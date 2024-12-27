¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¥ã¥ó¤«¤é¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡¡MOS 365 ¾åµé¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¥ã¥ó
ÄÌ¿®¶µ°é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¥ã¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÊÀî ÂÙ°ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡Ù¤ÇMOS 365¾åµé¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¤ò¿·µ¬³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥æー¥¥ã¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡¡MOS 365 ¾åµé¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¡×¤ÎÆÃÄ¹
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥æー¥¥ã¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ç³ÊÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓMOS 365¤Î¾åµé¥ì¥Ù¥ë»î¸³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³ー¥¹¤ò¿·µ¬³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿MOS 365 °ìÈÌ¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´9¥³ー¥¹¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ä¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³ー¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ
--------------------------------
¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢Word¤äExcel¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê»ÈÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢°ìÈÌ¥ì¥Ù¥ë¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
Word¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëµ¡Ç½¤äº÷°úºîÀ®¤Ê¤É¤ÎÄ¹Ê¸µ¡Ç½¡¢Excel¤Ç¤Ï¥Ô¥Ü¥Ã¥È¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¾ò·ïÉÕ¤½ñ¼°¤äÆþÎÏµ¬Â§¤ÎÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ä³Ø½¬ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë9¤Î¥³ー¥¹
-------------------------------
Åö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢Word¤«Excel¤«Î¾Êý¤ò³Ø¤Ö¤«¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥³ー¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ì´Ó¥³ー¥¹¤äWord¡õExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥³ー¥¹¤Ê¤é¡¢Word¤ÈExcelÃ±ÂÎ¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ê³ØÈñ¤Ç¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë½¼¼Â¤·¤¿ÌÏµ¼»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËËÜ»î¸³ÂÐºö
-------------------------------
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¤Î»î¸³¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¼Âµ»»î¸³¤Ç¤¹¡£Åö¹ÖºÂ¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²èÌÌ¡¦»þ´ÖÇÛÊ¬¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÌÏµ¼»î¸³¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤¡£ËÜ»î¸³¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¼ÂÁ©±é½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆËÜ»î¸³¤ËÎ×¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤¬¡¢Íý²ò¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È
-------------------------------
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÁàºî¤ä³Ø½¬¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ÎÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁàºîÊýË¡¤â¥¹¥àー¥º¤ËÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¤È¤Ï¡©
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¸øÇ§¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤Î¹ñºÝ»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÊ¸½ñºîÀ®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Excel¡¦Word¡¦PowerPoint¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖMicrosoft Office¡×¡£¤½¤Î¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ò¤Û¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¸³³«»Ï¤«¤é¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤ÏÎß·×¤Ç510Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯7·î31Æü»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Ë¿Íµ¤¤Î¡¢³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¡¢¥·¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬¼õ¸³¤¹¤ë»î¸³¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¤È¤Ï
https://www.u-can.co.jp/nr241227a
¡þ¹ÖºÂ¤ÎÆÃÄ§
https://www.u-can.co.jp/nr241227b
¢§¹ÖºÂ¾ÜºÙ¡Ê¡ÚMOS 365¡Û¾åµé¥ì¥Ù¥ë Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¶µºàÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡Ú¶µºàÆâÍÆ¡Û
¥á¥¤¥ó¥Æ¥¥¹¥È2ºý¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ ¤Û¤«
¢¨ÌÏµ¼»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¸½à³Ø½¬´ü´Ö¡Û
