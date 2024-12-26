¡Ú¿·À½ÉÊ¡Û²»³ÚÀ©ºî¸þ¤± DTM¥Ç¥¹¥¯ .mudesk¤Ë¿·¥·¥êー¥º¡Ö.mudesk flat (¥ß¥å¥Ç¥¹¥¯ ¥Õ¥é¥Ã¥È)¡×12/26È¯Çä
WAV+ LLC(¥¦¥§ー¥Ö¥×¥é¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò)¡ÊÂåÉ½¡§´äÅÄÍµÂç¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤¬µá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇËþ¤¿¤·¤¿DTM¥Ç¥¹¥¯¡Ö.mudesk¡×¤òºòÇ¯8·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¡£È¯Çä¤«¤é¤´Í×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥ー¥Üー¥É¥¹¥é¥¤¥É¼ýÇ¼¤Î¤ßÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡Ö.mudesk flat (¥ß¥å¥Ç¥¹¥¯ ¥Õ¥é¥Ã¥È)¡×¤ò2024Ç¯12·î26Æü¤è¤ê¸½ºß¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¼õÃí¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¡Ö.mudesk flat (D80)¡×
¢§±ü¹Ô¤D60cm¤ÈD80cm¤Î£²¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ
½¾Íè¤Î.mudesk 1 =W92cm¡¢.mudesk 2 =W120cm¡¢.mudesk 3 =W154cm¤Î£³¤Ä¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ü¹Ô¤°ã¤¤¤ÇD60cm¡¦D80cm¤Î£²¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
.mudesk flat¤Ç¤ÏÉý¤È±ü¹Ô¤¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤È¹ç·×6¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤«¤é¤ªÁª¤ÓÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À©ºî¶õ´Ö¹½ÃÛ¤Ë¹¹¤Ê¤ëÁªÂò»è¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¤À¤±¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢¤Þ¤¿±ÇÁüÀ©ºî´Ø·¸¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢.mudesk flat¤ÏºÇ¤â¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
D60¥¿¥¤¥×
D80¥¿¥¤¥×
¢§½¼¼Â¤·¤¿¥±ー¥Ö¥ë¼ýÇ¼&¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¥¯¥é¥ó¥×¥¹¥Úー¥¹
½¾Íè.mu¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥±ー¥Ö¥ë¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò¥ー¥Üー¥É¥¹¥Úー¥¹±ü¤ËÀß·×¡£
ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤â´Ý¤´¤È¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¥Ç¥¹¥¯²¼¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢mudesk flat¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë»ÔÈÎ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ーÍÑ¤Î¥¯¥é¥ó¥×¤ò¶´¤á¤ë¤À¤±¤ÎÉý(23cm)¤òÃæ±û¤ËÍÑ°Õ¡£¥â¥Ë¥¿ー¤ò2Ëç½Ð¤·¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë°ìÂÎÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¬¹çÉÔ²Ä¤Î¥¯¥é¥ó¥×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹°Ù¡¢¿ÞÌÌ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
D60¥¿¥¤¥×¤Î¥±ー¥Ö¥ë¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹
¥Ç¥¹¥¯ÇØÌÌ¤«¤é(D80¥¿¥¤¥×)¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¥¯¥é¥ó¥×¤òÀßÃÖ²ÄÇ½
¢§¥¢¥¦¥È¥Üー¥Éµ¡ºà¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð.murack¤ò³ÈÄ¥²ÄÇ½
ÅÓÃæ¤Ç¥¢¥¦¥È¥Üー¥Éµ¡ºà¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Æ±¤¸Å·ÈÄ¹â¤µ¤Ç.murack¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£
.murack°ìÂæ¤Ë¤Ä¤14U Ê¬¤Î¥¢¥¦¥È¥Üー¥É¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿Å·ÈÄ¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â°ìÌòÇã¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
.mudesk flat D60 + .murack
.mudesk flat D80 + .murack
¢§Made In Tokyo ¡ß °µÅÝÅª¼Á´¶
¹âÉÊ¼ÁÌÚÀ½²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉPYTHAGORA¤È¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¹âµé²È¶ñÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÀ½Â¤¡£
¾å¼Á¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¼«Á³ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÀ©ºî¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÑ²Ù½Å25kg¤Î¥ー¥Üー¥É¥¹¥Úー¥¹
¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò»ý¤Ã¤¿À½Â¤µ»½Ñ
¢§¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
.mudesk flat
ÁÇ¡¡ºà¡§¥ªー¥¯
ÅÉ¡¡Áõ¡§¥¦¥ì¥¿¥ó¥ª¥¤¥ëÅÉÁõ
¥«¥éー¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë / ¥Ö¥é¥¦¥ó
¢¨¹ñÆâ¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ªー¥Àー¤òÄº¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÀ½Â¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
.mudesk flat W92 ¡ß D60(cm)
.mudesk flat W92 ¡ß D80(cm)
.mudesk flat W120 ¡ß D60(cm)
.mudesk flat W120 ¡ß D80(cm)
.mudesk flat W154 ¡ß D60(cm)
.mudesk flat W154 ¡ß D80(cm)
¢§¥Ö¥é¥ó¥¯¥Ñ¥Í¥ë¡Ö.blank¡×
¤´Í×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿1U¥Ö¥é¥ó¥¯¥Ñ¥Í¥ë¡Ö.blank¡×¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£
Å·Á³ÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿É÷¹ç¤¤¤¬À©ºî¶õ´Ö¤ò¥â¥Á¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿§¤ÏÌÚºà¤òÁªÄê¤¹¤ë·Á¤Çoak(¥ªー¥¯)¤Èwalnut(¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È)¤Î£²¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤ª¿§¤Ï oak ¤È walnut ¤ò¤´ÍÑ°Õ
.murack¤Ø¤ÎÀßÃÖ¥¤¥áー¥¸
oak
walnut
.blank (¥Ö¥é¥ó¥¯)
ÁÇºà¡¦¥«¥éー¡§¥ªー¥¯ / ¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡§1U (W483 x H44 x D15)
ÅÉ¡¡Áõ¡§¥¦¥ì¥¿¥ó¥ª¥¤¥ëÅÉÁõ
¢§¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ (2024/12/24»þÅÀ)
WAV+ SOUND PRODUCTS SHOP
https://wavplus.official.ec/
PYTHAGORA ONLINE STORE
https://pythagora-shop.com/
Rock oN Company ½ÂÃ«Å¹
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±ÃúÌÜ£¸－£±£¸ ¥¯¥ª¥ê¥¢¿ÀÆî¥Õ¥é¥Ã¥Ä 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00~19:00¡¡ÆüÍËÄêµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3477-1756
https://www.miroc.co.jp/
Rock oN Umeda
½»¡¡¡¡½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ4－14¼ÇÅÄÄ®¥Ó¥ë6F
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00~19:00¡¡ÆüÍËÄêµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6131-3077
https://www.miroc.co.jp/
Recording Proshop Miyaji ( µÜÃÏ³Ú´ïRPM )
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®£±ÃúÌÜ£·¡¡¿ÀÅÄ µÜÃÏ¥Ó¥ë£µ³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00~18:00¡¡ÆüÍËÄêµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3255-3332
https://rpm.miyaji.co.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
WAV+ LLC
info@wavplus.com
X/Instagram/Threads¡§@wavplus_
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤ÏSNSÅù¤ÇÅ¬µ¹¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
.mudesk 1
.mudesk 2
.mudesk 3