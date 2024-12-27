¡Ú12/27»¨»ïÈ¯Çä¡Û¥á¥¤¥¯¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î3ËÜ¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡ØPREPPY(¥×¥ì¥Ã¥Ôー)¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡Ö¾åµé¥á¥¤¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¡£
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿É½»æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ ·ò°ì¡¢°Ê²¼ ¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥¢¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPREPPY(¥×¥ì¥Ã¥Ôー)¡Ù¤Î2025Ç¯2·î¹æ¡Ö¾åµé¥á¥¤¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤¬12/27È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿¾åµé¥á¥¤¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È
¸¶ÅÄÃé¡ÊSHISEIDO¡Ë¤µ¤ó¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ÏÉ¬¸«¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾åµé¥á¥¤¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍß¤·¤¤¤È¤¡¢¥á¥¤¥¯¾å¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢»£±Æ¤Î¤È¤¤â¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ê¤é¤¢¤Î¿Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î3ËÜ¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡Ö¢ô¤ß¤É¤Ø¤¢¤á¤¤¤¯¡¢¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¡Øk-two¡ÙÃ«¸ý¿éºÌ¤µ¤ó¤¬¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¡OTONA BABY/EMODE¡¡£²Âç¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¡ª¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥Ö¥á¥¤¥¯¤Î¥ï¥¶¡£¡×¡¢¡ÖÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈYUKIÎ®¡ª ¡È¥È¥ì¥ó¥ÉÈý¡É¤Îºî¤êÊý¡£¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢
ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¡Ö¥¢¥ËÈ±¤Ç»÷¹ç¤ï¤»¡ª¡×¤ä¡Ö¥Ä¥Ê¥°¡ß»áÀî¤ê¤Î(niko hair)¡¡³ØÀ¸¥Õ¥©¥È¥³¥ó¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊºîÉÊ»£¤ê¤ËÄ©¤à¡ª¡¡Special Photo Shoot¡×¤Ê¤ÉÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒCHECK¤ò¡£
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¡ÖÀé»çËü¹È¡×
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¡ÖÀé»çËü¹È¡×
¢£É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸
¡ÖÀé»çËü¹È¡×
¸¶ÅÄÃé¡ÊSHISEIDO¡Ë¤µ¤ó¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ÏÉ¬¸«¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¸¶ÅÄ Ãé¤µ¤ó¤Î´¬Æ¬»£±Æ¡£Í¯¤½Ð¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë²½³ØÈ¿±þ¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÈþÍÆ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿Âè1ÆÃ½¸ part1 OTONA BABY/EMODE¡¡£²Âç¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ª
¢£Âè1ÆÃ½¸¡¡Part1
¢ô¤ß¤É¤Ø¤¢¤á¤¤¤¯¡¢¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¡Øk-two¡ÙÃ«¸ý¿éºÌ¤µ¤ó¤¬¥ì¥¯¥Á¥ãー
OTONA BABY/EMODE¡¡£²Âç¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ª
º£¿Íµ¤¤Î¥Áー¥¯¥á¥¤¥¯¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤¿¡ÈÂç¿Í¥Ù¥Óー¡É¥á¥¤¥¯¤È¡¢2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥«¥éー¥ì¥¹¤Ê¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡É¥¨¥âー¥É¡É¥á¥¤¥¯¡£ºÇ½Ü¥á¥¤¥¯¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥á¥¤¥¯µ»½Ñ¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿Âè1ÆÃ½¸ part2 ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¡ª¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥Ö¥á¥¤¥¯¤Î¥ï¥¶¡£
¢£Âè1ÆÃ½¸¡¡part2
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¡ª
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥Ö¥á¥¤¥¯¤Î¥ï¥¶¡£
