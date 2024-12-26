ÂçºåÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬¤ò¶î¤±È´¤±¤ë³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È
GLEIA¤ÏÂçºåÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¤¹¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏËÜÊ¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
ÂçºåÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¢¨1¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù¸¶¹¨ÏÂ¡¢°Ê²¼ ¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¢¨2¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶¸ý ´²¡¿µÜÅÄ À¿¡¢°Ê²¼ ¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤à´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Áー¥à¤Î£²Ì¾¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«µ»½ÑGLEIA¡Ê¥°¥é¥¤¥¢¡Ë¢¨3 ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¿·½Õ¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤¬È¢º¬¤Î»³¤ò¡Ö¤¿¤¹¤¡×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤ËÄ©¤à´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Áー¥à¤Î£²Ì¾¤Î±ØÅÁÁª¼ê¤Ë¡¢ÆÈ¼«µ»½ÑGLEIA¡Ê¥°¥é¥¤¥¢¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡ÖÈèÏ«ÅÙ¡×¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢Âç²ñÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎGLEIAµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Ä¶¾®·¿ÌÈ±ÖÂ¬Äêµ¡´ï¤ÇÁª¼ê¤ÎÂÃ±ÕÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈèÏ«¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤Ë¡¢¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSaaS·¿¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖONE TAP SPORTS¡×¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎÄ´¡¦ÂÎ½Å¡¦¿çÌ²¡¦¿©»ö¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Éé²Ù¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡ÖÈèÏ«ÅÙ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëGLEIAµ»½Ñ¤Ï¡¢Åö¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤Î¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÂçºåÂç³Ø »º¶È²Ê³Ø¸¦µæ½ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø Ì±Ã«±É°ì»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ÈÅÅµ¤²½³Øµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿µ¡´ï¤ÇÂÎÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶ÅÙ¤Ï1ÃûÊ¬¤Î£±¥°¥é¥à¤È¡¢Âç·¿¸¡ººµ¡ÊÂ¤ß¤ÎÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊGLEIAµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤ÏµÓÃí¢¨3¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹ÆÈ¼«¤ÎGLEIAµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿Ä¶¾®·¿ÌÈ±ÖÂ¬Äêµ¡´ï¡¡¡¡»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎGLEIA¥»¥ó¥µ¤òÄ¶¾®·¿Â¬Äê´ï¤ËÁÞÆþ¤·¡¢ÂÃ±Õ»îÎÁ¤ò¥»¥ó¥µ¤ËÅ©²¼¤·¤Æ¡¢ÂÃ±ÕÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈèÏ«¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ïー¥É¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢±ØÅÁÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤ä·×²è¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤¬ÀºåÌ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤ê·ò¹¯Åª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¤Ï2018Ç¯¤ËÂçºåÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÀßÎ©°ÊÍè¡¢GLEIAµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò½çÄ´¤Ë·ÑÂ³¤·¡¢2021Ç¯8·î¤ËÂÎ³°¿ÇÃÇÍÑ°åÌôÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¶Èµö²Ä¤ò¼èÆÀ¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè°ìÃÆÀ½ÉÊ¤ÎÌôµ¡ÆÏ½Ð¤ò´°Î»¤·¡¢2023Ç¯9·î¤ËÂè»°¼ï°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿´·ì´É·Ï¤òÃæ¿´¤ËÂ¬ÄêÂÐ¾Ý¤ò³È½¼¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤äÆ°Êª°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÈ±ÖÂ¬Äêµ»½Ñ¡ÖGLEIA¡×¤Ë¤è¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤À¤ì¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â°åÎÅ¥°¥ìー¥É¤Î¿×Â®¸¡ºº¡×¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹
ÀßÎ© ¡§2018Ç¯1·î25Æü
ËÜ¼Ò ¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô´ßÉô¿·Ä®6ÈÖ1¹æ
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡¡30602
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ù¸¶ ¹¨ÏÂ
»ñËÜ¶â ¡§3,000Ëü±ß
URL ¡§https://immunosens.com/
¢¨2 ³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ï¡Ö¿Í¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½Ð¹ç¤¤¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢¥±¥¬Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎSaaS·¿¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖONE TAP SPORTS¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡×¡Ê https://one-tap.jp ¡Ë¡¢¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤ÎDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSgrum¡Ê¥¹¥°¥é¥à¡Ë¡×¥¢¥×¥ê¡Ê https://sgrum.com ¡Ë¡¢Éô³èÆ°¤ä¥µー¥¯¥ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¸þ¤±ÌµÎÁ¤ÎÎý½¬µÏ¿¥¢¥×¥ê¡ÖSportsMate¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥¤¥È¡Ë¡×¡Ê https://sportsmate.jp ¡Ë¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¹Ô¤¦Ë¡¿Í¸þ¤±»ö¶È¤â¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢
ÀßÎ© ¡§2008Ç¯8·î18Æü
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÏ»ÈÖÄ®5-5 ÈÓÅÄ¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ¶¶¸ý ´²¡¦µÜÅÄ À¿
»ñËÜ¶â ¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÊÝ¼é¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿
³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡¢·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL ¡§https://eu-phoria.jp
¢¨3 ¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹ÆÈ¼«¤ÎÌÈ±ÖÂ¬Äêµ»½Ñ¡ÖGLEIA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gold-Linked Electrochemical Immunoassay¡Ê¶â·ë¹çÅÅµ¤²½³ØÌÈ±ÖÂ¬ÄêË¡¡Ë¤ÎÎ¬¡£ÌÜÅª¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò2¼ï¤Î¹³ÂÎ¤Ç¶´¤ß¹þ¤ó¤Ç¸¡½Ð¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÌÈ±ÖÂ¬Äê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÒÊý¤Î¹³ÂÎ¤òÊ¿ÌÌ°õºþÅÅ¶Ë¾å¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¹³ÂÎ¤ò¶â¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ÇÉ¸¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤³¤ËÂ¬Äê»îÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢»îÎÁÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ÎÇ»ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â¥Ê¥ÎÎ³»ÒÉ¸¼±¹³ÂÎ¤¬Ê¿ÌÌÅÅ¶Ë¶áËµ¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¶â¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ËÊ¿ÌÌ°õºþÅÅ¶Ë¤«¤éÅÅ°µ¤ò²Ã¤¨¤ÆÅÅµ¤²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢¤³¤Î»þÎ®¤ì¤ëÅÅÎ®ÃÍ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤òÄêÎÌ¤¹¤ë¡£½¾Íè¤ÎÌÈ±ÖÂ¬ÄêË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´ÊÊØ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Ç¹â¤¤¸¡½Ð´¶ÅÙ¤ÈÄêÎÌÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥à¥Î¥»¥ó¥¹
¢©564 8565¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô´ßÉô¿·Ä®6ÈÖ1¹æ
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡¡30602
E-mail¡§immunosens@immunosens.com