BIOTECHWORKS-H2¡¢SBTÇ§Äê¤ò¼èÆÀ

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BIOTECHWORKS-H2 Inc. CEO & Founder
Aki-Nishikawa-Consulting CEO
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Instagram : https://www.instagram.com/aki_nishikawa24/
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2024Ç¯5·î ¡§¡ÖSusHi Tech Tokyo 2024¡×½ÐÅ¸´ë¶È Áª½Ð
2024Ç¯7·î23Æü ¡§¡ÖHeCNOS AWARD¡×¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë HeCNOS AWARD ¼õ¾Þ
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2024Ç¯11·î15Æü ¡§¡ÖHello Tomorrow¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êµòÅÀ¡Ë Deep Tech Pioneer Áª½Ð
2024Ç¯11·î26Æü ¡§¡ÖStartup Shout-out Stage¡×ÃÓÅÄÀô½£¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¾Þ¡¢ºåµÞÉÔÆ°»º¾Þ ¼õ¾Þ
2024Ç¯11·î28Æü ¡§¡ÖX Kansai Social Innovation Program¡×Í¥½¨¾Þ ¼õ¾Þ
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URL ¡§https://www.biotechworks.co.jp