¡ÚU-NEXT¡Û2024¡¾2025 Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµó¸ø³«¡ªVaundy¤äÄ¶ÆÃµÞ¤Ê¤É¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä¤ÎÏÃÂê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ¸ÇÛ¿®¡ª

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Vaundy one man live ARENA tour ¡ÈFUSION¡É
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ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -
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- ¡Ö2024 Asia Artist Awards¡×¡ú
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TOMOO¡ÖTOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA¡×¡ú
Æü¸þºä46¡ÖÆü¸þºä46 Happy Magical Tour 2024¡×¡Ê12/25¸ø±é ¥ê¥Ôー¥ÈÇÛ¿®¡Ë
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