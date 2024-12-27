¡ÚDEAN & DELUCA¡Û¿©¤ò¤¿¤Î¤·¤à³Ø¤Ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLIG DEAN & DELUCA ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ Âè5´üÀ¸Êç½¸³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥«¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDEAN & DELUCA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£ÀîÀµµª¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¿©¤ò¤¿¤Î¤·¤à³Ø¤Ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLIG DEAN & DELUCA ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ Âè5´üÀ¸Êç½¸³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢Å¹ÊÞ¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿©¤ÎÂÎ¸³¡¢½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖLEARNING IS A GIFT¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖLIG¡Ê¥ê¥°¡Ë DEAN & DELUCA¡×¡£2022Ç¯9·î¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Âè4´üÀ¸Ìó134Ì¾¤Î²ñ°÷ÍÍ¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Â¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âè5´üÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·î1²ó¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç¿¼¤¯³Ø¤Ö¡ÖLIG DEAN & DELUCA ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ùー¥·¥Ã¥¯
¥ï¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤è¤ê
¡ÖLIG DEAN & DELUCA ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ï¡¢6¥ö·î´Ö¤Ç¿©¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¥³ー¥¹¡£¥·¥§¥Õ¤ä¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¡¢¥Ð¥¤¥äー¤Ê¤É¿©¤Î¥×¥í¤«¤é¡¢¥Áー¥º¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡¢¿©¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Î¤¿¤Î¤·¤ßÊý¤ò³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤äÄ´Íý¤¬¤â¤Ã¤È¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥¹¥¥ë¤òËá¤¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¿©¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¸å¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLIG DEAN & DELUCA ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡¡6¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ÀìÌçÃÎ¼±¤«¤é¤¿¤Î¤·¤ßÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤ë
DEAN & DELUCA¤¬Äó°Æ¤¹¤ëËÜ¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢À½Ë¡¤ä»ºÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡¢¤½¤·¤Æ¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¿©¤ò¿¼¤¯¤¿¤Î¤·¤à¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2. ½¼¼Â¤·¤¿¶µºà¤ÈÆÃÅµ¤Ç³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È
¼õ¹Ö¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´¹ÖºÂÊ¬¤Î¶µºà¤ä¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕ¡¢´õ¾¯¤Ê´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÍ¥Àè¹ØÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£³Ø¤Ó¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. Æ±¤¸¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¸òÎ®¤Î¾ì
ËÜ¥³ー¥¹¤Ï¡¢¹ÖºÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ðー¥Ö¥í¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼õ¹Ö¼ÔÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4. DEAN & DELUCA¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö
È¾Ç¯´Ö¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¤ò½¤Î»¤¹¤ë¤È¡¢DEAN & DELUCA¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÇ§Äê¡£SNS¤ä¥Ö¥í¥°¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ½¤Î»¸å¤Ï¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÄ©Àï
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹½¤Î»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯II¥³ー¥¹¡×¤ò¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
6. ÀìÌçÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥¯¥é¥¹¤âÄó¶¡
¤è¤ê¿¼¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢½¤Î»¸å¤Ë¿Ê¤à¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥¯¥é¥¹¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥·¥§¥Õ¤ä¥Ð¥¤¥äー¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Ê¤É¡¢¿©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤éÀìÌçÃÎ¼±¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö6¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Î²èÁü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©¤ÎÂÎ¸³¤¬¤¿¤Î¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È&¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
µþÅÔ ¤ª¤À¤·¤Î ¤¦¤ÍÇµ¤«¤éÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È&¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ÖºÂ¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤ä¥Ð¥ê¥¹¥¿¡¢¥Ð¥¤¥äー¤Ê¤ÉDEAN & DELUCA¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¹Ö»Õ¤Ë¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¼ê¤òË¬¤Í¤Æ³ÆÃÏ¤ØÉë¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ë¤Æ»ºÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¤Þ¤¿³ÆÃÏ¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À½Â¤¹©Äø¤ä¡¢³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÂÎ¸³¡×¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLIG DEAN & DELUCA ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡¡³µÍ×
¢¢¼õÉÕ´ü´Ö
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯ 12·î 27Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯ 2·î 2Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Æþ²ñÏ¢Íí¡§½ç¼¡
¢¢³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦DEAN & DELUCA¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ä¥·¥§¥Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Ë¤è¤ë¡¢1¥ö·î1²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡ØLIG ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã
¡¦¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄêÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¸¢ÍøµÚ¤Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÍ¥Àè¹ØÆþ¸¢Íø
¡¦¸ÂÄê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È¤ä¥·¥§¥Õ¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¡¦¾ðÊó¸ò´¹
¢¢³èÆ°´ü´Ö
Âè5´ü¡§2025Ç¯ 2·î～7·î
¢¢»²²ÃÈñ¡¡
44,000±ß¡ÊÀÇÈ´ \40,000¡Ë
¡¦·î1²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ø¤Î»²²ÃµÚ¤Ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Î»ëÄ°
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ËÈ¼¤¦¥Æ¥¥¹¥È¶µºà¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕ
¢¢¤´Æþ²ñÊýË¡
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.gd/JUdD3
ABOUT DEAN & DELUCA¡Ê¥Ç¥£ー¥ó&¥Ç¥ëー¥«¡Ë
À¤³¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£1977Ç¯¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡ÊJoel Dean¡Ë¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ç¥ëー¥«¡ÊGiorgio DeLuca¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥½ー¥Ûー¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢19Å¹ÊÞ¡¢¥«¥Õ¥§27Å¹ÊÞ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡Ê¥ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë1Å¹ÊÞ¤Ë¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Çä¤½¤·¤ÆÃæ¿©¡¢°û¿©¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿©¤ò¤¿¤Î¤·¤à¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢º£Æü¤â¤Ê¤ª¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¿©¤Î´¶Æ°¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP :
https://www.deandeluca.co.jp/shop/
Instagram :
https://www.instagram.com/deandeluca_jp/