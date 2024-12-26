¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡Û¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¡ªÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡¢¤µ¤ì¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡·ÇºÜ»ÜÀß¿ôNo.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î⽼¿Í¥Ûー¥à¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °ÂÅÄÂçºî¡Ë¤Ï¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë1·î¡¦2·î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡¢¤µ¤ì¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3,000±ßÊ¬¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¾Ò²ð¥³ー¥É¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡Ù·ÐÍ³¤Ç¤´Æþµï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡¦¤µ¤ì¤¿Êý Î¾Êý¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3,000±ßÊ¬ ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ò²ð¥³ー¥É¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÈ¯¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¿Í¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Êý¤¬Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢ÆÃÅµ¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://www.minnanokaigo.com/referral_guidelines/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/lQOxYykreFg
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Îµ¬Äø¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡Ö³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ó
²ð¸î¾ðÊó¤ÎÁí¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×
https://www.minnanokaigo.com/
²ð¸î¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸îµá¿Í¡×
https://job.minnanokaigo.com/
Ï¢ºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¥Ë¥åー¥¹¡×
https://www.minnanokaigo.com/news/
²ð¸îÊ¡»ã⼠ ¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥±¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¡×
https://job.minnanokaigo.com/carestudy/
²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¹¾ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×
https://job.minnanokaigo.com/community/
¡Ò´ØÏ¢¥¢¥×¥ê¡Ó
¢§ÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸îµá¿Í¡×
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.courier.minjob.mobile
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/jp/app/id1643466337
¢§²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¦¥±¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î»î¸³ÂÐºö¡Ö¥±¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¡×
¡¦²ð¸îÊ¡»ã»Î»î¸³¡¡AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.courier.carestudy
¡¦²ð¸îÊ¡»ã»Î»î¸³¡¡iOSÈÇ
https://apps.apple.com/jp/app/id1540214483
¡¦¥±¥¢¥Þ¥Í»î¸³¡¡AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.courier.carestudy.caremanager&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.courier.carestudy.caremanager&hl=ja)
¡¦¥±¥¢¥Þ¥Í»î¸³¡¡iOSÈÇ
https://apps.apple.com/jp/app/id6451221249
¢§Ã¯¤Ç¤â²ð¸î¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.courier.community
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/jp/app/id1555404963
¡Ò¸ø¼°SNS¡Ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×Facebook¥Úー¥¸
https://www.facebook.com/minnanokaigo/
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×Twitter¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://twitter.com/minnanokaigo/
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡× Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://www.instagram.com/minnanokaigo/
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/c/minnanokaigo/
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸îµá¿Í¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UCWaUESoZ1t_e29FciH5btKg
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー9³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò °ÂÅÄ Âçºî
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.courier.jpn.com/