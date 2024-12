¡ÚU-NEXT¡Û2024¡¾2025 Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµó¸ø³«¡ªVaundy¤äÄ¶ÆÃµÞ¤Ê¤É¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä¤ÎÏÃÂê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ¸ÇÛ¿®¡ª

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年から2025年にかけてライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。

<U-NEXT 年末年始 音楽ライブ配信 PICK UP>

通底縁劇・通底音劇

小林武史プロデュースによる一夜限りのライブシリーズ「通底縁劇・通底音劇」より、櫻井和寿、スガ シカオらによるスペシャルライブ「super folklore」、アイナ・ジ・エンドとパフォーマンス集団・東京QQQによる音楽劇「不思議な愛な富津岬」の2公演を独占配信。「つながるはずのないものがつながる、つながっている」をテーマに、様々な分断を超え、人々は根底でつながりあえる可能性をライブを通して提示している。

(C)SDRVaundy

Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”

令和の音楽シーンを牽引するマルチアーティスト・Vaundy。チケット即完売となったVaundyの最新アリーナツアーより、1月19日(日)の自身最大規模360°スタジアムモードでのさいたまスーパーアリーナ公演の模様を生配信。パッケージ化されていない貴重なライブ映像「Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸"」「Vaundy one man live tour “replica”」「Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe」も独占配信中。





Vaundy 配信中一覧 :https://video.unext.jp/browse/credit/PER0762662/PRN0339155?mgc=MUSIC_IDOL

(C)2024 FW, SWEET CHILDANDROGYNOS - THE FINAL WAR -

90年代のヴィジュアルシーンに多大な影響を与えた二大巨頭・DIR EN GREYとPIERROTが、10月に開催したジョイントライブの模様を独占ライブ配信。2017年に開催された「ANDROGYNOS」のライブ映像も独占配信中。

ANDROGYNOS(2017)配信中 :https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011940(C)SDR超特急

BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 “Joker”

今年結成13周年を迎えたメインダンサー&バックボーカルグループ超特急。現在開催中の全国アリーナツアーの最終公演の模様を独占生配信。チケットが秒速完売した貴重なライブの模様は必見。EBiDANの地上波初冠番組『DAN!DAN!EBiDAN!』や過去の超特急のライブ映像など、関連コンテンツを多数独占配信中。



年末年始 ライブ配信ラインナップ

超特急 配信中一覧 :https://video.unext.jp/browse/credit/PER0197220/PRN0205963?mgc=VARIETY

2024年12月27日(金)

- 『通底縁劇・通底音劇「不思議な愛な富津岬」』★- 『通底縁劇・通底音劇「super folklore」』★- 「2024 Asia Artist Awards」★- GLAY「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME」★

2024年12月28日(土)

超ときめき(ハート)宣伝部「行くぜ!超ときめき(ハート)宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ ~超ときめきクリスマス~」★

TOMOO「TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA」★

日向坂46「日向坂46 Happy Magical Tour 2024」(12/25公演 リピート配信)

東京スカパラダイスオーケストラ「35th Anniversary Live スカパラ甲子園」★



2024年12月29日(日)

back number「back number “anti sleeps tour 2024”」★

日向坂46「日向坂46 Happy Magical Tour 2024」(12/26公演 リピート配信)



2024年12月30日(月)

- 今井美樹「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”」★- さだまさし「2024 さだまさしコンサートツアー"51"」★

2025年1月18日(土)

- 「Love with the orchestra」★- ONE N' ONLY「ONE N’ SWAG 2024 Fiesta」★





2025年1月19日(日)

- Vaundy「Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”」★





2025年1月25日(土)

- 「ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -」★





2025年1月26日(日)

- 阿部真央「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」★

2025年1月29日(水)

超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 “Joker”」★



★=U-NEXT独占

以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式Xなどを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。

※2024年12月26日(木)時点での配信予定です

※ライブ配信一覧はこちら(https://video.unext.jp/live/browse/block/NORMAL?genre=music)

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)



