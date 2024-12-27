10Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÀÇÍý»Î»öÌ³½êÉ¬¸«¡ª¡ªÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇËèÇ¯¿ôÀéËü±ß²Ô¤°¤¿¤á¤ÎÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í²ñ
³ô¼°²ñ¼ÒSoLabo(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄ¸¶ ¹°ì)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Õ¤é¤Ã¤È¤Ï¡¢¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´¡¹ÌÚ ÂçÊå¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬10Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤±¤¿À®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³¸ÜÌä»ö¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¾å¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¸ÜÌä»ö¶È°Ê³°¤ÎÂèÆó¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿§¡¹¤È±Ä¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë·ÀÌó¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Çä¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ò²ð·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢Éû¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÉû¼ýÆþ¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö¿ôÀéËü±ß¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î±àÅÄ ¹ä»Î»á¤È²Ã±Ù ½¨¼ù»á¤ò¤ª¾·¤¤·¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Çä¾å¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£¸å»ö¶Èµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ÆÈÎ©¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ßURL
https://forms.gle/JVYpKJyj62jRCKSH8
¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ½¾¶È°÷¿ô10～15Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÀÇÍý»Î¤ÎÊý
- Éû¼ýÆþ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÀÇÍý»Î¤ÎÊý
- ´û¤ËÉû¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÇÍý»Î¤ÎÊý
- ÆÈÎ©¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÀÇÍý»Î¤ÎÊý
¾ÜºÙ
- ¾ì½ê: ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¡¡¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 19³¬
- ²ñ¾ì: freee³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò
- Æü»þ: 2025Ç¯1·î21Æü(²Ð)¡¡19:00～21:00
- Äê°÷: 40Ì¾
- »²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
- »ý¤ÁÊª: Ì¾»É¡ÊÌ¾»É¸ò´¹ÍÑ¡¢¼õÉÕÍÑ1Ëç¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ëÌ¾»¥ÍÑ1Ëç¡Ë
- ¿½¹þ¤ß´ü¸Â: 2025Ç¯1·î20Æü(·î)¡¡23:59¤Þ¤Ç
¥¤¥Ù¥ó¥È¹½À®
- Âè°ìÉô¡§Éû¼ýÆþ¤ÇÇ¯´Ö¿ôÀéËü±ß¤òÆÀ¤ëÈë·í¤È¤Ï¡©Å°Äì²òË¶ ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
- ÂèÆóÉô¡§²¿¸Î¡¢Çä¾å¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Çä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡ª
- Âè»°Éô¡§ÅÐÃÅ¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿¥Õ¥êー¥Èー¥¯
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´¡¹ÌÚ ÂçÊå
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 21³¬
±¿±Ä»ö¶È¡§
¡¦freee²ñ·×
¡¦freee¿Í»öÏ«Ì³
¡¦freee¿½¹ð
¡¦freee²ñ¼ÒÀßÎ©
¡¦freee³«¶È
¡¦freee¥«ー¥É Unlimited
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://corp.freee.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒSoLabo
Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë·îÊ¿¶Ñ1,500·ï°Ê¾å¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×6,000·ï°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£2021Ç¯¤è¤ê»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛÊä½õ¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Êä½õ¶â¿½ÀÁ»Ù±ç»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢Áá´ü·Ð±Ä²þÁ±·×²è¤Î»Ù±ç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤ÎÉý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSoLabo
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄ¸¶ ¹°ì
ÀßÎ©¡§2015Ç¯12·î11Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-18-19¡¡¿·½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¥µ¥Ýー¥È
¡¦Êä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È
¡¦Ë¡¿Í¡¦»Î¶ÈÄó·È
¡¦webÀ©ºî/±¿±Ä/´ÉÍý
¡¦web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹
URL¡§https://so-labo.co.jp