2¥õ·î
¡ÚÅººï»ØÆ³²ó¿ô¡Û
¤Ê¤·
¢§¼õ¹ÖÎÁ¡Ê¡ÚMOS 365¡Û¾åµé¥ì¥Ù¥ë Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¼õ¹ÖÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ë
°ì³çÊ§¤¤¡§31,000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
Ê¬³äÊ§¤¤¡§3,180±ß ¡ß 10²ó¡Ê10¥õ·î¡Ë Áí·×¡§31,800±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡Ú¥æー¥¥ã¥ó¡Û
https://www.u-can.co.jp/nr241227c
¡Ú¿·½Õ¡ª³Ø¤Ó±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª¡Û
Åö¹ÖºÂ¤Î¡ÚMOS 365¡Û°ìÈÌ¡¦¾åµé°ì´Ó Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤¬¡¢¥æー¥¥ã¥ó¤Î33¹ÖºÂ¤¬5,000±ß³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¡ª
º£¤Ê¤é[¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê]44,000±ß(¢¨)¤Ç¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Î¹¥µ¡¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨°ì³çÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¡£Ê¬³äÊ§¤¤¤Ï[¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê]3,190±ß¡ß14²ó¡Ê14¥õ·î¡Ë¡áÁí³Û44,660±ß
¢¨ËÜ¥³ー¥¹¤Ï¿·µ¬³«¹Ö¤Ë¤Ä¤¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¤Ï³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î18Æü¤«¤éÄÌ¾ï²Á³Ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢2·î17Æü23¡§59¤Þ¤Ç
¡¡¥«¥¿¥í¥°¤Î¼õ¹Ö¿½¹þ¤ßÍÑ¥Ï¥¬¥¤«¤é¤Ï¡¢2·î17ÆüÅö¼ÒÉ¬ÃåÊ¬¤Þ¤Ç
¡¡¤ªÅÅÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢2·î17Æü17¡§00¤Þ¤Ç
¡¡¤Î¿½¹þ¤ß´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MOS¹ÖºÂ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Ï¡ÚMOS 365¡Û°ìÈÌ¡¦¾åµé°ì´Ó Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¤ß¡£Â¾¥³ー¥¹¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.u-can.co.jp/nr241227d
¢¨Microsoft¡¢Microsoft Office¡¢Excel¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMicrosoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¥ã¥ó
ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì4-2-38
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉÊÀîÂÙ°ì
ÀßÎ© 1954Ç¯6·î
»ñËÜ¶â 9,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¦»ñ³Ê¡¢¼ñÌ£¡¢¼ÂÍÑ¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ¤Î³«¹Ö
¡¦DVD¡¢CD¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä
¡¡Web¥µ¥¤¥È https://www.u-can.co.jp/
¢¨¾åµ¤Ï¡ÚMOS 365¡Û°ìÈÌ¡¦¾åµé°ì´Ó Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¶µºà¥»¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®¶µ°é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¥ã¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÊÀî ÂÙ°ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡Ù¤ÇMOS 365¾åµé¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¤ò¿·µ¬³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¬³«¹Ö½àÈ÷Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÆÏ¤±¤Þ¤Ç¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Excel¶µºà¤Ï2025Ç¯1·î²¼½Üº¢¡¢Word¶µºà¤Ï2025Ç¯4·î¾å½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¥ã¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡¡MOS 365 ¾åµé¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¡×¤ÎÆÃÄ¹
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥æー¥¥ã¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ç³ÊÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓMOS 365¤Î¾åµé¥ì¥Ù¥ë»î¸³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³ー¥¹¤ò¿·µ¬³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿MOS 365 °ìÈÌ¥ì¥Ù¥ë¥³ー¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´9¥³ー¥¹¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ä¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³ー¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ
--------------------------------
¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢Word¤äExcel¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê»ÈÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢°ìÈÌ¥ì¥Ù¥ë¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
Word¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëµ¡Ç½¤äº÷°úºîÀ®¤Ê¤É¤ÎÄ¹Ê¸µ¡Ç½¡¢Excel¤Ç¤Ï¥Ô¥Ü¥Ã¥È¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¾ò·ïÉÕ¤½ñ¼°¤äÆþÎÏµ¬Â§¤ÎÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ä³Ø½¬ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë9¤Î¥³ー¥¹
-------------------------------
Åö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢Word¤«Excel¤«Î¾Êý¤ò³Ø¤Ö¤«¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥³ー¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ì´Ó¥³ー¥¹¤äWord¡õExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥³ー¥¹¤Ê¤é¡¢Word¤ÈExcelÃ±ÂÎ¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ê³ØÈñ¤Ç¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë½¼¼Â¤·¤¿ÌÏµ¼»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËËÜ»î¸³ÂÐºö
