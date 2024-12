Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¼«Æ°±¿ÍÑ¥×¥é¥ó²Á³Ê²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.(本社: オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO: 川崎文武)と、Solana ネットワークの分散化・セキュリティ強化を推進する Validators DAO は、Solana バリデータ自動運用プランの価格改定を発表しました。

価格改定の背景

2024年12月20日、Solana 財団よりテストネット要件の変更が発表され、新しいクライアントソフトウェア「Firedancer」の使用が推奨されました。これに伴い、Solana Foundation のステーキング援助プログラム(Delegation Program)に参加している多くのバリデータは、ノードスペックの引き上げを余儀なくされています。従来の最低限とされていたスペックのマシン環境ではメモリやCPU不足により動作が不安定になりやすく、安定稼働のためには高スペックノードの導入が避けられない状況です。もし安定稼働ができない場合は報酬やステーキング援助を得ることができなくなってしまいます。

さらに、世界的なハイスペックノード不足や電力コストの上昇など、コンピューティングリソースを取り巻く環境は厳しさを増しており、高性能サーバーの仕入れハードルも高まっています。バリデータ運用では頻繁なソフトウェア更新やセキュリティ対策が必須である一方、スペック不足のままではダウンタイムの増加やパフォーマンス低下のリスクが大きくなります。しかし、ハイスペックノードへ移行し、安定稼働を実現できれば、Solana チェーン全体の品質向上に貢献しながら報酬の最大化を目指せます。実際、コストを抑えるよりも品質を高める方が長期的な収益性を高める事例が多く見受けられます。

今回のリソース増加は、Solana クライアント開発がさらなる高速化と安定化を目指す挑戦の一端であり、私たちもこれを全面的にサポートしてまいります。

新料金プランについて

上記の背景を踏まえ、2024年12月25日より、新たな料金プランを適用いたします。ハイスペックノードを標準化し、アップデートや障害対応をより円滑に行えるよう運用環境を強化して耐障害性を高めることで、稼働率の向上と安定的な報酬獲得をサポートしてまいります。ノードのスペックを向上させることで、テストネット要件の変化にも柔軟に対応し、ダウンタイムを最小限に抑えながら長期的に安定したバリデータ運用を実現します。

メインネットバリデータにおいても、ハイスペックノードの採用はブロック生成成功率の向上につながり、チェーンの品質強化と報酬の最大化に寄与します。

また、将来的にはグローバルエッジデータセンターの設置を計画しており、Solana向け専用ネットワークをさらに強化する構想を進めています。これにより、高水準の運用と安定した価格の両立を目指し、ネットワーク全体の品質向上にも貢献してまいります。

Validators Solutions について

Solana バリデータを適切に運用すれば、その対価として報酬が期待できます。しかし、ノードのセットアップや頻繁なソフトウェアアップデート、セキュリティ対策には専門的な知識と手間が必要で、多くの人にとって参入障壁となっています。Validators Solutions は、こうした管理作業を自動化し、初心者でも安定したバリデータ運用を行える環境を提供するサービスです。より多くの参加者が Solana ネットワークに貢献しながら報酬を得られるようにすることで、分散性と安全性のさらなる向上を目指しています。

詳細は下記のウェブサイトをご参照ください。

Validators Solutions: https://validators.solutions/ja

Validators DAO について

Validators DAO は、Solana ネットワークの分散化とセキュリティ強化を推進するプロジェクトです。オープンソースツール「solv」や「Validators Solutions」を活用し、初心者でもスムーズにバリデータ運用を始められる環境を構築しています。バリデータ同士が運用ノウハウを共有することで、ネットワーク全体の信頼性向上を支援し、エコシステムを活性化させる取り組みを行っています。

今後予定されている VLD トークンのエアドロップなど、最新情報は以下のコミュニティあるいは公式サイトで随時発信しています。

- Validators DAO Webサイト: https://dao.validators.solutions/ja- Validators DAO X アカウント: https://x.com/ValidatorsDAO- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR- solv: https://solv.epics.dev/ja- Validators Solutions: https://validators.solutions/ja

※ 本リリースは投資助言を目的としたものではありません。記載の内容は執筆時点の情報であり、今後のアップデート等により変更される可能性があります。投資判断はご自身の責任で行うようお願いいたします。(NFA: Not Financial Advice / DYOR: Do Your Own Research)