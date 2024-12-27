¡ÚºÇ½Ü¡ªÆîÂçºå¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¸½Ìò¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÃ¦¡¦¼çÌòº§¡õ¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ½Å»ëº§¤¬³ð¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡©

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MINAMIOSAKA WEDDING(ÆîÂçºå¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°)
¢©599-8274¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÃæ¶è¿¼°æÀ¶¿åÄ®3980 KAINO¥Ó¥ë3F
TEL¡§072-242-3482
¥áー¥ë¡§contact@bg-bridal.com
¸ø¼°HP¡§https://www.minamiosaka-wedding.com/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/minamiosaka_wedding
WEDDING PLAN
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DRESS SHOP RIN.
¢©599-8274¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÃæ¶è¿¼°æÀ¶¿åÄ®3980 KAINO¥Ó¥ë3F
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