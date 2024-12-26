¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¥ì¥ó¥Àー2025¡×¿ûÌî¡¢Î©²¬¤ÎÈÎÇä¤ò27Æü¤Ç½ªÎ»
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°ÍÅÄÍµÉ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¥ì¥ó¥Àー2025¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£µ¨15¾¡¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢³¤³°£Æ£Á¤ÇÍèµ¨¤Ï£Í£Ì£Â¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤È£±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥³ー¥Á¤È¤Ê¤ëÎ©²¬½¡°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢27Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¼«ÂÎ¤Ï2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÀ½Â¤¡¦È¯Á÷¤¹¤ë¼õÃíÀ¸»º¤Ê¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤È¤â´ü´ÖÆâ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hochi-giants.hitokoma.net/
¡ã·ÇºÜÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡ä
¢§°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ
¢§Åê¼ê¡Ê£¸¿Í¡Ë
ÂçÀª¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡¢»³ºê°Ë¿¥¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢¹âÍüÍºÊ¿¡¢Á¥Ç÷Âç²í¡¢°æ¾å²¹Âç
¢§Êá¼ê¡Ê£³¿Í¡Ë
¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¢Âç¾ëÂî»°¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ
¢§ÆâÌî¼ê¡Ê10¿Í¡Ë
ÅòÀõÂç¡¢ÁýÅÄÂçµ±¡¢µÈÀî¾°µ±¡¢ÌçÏÆÀ¿¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¡¢½©¹Í¥¿Í¡¢ÁýÅÄÎ¦
¢§³°Ìî¼ê¡Ê£¶¿Í¡Ë
Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢´Ý²Â¹À¡¢ÇëÈø¶©Ìé¡¢Î©²¬½¡°ìÏº¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð¡¢ÀõÌîæÆ¸ã
¡ã¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ä
¡ÔÂî¾å·¿¡Õ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ
ÂÎºÛ¡§ÍÑ»æ¡áÉý180£í£í¡ß¹â¤µ140£í£í
Âæ»æ¡§Éý180£í£í¡ß¹â¤µ155£í£í
Ëç¿ô¡§13Ëç¡ÊÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¡¢¼Ì¿¿¹ç·×24Ëç¢¨É½ÌÌ12Ëç¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡Ë
¡Ô¥Ý¥¹¥¿ー·¿¡¦¥¿¥Æ¡Õ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ
ÂÎºÛ¡§£Â2È½¡Ê²£515£í£í¡ß½Ä728£í£í¡Ë
Ëç¿ô¡§1Ëç¡ÊÂç¤¤á¤Ê¼Ì¿¿2Ëç¡õ¾®¤µ¤á¤Ê¼Ì¿¿4Ëç¤Î¹ç·×6Ëç¡Ë
¡Ô¥Ý¥¹¥¿ー·¿¡¦¥è¥³¡Õ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ
ÂÎºÛ¡§£Â2È½¡Ê²£728£í£í¡ß½Ä515£í£í¡Ë
Ëç¿ô¡§1Ëç¡ÊÂç¤¤á¤Ê¼Ì¿¿2Ëç¡õ¾®¤µ¤á¤Ê¼Ì¿¿4Ëç¤Î¹ç·×6Ëç¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡¡¥«¥ì¥ó¥ÀーÃ´Åö·¸
¥áー¥ë¡§hochi-giants@hitokoma.net
ÅÅ ÏÃ¡§03-3275-3411
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9¡§00～17¡§00/ÅÚÆü½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯
¢¨¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025ÊóÃÎ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¥ì¥ó¥Àー2025¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ä¹Ç¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ö2025ÊóÃÎ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤ò´û¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÎºÛ¡§£Á2È½¡Ê²£420£í£í¡ß594£í£í¡Ë
Ëç¿ô¡§14Ëç
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×ÊóÃÎ¡×
ÆÉÇäµð¿Í·³µåÃÄ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×
¤½¤ÎÂ¾¡¢£Ù£Ã¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡Ë¤äÁ´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã2025Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É½ÐÈÇÉô
ÅÅÏÃ¡§03-6831-3333¡ÊÂåÉ½¡Ë½ÐÈÇÉô
¼õÉÕ»þ´Ö¡§11¡§00～17¡§00/ÅÚÆü½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