ÉñÂæ¥¿¥á·àvol.1¡Ø¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë Bye Bye Days¡Ù³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ¤¬¡¢2025Ç¯1·î3Æü(¶â)21»þ～¥¥ã¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª
¹ÓËÒ·ÄÉ§¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¿¢ÅÄ·½Êå¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÉñÂæ¥¿¥á·àvol.1¡Ø¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë Bye Bye Days¡Ù¤Î³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ¤¬¡¢2025Ç¯1·î3Æü(¶â)21»þ～¥¥ã¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¤ÇÊüÁ÷·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÏÀÖß· Åõ¡¢¹ÓËÒ·ÄÉ§¡¢¿¢ÅÄ·½Êå¡¢Ý¯ÅÄ Í¤¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë¡¢ÉÚ¿¹¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î5Ì¾¡£
¸ø±é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¡¢¤ªÀµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤Ê¤É¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡ÛÉñÂæ¥¿¥á·àvol.1¡Ø¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë Bye Bye Days¡Ù³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î3Æü(¶â) 21»þ¤è¤êÊüÁ÷START
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv346573474
¡ÚÈÖÁÈ½Ð±é¡Û
¡¦¥È¥â¥¡ã°«ÂôÃÒ¼ù¡äÌò¡¡¡¡¡¡ÀÖß· Åõ
¡¦¤¦¤ß¤ª¡ãÆÁÎ±³¤Íº¡äÌò¡¡¡¡¡¡¹ÓËÒ·ÄÉ§
¡¦¤æー¤Üー¡ã¾®»³Í¥ºî¡äÌò¡¡¡¡¿¢ÅÄ·½Êå
¡¦¥Î¥Ö¡ã±öºê¿À¸¡äÌò¡¡¡¡¡¡¡¡Ý¯ÅÄ Í¤¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë
¡¦¤ä¤Ã¤Á¤ó¡ãËÙ°æ¹¯¿Í¡äÌò¡¡¡¡ÉÚ¿¹¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÏÌµÎÁ»ëÄ°¥Ñー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ï¡Ö2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²ñ°÷¸ÂÄê»ëÄ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê»ëÄ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È´ü´Ö¡§14Æü´Ö
ÉñÂæ¾ðÊó
¢¡¸ø±é´ü´Ö¡¦·à¾ì
¡ÚÅìµþ¡Û 2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)～1·î26Æü(Æü)
µª°ËÔ¢²°¥Ûー¥ë
¢¡µÓËÜ
µµÅÄ¿¿ÆóÏº
¢¡±é½Ð
¿¢ÅÄ·½Êå
¢¡²»³Ú
Yu¡Êvague¡Ë
¢¡¿¶ÉÕ
Àî¶ùÈþ¿µ
¢¡´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
¹ÓËÒ·ÄÉ§¡ÊPasture¡Ë
¢¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
Ìî¾å¾Í»Ò¡Ê¥Í¥ë¥±¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
¢¡¥¥ã¥¹¥È
¥È¥â¥¡¡¡ã°«ÂôÃÒ¼ù¡ä¡¡ÀÖß· Åõ
¤¦¤ß¤ª¡¡¡ãÆÁÎ±³¤Íº¡ä¡¡¹ÓËÒ·ÄÉ§
¤æー¤Üー¡ã¾®»³Í¥ºî¡ä¡¡¿¢ÅÄ·½Êå
¥Î¥Ö¡¡¡¡¡ã±öºê¿À¸¡ä¡¡Ý¯ÅÄ Í¤¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë
¤ä¤Ã¤Á¤ó¡ãËÙ°æ¹¯¿Í¡ä¡¡ÉÚ¿¹¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó
Â¾
¢¡¼çºÅ
ÉñÂæ¥¿¥á·àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://stage-tmgk.com/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/stage_TMGK
(C)ÉñÂæ¥¿¥á·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦ÇÐÍ¥¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î·î³Û¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡Ö±½¤Î¥Ë¥³¥á¥ó¾ðÊó¶É¡×¤ä¡¢¡Ö¿·Àµ½Ó¤ÈÌî¸ý½à¤Î¥Ë¥³À¸¥²ー¥à¡×¤Ê¤É¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡£
ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÂ¾¡¢ÉñÂæ¤Î²áµîºîÉÊ¤ä»öÁ°ÆÃÈÖ¤Ê¤É¤âÊüÁ÷Ãæ¡£
2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)