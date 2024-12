¥â¥ó¥É¥ê¥¢¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMinecraft¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖµðÂç¼ù¡×¤ò¸ø³«¡ª

株式会社モンドリアン

株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、Minecraftの新作オリジナルコンテンツ「モンドリアンアスレチックワールド【巨大樹】」を本日公開しました。本作は、Minecraftファンやゲーム愛好者をはじめ、幅広いプレイヤーが気軽に楽しめる新たな冒険体験を提供することを目指して開発された当社初のオリジナルタイトルです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DQ_WV93jCQs ]新たな冒険体験-「モンドリアンアスレチックワールド【巨大樹】」

「モンドリアンアスレチックワールド【巨大樹】」は、シンプルなつくりのなかに適度な難易度を付与することで、プレイ経験者の多いマインクラフトというゲームのなかでも、“挑戦”と“達成”の楽しさを味わえるよう設計されています。

【ゲーム情報】

タイトル:モンドリアンアスレチックワールド【巨大樹】

公開日:2024年12月27日(金)

対応プラットフォーム:Minecraft(Java版およびBedrock版)

開発チーム:モンドリアン「Minecraftチーム」

ゲームURL:

・Bedrock版

https://drive.google.com/drive/folders/1462NkQ1GDcEltAHIWLvm7cAOoz9I7bat

・Java版

https://drive.google.com/drive/folders/1XjrwH258BkO3Nk9WqBLyL_ivMdt67Del

YouTube:https://youtu.be/DQ_WV93jCQs



※本製品はMinecraft 公式の製品ではありません。Mojang または Microsoft から承認されておらず、Mojang または Microsoft との関連性もありません。

※NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.

制作の意図

今回のオリジナルコンテンツは、年齢や経験を問わず、より多くの人々が気軽に楽しめる作品を目指し、できる限りシンプルに、誰もがゲームを通じて“挑戦”と“達成”の楽しさを味わえるよう設計されています。今後様々な場面でメタバースとしてMinecraftが活用されていくにあたり、より複雑性が求められていきますが、最もシンプルなオリジナルゲームの形として、R&Dも兼ねたコンテンツ制作を行いました。企画から開発まで全て内部チームで構成し、短期間での開発を実現、技術的な検証を行い、今後の開発における実装蓋然性を検証しました。

モンドリアンとMinecraft:これまでの取り組み

当社は今回のリリースに至るまで、Minecraftを通じて数々のクリエイティブなチャレンジとなるプロジェクトを実施してまいりました。当社はこれらのプロジェクトを通じて教育、創造性、地域活性化の可能性を広げることを目指しています。

【当社のMinecraftプロジェクト実例】

「LUNARCRAFT」メタバース上で月面探索&月面基地作り!

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FoLN4WRmMrE ]宇宙教育教材の制作協力 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000119336.html「LUNARCRAFT」JAXAのメタバースゲームを活用メタバースで学ぶ宇宙教室 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000119336.htmlメタバースゲームを通じ宇宙への興味を喚起Minecraftワークショップ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000613.000024241.htmlエデュテインメントの力で子どもたちの想像力を広げる

「モンドリアンアスレチックワールド#1『巨大樹』」は、ゲーム実況者の新たなプレイコンテンツとしても期待されており、視聴者に向けた新しい冒険の体験を提供します。また、シリーズ化を予定しており、継続的に新たなチャレンジを共に楽しんでいただけるパートナーも募集中です。ゲームが持つ可能性を広げ、今後もさまざまなコンテンツで泥臭く挑戦し続けます。



※報道をご覧になった自治体・企業のご担当者さま

当社は、企業のメタバースプロジェクト成功のための最適なパートナーとしても、これからも革新的なサービスを提供し続けてまいります。「メタバースプロジェクト」「メタバースゲーム制作」にご興味をお持ちの自治体・企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関する自治体・企業からのお問合せはこちら https://mondrian.gg/contact/

お問合せはこちら :https://mondrian.gg/contact/株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、数億人規模のユーザーを抱える圧倒的な影響力を持つ4大プラットフォームを中心に、ゲーム・メタバースの法人・個人向けサービスを最前線で提供しています。国内外に業界トップクラスの6つの制作スタジオを形成し、単純に3Dモデルを納品するだけでなく、プランニングからコンテンツの作成、集客、運用までワンストップかつ柔軟に対応し、コミュニティやeスポーツ、メディアなどをも巻き込んだ立体的で蓋然性の高い戦略を打ち出すことで、ステークホルダーの勝率を最大化することを目指します。ゲーム・メタバース業界の先駆者として、サステナブルなエコノミー形成とメタバースのマスアダプションによるクリエイター支援を実施していきます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL:https://mondrian.gg/

<会社概要>

商号:株式会社モンドリアン

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役:角田 拓志

設立:2023年1月16日

資本金: 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ(東証プライム:3288)の一員です



<SNS 公式アカウント>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119336/table/51_1_6a87eb53bd3cc5f980a9597a93c0b1ca.jpg ]