-------------------------------
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¤Î»î¸³¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¼Âµ»»î¸³¤Ç¤¹¡£Åö¹ÖºÂ¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²èÌÌ¡¦»þ´ÖÇÛÊ¬¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÌÏµ¼»î¸³¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤¡£ËÜ»î¸³¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¼ÂÁ©±é½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆËÜ»î¸³¤ËÎ×¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤¬¡¢Íý²ò¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È
-------------------------------
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÁàºî¤ä³Ø½¬¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ÎÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁàºîÊýË¡¤â¥¹¥àー¥º¤ËÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¤È¤Ï¡©
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¸øÇ§¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤Î¹ñºÝ»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÊ¸½ñºîÀ®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Excel¡¦Word¡¦PowerPoint¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖMicrosoft Office¡×¡£¤½¤Î¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ò¤Û¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¸³³«»Ï¤«¤é¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤ÏÎß·×¤Ç510Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯7·î31Æü»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Ë¿Íµ¤¤Î¡¢³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¡¢¥·¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬¼õ¸³¤¹¤ë»î¸³¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¤È¤Ï
https://www.u-can.co.jp/nr241227a
¡þ¹ÖºÂ¤ÎÆÃÄ§
https://www.u-can.co.jp/nr241227b
¢§¹ÖºÂ¾ÜºÙ¡Ê¡ÚMOS 365¡Û¾åµé¥ì¥Ù¥ë Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¶µºàÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡Ú¶µºàÆâÍÆ¡Û
¥á¥¤¥ó¥Æ¥¥¹¥È2ºý¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ ¤Û¤«
¢¨ÌÏµ¼»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¸½à³Ø½¬´ü´Ö¡Û
2¥õ·î
¡ÚÅººï»ØÆ³²ó¿ô¡Û
¤Ê¤·
¢§¼õ¹ÖÎÁ¡Ê¡ÚMOS 365¡Û¾åµé¥ì¥Ù¥ë Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¼õ¹ÖÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ë
°ì³çÊ§¤¤¡§31,000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
Ê¬³äÊ§¤¤¡§3,180±ß ¡ß 10²ó¡Ê10¥õ·î¡Ë Áí·×¡§31,800±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÊMOS¡Ë¹ÖºÂ¡Ú¥æー¥¥ã¥ó¡Û
https://www.u-can.co.jp/nr241227c
¡Ú¿·½Õ¡ª³Ø¤Ó±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª¡Û
Åö¹ÖºÂ¤Î¡ÚMOS 365¡Û°ìÈÌ¡¦¾åµé°ì´Ó Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤¬¡¢¥æー¥¥ã¥ó¤Î33¹ÖºÂ¤¬5,000±ß³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¡ª
º£¤Ê¤é[¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê]44,000±ß(¢¨)¤Ç¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Î¹¥µ¡¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨°ì³çÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¡£Ê¬³äÊ§¤¤¤Ï[¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê]3,190±ß¡ß14²ó¡Ê14¥õ·î¡Ë¡áÁí³Û44,660±ß
¢¨ËÜ¥³ー¥¹¤Ï¿·µ¬³«¹Ö¤Ë¤Ä¤¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¤Ï³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î18Æü¤«¤éÄÌ¾ï²Á³Ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢2·î17Æü23¡§59¤Þ¤Ç
¡¡¥«¥¿¥í¥°¤Î¼õ¹Ö¿½¹þ¤ßÍÑ¥Ï¥¬¥¤«¤é¤Ï¡¢2·î17ÆüÅö¼ÒÉ¬ÃåÊ¬¤Þ¤Ç
¡¡¤ªÅÅÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢2·î17Æü17¡§00¤Þ¤Ç
¡¡¤Î¿½¹þ¤ß´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MOS¹ÖºÂ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Ï¡ÚMOS 365¡Û°ìÈÌ¡¦¾åµé°ì´Ó Word&ExcelÎ¾Êý¥³ー¥¹¤Î¤ß¡£Â¾¥³ー¥¹¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.u-can.co.jp/nr241227d
¢¨Microsoft¡¢Microsoft Office¡¢Excel¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMicrosoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¥ã¥ó
ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì4-2-38
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉÊÀîÂÙ°ì
ÀßÎ© 1954Ç¯6·î
»ñËÜ¶â 9,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¦»ñ³Ê¡¢¼ñÌ£¡¢¼ÂÍÑ¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ¤Î³«¹Ö
¡¦DVD¡¢CD¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä
¡¡Web¥µ¥¤¥È https://www.u-can.co.jp/