Éßµï¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¬¤Á¤Ê»£±ÆÍÑ¥á¥¤¥¯¡Ê¹õ¥Ä¥ä¡¿Çò¥Þ¥Ã¥È¡Ë¤ò¡ØPEEK-A-BOO¡Ù¹âºê °ª¤µ¤ó¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£À¤³¦´Ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡È¥ï¥¶¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â°ìµ¤¤ËUP¡ª Â¤·»»°ú¤»»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿Âè1ÆÃ½¸ Part3 Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈYUKIÎ®¡ª¡È¥È¥ì¥ó¥ÉÈý¡É¤Îºî¤êÊý¡£
¢£Âè1ÆÃ½¸ Part3
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈYUKIÎ®¡ª
¡È¥È¥ì¥ó¥ÉÈý¡É¤Îºî¤êÊý¡£
¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Ñー¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î»þÂåÀ¤âÉ½¤ì¤ë¡ÈÈý¡É¡£º£¥É¥Èý¤ÎHow to¤ò¼«Èý¥á¥ó¥Æ～¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇYUKI¡ÊLignal¡Ë¤µ¤ó¤¬Âç¸ø³«¡ª¡¡
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿Âè2ÆÃ½¸ ¥¢¥ËÈ±¤Ç»÷¹ç¤ï¤»¡ª
¢£Âè2ÆÃ½¸
¥¢¥ËÈ±¤Ç»÷¹ç¤ï¤»¡ª
Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ËÈ±¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÊýË¡¤ä»÷¹ç¤ï¤»¥Æ¥¯¤ò¡¢¥¢¥ËÈ±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È£´Ì¾¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡¢¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¡¢¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡¢¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤ÎºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëºîÉÊ¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿Ï¢ºÜ Creative Crazy
¢£Ï¢ºÜ
Creative Crazy
ÈþÍÆ¤Î´¶À¤ò¼Ì¿¿¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¡£¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤À¤±¤Ç¤âÂ¿Ë»¤ÊÈà¤é¤ò¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ£·²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯£¶·î¤ËºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡Ø¥¼¥í¥À¥áー¥¸»ÀÀ¥¹¥È¥ìー¥È¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡Ø¥·¥ã¥¦¥ë¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ù¹õÌÚÍø¸÷»á¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡ØPREPPY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ¡¿ÆÃÊÌ´ë²è Special Photo Shoot
¢£ÆÃÊÌ´ë²è
¥Ä¥Ê¥°¡ß»áÀî¤ê¤Î(niko hair)
³ØÀ¸¥Õ¥©¥È¥³¥ó¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊºîÉÊ»£¤ê¤ËÄ©¤à¡ª
Special Photo Shoot
ºòÇ¯²Æ¡¢³ØÀ¸¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö·Ò-¥Ä¥Ê¥°¡×¤¬³«ºÅ¤·¤¿³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¡¦¡ÖConnection Future Award¡×¤Ï¡¢´ë²è¡õ¼Â¹Ô¤·¤¿ÂåÉ½¤Îº´¡¹ÌÚ ´õ¤µ¤ó¤ÈÉûÂåÉ½¤Î¥Þ¥È¥¹¥Ê¥ß¥¨¤µ¤ó¤â¸½Ìò¤ÎÈþÍÆ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£PREPPY12·î¹æ¤Ç¤Î¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£·î¹æ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ë¥³¥Ø¥¢ー¡Ù»áÀî¤ê¤Î¾Þ¤ÎÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¡ª
¡ÚCONTENTS¡Û
ÏÃÂê¤Ç¤¹
¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥É
´¬Æ¬SPECIAL
Àé»çËü¹È
¸¶ÅÄ Ãé(»ñÀ¸Æ²)
ÆÃ½¸
¥á¥¤¥¯¤ò¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¾º²Ú
Refined Makeup Tips
¾åµé¥á¥¤¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È
Âè°ìÆÃ½¸ Part1
¢ô¤ß¤É¤Ø¤¢¤á¤¤¤¯¡¢¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¡Øk-two¡ÙÃ«¸ý¿éºÌ¤µ¤ó¤¬¥ì¥¯¥Á¥ãー
£²Âç¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡ª
Ã«¸ý¿éºÌ¡ÊK-two)
Âè°ìÆÃ½¸ Part2
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¡ª
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥Ö¥á¥¤¥¯¤Î¥ï¥¶¡£
¹âºê °ª(PEEK-A-BOO)
Âè°ìÆÃ½¸ Part3
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈYUKIÎ®¡ª
¡È¥È¥ì¥ó¥ÉÈý¡É¤Îºî¤êÊý¡£
YUKI¡ÊLignal.)
