレを詰め合わせたセットや、3種類のG キューブチョコレートをアソートしたオーバル缶など、自分へのご褒美にもぴったりな心ときめくラインナップです。さらに、ディズニーストアオリジナルアイテムとして、ルミエールデザインのチョコレートスタンド※1も登場します。

※1 チョコレートスタンドは、ディズニー公式オンラインストアで1月7日(火)より予約販売、ディズニーストア一部店舗(ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店)で1月24日(金)より販売します。

■ ミッキーマウスとミニーマウス、ベイマックスをデザインしたハートモチーフのお菓子が登場!

ハートをモチーフにしたデザインのお菓子が登場。パステルピンクをベースにミッキーとミニーをデザインしたアイテムには、クランチチョコレートや「HERSHEY’S(ハーシー)」のキスチョコレートなどがラインナップ。ベイマックスをデザインしたアイテムには、焼きチョコレートやハートの缶入りチョコレート、ぬいぐるみポーチ入りのクランチチョコレートなどが登場します。個包装タイプなので、お友達とシェアするのにもおすすめです。

(C) Disney

【HERSHEY’S】キスチョコレート ストロベリー味 1,200円/ 焼きチョコレート 900円/

チョコレート 缶入り 1,400円/ クランチチョコレート ポーチ入り 2,200円

■ チョコレートをイメージしたぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場!

バレンタインシーズンならではのチョコレートをイメージしたぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場。プーさんはラズベリーチョコレートをイメージした赤いシャツ、スティッチはブルーベリーチョコレートをイメージした青いサテンのリボンを身にまとい、上品なデザインに仕上げました。手にチョコレートを付け、ペロッと舌を出した、キャラクターの愛らしい表情にも注目です。

(C) Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ぬいぐるみ 各4,400円/ ぬいぐるみキーチェーン 各2,600円

※ 画像をご使用の場合は、コピーライトを必ずご記載ください。各画像のコピーライトは、上記記載内容をご確認ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。