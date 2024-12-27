¿·½Õ²Î¤¦¤ÞSTAGE¡Ú2025.1.1¡Û¡ã´Õ¾ÞÌµÎÁ¡ä´ñÀ×¤Î¿ÀÀ¼¤ò»ý¤Ä¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¤¬¡¢»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¡Ö¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª
»³¸ý¸©¤òµòÅÀ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÉÙ»Î¾¦¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô°ð²ÙÄ®10-23 ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ ÉÒÉ§¡Ë¤Î¾®ÌîÅÄ¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¡¢¿·½Õ¡ª²Î¤¦¤ÞSTAGE¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¤ª¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¿·Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü¡¡»þ: 2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¸µÆü¡Ë £±.11:00～ £².15:00～
¾ì¡¡½ê: ¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯ À¾´Û1F ¥µ¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¹¾ì¡¡
Æþ¾ìÎÁ: ÌµÎÁ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¡×¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[ ·Ð¡¡Îò ]
Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢DREAMS COME TRUE¤ÎµÈÅÄÈþÏÂ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù ¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ø¥ß¥ê¥ª¥ó¥·¥ó¥¬ー¡ÙÅùÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£
2009Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥´ー¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¶Ð¤á¤¿¥¦¥£¥êー¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬½é¤á¤Æ²Î¼ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë´ë²è¡Ö¹á¹Á¡ßÆüËÜ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±Ç¯¡¢¹á¹Á¤Ë¤ÆJ-Twins¡ØMy Dear Friend¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î²Î¥Þ¥Í¤ÏÀäÉÊ¡ª
¸½ºß¡¢¡È¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï2023¡ÙÍ¥¾¡¡ª
¡ØÇ®¾§!¥ß¥ê¥ª¥ó¥·¥ó¥¬ー¡Ù´ñÀ×¤Î¿ÀÀ¼50¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Âè1°Ì¡ª
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£
～¼ç¤Ê¥ì¥Ñー¥È¥êー～
¡¡DREAMS COME TRUE¡¡
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ
¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹
¡¡¹â¶¶ÍÎ»Ò
¡¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡¤Û¤«
¢¨ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£1·î1Æü(¸µÆü)-3Æü(¶â)¡¡¥µ¥ó¥Ñー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ
¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤è¤ê½éÇä¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1/1-1/3¡¡(»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Î¤ß)(Ê¡ÂÞ¤Ê¤É°ìÉô¾¦ÉÊÂÐ¾Ý³°)
¢£1·î2Æü(ÌÚ)¡¦3Æü(¶â)¡¡¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á ¤ï¤¯¤ï¤¯¥È¥ì¥¤¥ó¥Ä¥¢ー½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª
¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯´ÛÆâ¤ò¥Èー¥Þ¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼þ¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¥È¥ì¥¤¥ó¥Ä¥¢ー¡ª
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û11¡§00～16¡§00
¡¡¢¨ÅöÆü¡¢º®»¨¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁá¤á¤Ë¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾è¤ê¾ì¡Û£±³¬¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³ー¥È
¡ÚÎÁ¡¡¶â¡Û
¡¡¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡ÀÇ¹þ500±ß(2ºÐ°Ê¾å)
¡¡¡¦¥Ú¥¢ÎÁ¶â¡¡ÀÇ¹þ800±ß
¡¡¢¨2ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÌµÎÁ¡£¤¿¤À¤·ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±¾è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎÁ¡¡¶â ¡ÊLINE¤ªÍ§Ã£¸ÂÄê¡Ë¡Û
¡¡¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡ÀÇ¹þ400±ß(2ºÐ°Ê¾å)
¡¡¡¦¥Ú¥¢ÎÁ¶â¡¡ÀÇ¹þ600±ß
¡¡¢¨¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯LINE²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡(³«ºÅÆüÅöÆü¤ËÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹)
¡¡
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï±Ä¶È»þ´Ö
12/31(Âç³¢Æü)¡¦1/1(¸µÆü)¡ÄÁ´´Û9»þ³«Å¹-19»þÊÄÅ¹(¥Õー¥É¥¦¥§¥¤´Þ¤à)
¢¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¤ò½ü¤¯¥°¥ë¥á¥¹¥È¥êー¥È¡Ä11»þ³«Å¹-19»þÊÄÅ¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüÄø¡ÄÀìÌçÅ¹¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê
¡Ö¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¿©»ö¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò°ìÆüÃæ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¤Ç²á¤´¤¹¤Ò¤È»þ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©756-8585 »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÃæÀî6ÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¾®ÌîÅÄ¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¥ì¥¸¥ãー¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ÜÀß±¿±Ä
HP¡Ê¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡Ë¡§https://sunpark.co.jp/
HP¡ÊÉÙ»Î¾¦¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡§https://www.fujisho-ghd.co.jp/
Instagram¡Ê¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡Ë¡§https://sunpark.co.jp/