ÂèÆóÆÃ½¸
¥¢¥ËÈ±¤Ç»÷¹ç¤ï¤»¡ª
¥ª¥ª¥â¥È¥·¥ó¥¤¥Á¥í¥¦¡ÊWOM¡Ë¡¿¥â¥¿¥¤¥Ï¥ä¥È¡Êsai¡Ë¡¿°æ¾å²ÂÍ´¡Êtocca¡õemanon¡Ë¡¿¹â¶¶ÂÀÏ¯¡ÊLECO¡Ë
¥Ä¥Ê¥°¡ß»áÀî¤ê¤Î¡Êniko hair¡Ë
³ØÀ¸¥Õ¥©¥È¥³¥ó¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊºîÉÊ»£¤ê¤ËÄ©¤à¡ª
Special Photo Shoot
»áÀî¤ê¤Î¡Êniko hair¡Ë¡¢¥Ä¥Ê¥°
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
REGULAR
Creative Crazy
¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡£
¹õÌÚÍø¸÷¡ÊCHARLES DESSIN¡Ë
PREPPY LESSON1
¡ØG.N.M¡Ù KI HO¤Î½¸µÒ¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ö´Ú¹ñÉ÷¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¡×¹ÖºÂ
KI HO¡ÊG.N.M¡Ë
PREPPY LESSON2
Lond »³Ìî½Óµ®¤µ¤ó¤È¶¦¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡ª
¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÇ¾¡É¤Î°é¤ÆÊý
»³Ìî½Óµ®¡ÊLond¡Ë
¿·¿Í¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥Ø¥¢¥Ð¥È¥ëNEO
ÅÏîµÊæÇµ¹á(COA)
¡ô¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤Î¤»¤Æ
¥¥é¥ê¡úÈþÍÆ»ÕWORKS
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÈþÍÆ»ÕFile
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¤è¤àPREPPY
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼êÈþÍÆ»Õ
¥á¥¤¥¯¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë»äÅª¥Ù¥¹¥³¥¹£³
¥·¥¶ー¥±ー¥¹ÇÒ¸«¡ª¡¡
¤Ç¤¤ëÈþÍÆ»Õ¤ÎËèÆü½¬´·¡¡
ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡
½÷À¤Î»Å»ö»Õ¡¡
¥»¥ë¥Õ¥£ーÈþÍÆ»Õ¡¡
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¡¡
³¤³°¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢ÆÀ¤¿¥Á¥«¥é¡¡
¥×¥ì¥Ã¥Ôー¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¡¡
ÈþÍÆ»ÕYouTuÉô
Let's ¼Ò²ñ¹×¸¥¡ª¡¡
¾Â¥Ï¥ÞÈþÍÆ»Õ¡¡
Information
¼¡¹æÍ½¹ð¡¦¶¨ÎÏ°ìÍ÷
¢§ »¨»ï¾ðÊó
»ïÌ¾¡§PREPPY2·î¹æ¡¡Vol.354
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¾åµé¥á¥¤¥¯¤Î¥Ò¥ó¥È
È¯ÇäÆü¡§12·î27Æü
Äê²Á(ÀÇ¹þ)¡§1,870±ß
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥ê¥Æー¥¸
¢§¡ØPREPPY(¥×¥ì¥Ã¥Ôー)¡Ù¤È¤Ï
Hair & Beauty Trend For Professional¡ªÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥¢¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÈþÍÆ»Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡¢ÀÜµÒ½Ñ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤«¤é¥µ¥í¥ó±¿±Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤Ëº£¤¹¤°ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡£Ëè¹æ¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¤¬½Ü¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¡£Çä¤ì¤Ã»ÒÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°EC¡¡https://club-preppy.com/
¸ø¼°Æ°²è¡¡https://www.youtube.com/channel/UC4-cu7hTVoqxjeaL6wQ9k_g
¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/preppymagazine_official/
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/preppymagazine/
¢§ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥ê¥Æー¥¸
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈËÜÉô¡Ê¹ÊóPR¡Ë
162-0808¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÅ·¿ÀÄ®8 ¿À³ÚºäU¥Ó¥ë 7F
03-3528-9790¡ÊÊ¿Æü10»þ～17»þ¡Ë
info@heritage.inc
¢§ ¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://club-preppy.com/collections/preppy/products/preppy-202502