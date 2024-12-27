2¹æÏ¢Â³¤ÇÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¤Õ¤í¤¯¤Ë¤¨¤Ê¤³¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡W¤Õ¤í¤¯ÉÕ¤¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù1¹æ12·î27Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù25Ç¯1¹æ
¡ÚÉ½»æ&´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢&¤Õ¤í¤¯¡Û¤¨¤Ê¤³
¡Ú´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¤¨¤Ê¤³¡Ê»£±Æ¡§¥Õ¥¸¥·¥í¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë
2025Ç¯¤â¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤Î±¿µ¤Çú¾å¤²¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
º£Ç¯¤â¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤Î»ý¤ÄºÇ¹âÃÍ¤Î±¿µ¤¤È°¦¤ò¤ï¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢
ÁÇÅ¨¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¡ÚW¤Õ¤í¤¯£±.¡Û¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×Î¾ÌÌ¥Ó¥Ã¥°¥Ý¥¹¥¿ー
¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¥åー¥È¤Ê¤¨¤Ê¤³¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¢ö
¡ÚW¤Õ¤í¤¯£².¡ÛDVD¡ÖPremium Gift Movie¡×¡Ê73min¡Ë
¤Õ¤í¤¯¡§¡ÖDVD¡ÖPremium Gift Movie¡×¡Ê73min¡Ë¡×
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤òºÌ¤Ã¤¿Èþ½÷¤¬Âç½¸¹ç!!
¤¨¤Ê¤³¡¢Åì±À¤¦¤ß¡¢¹â¸«Æà±û¡¢º´Çìßº¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡Ê¹âÁÒèÁ¡Ë¡¢¿Ü±©¤³¤³¤í¡¢¤â¤â¡¢°«ÄÝ¤¦¤¿¡¢Áó»³¤ß¤³¤È¡¢ÅÄ´Ý¤ê¤µ
24¹æ¤ËÂ³¤¤¤Æ2¹æÏ¢Â³¤Î¡Ö¤¨¤Ê¤³ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×´ë²èÂè£²ÃÆ¤ò¼Â»Ü¡ª
³¨ÊÁ¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¡ª¡ª
¥íー¥½¥ó¡¦HMV¸ÂÄê2¼ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ÂÄê2¼ï¡£
¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë£±¹æ¤ò1ºý¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë2¼ï¤Î¤¦¤Á¤É¤Á¤é¤«¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ24¹æ¤È¤Ï°ã¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡ª
¥íー¥½¥ó¡¦HMV¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë£±.
¥íー¥½¥ó¡¦HMV¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë£².
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë£±.
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë£².
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª¡ª¡Ö£Ó¥é¥ó¥¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¡Ô¥Ù¥Òー¥â¥¹¡Õ¤À¤±¤É¡¢Ç¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¥¨¥ë¥ÕÌ¼¤Îµ³»Î(¥Ú¥Ã¥È)¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÌ¡²è¡§Åì±ÀÂÀÏº ¸¶ºî¡§¶äÍã¤Î¤¾¤ß ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§Åì±ÀÂÀÏº¡¢Ìë¥Î¤ß¤Ä¤¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµ»ö·ÇºÜ¡ª¡ª
(C)Åì±ÀÂÀÏº¡¦¶äÍã¤Î¤¾¤ß¡¦Ìë¥Î¤ß¤Ä¤¡¿ÇòÀô¼Ò¡¿¥Ù¥ÒÇÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
Í¦¼Ô¥·¥¨¥ë¡õÌ¤Íè¿Í¥Þ¥¤¤È¶¦¤Ë¼·ÂçËâ²¦¥Ù¥ë¥Õ¥§¥´ー¥ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¥¢¥ê¥¢¤¿¤Á¡Ä¤·¤«¤·Å¨¤Ï¡Ö°ÛÀ¤³¦¡×¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì¹Ô¤â°ÛÀ¤³¦¤ØÅ¾°Ü¤·¡¢¥Û¥í¤ÎÎ¤¤ÎÂ²Ä¹¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤¬¡Ä!?
Âç¿Íµ¤¤Î°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÎß·×120ËüÉôÆÍÇË¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹12´¬¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ1/4¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¡ªAbema¤Û¤«¤Ç¤âÇÛ¿®¡ú
YA¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö£Ó¥é¥ó¥¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¡Ô¥Ù¥Òー¥â¥¹¡Õ¤À¤±¤É¡¢Ç¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¥¨¥ë¥ÕÌ¼¤Îµ³»Î(¥Ú¥Ã¥È)¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÌ¡²è¡§Åì±ÀÂÀÏº ¸¶ºî¡§¶äÍã¤Î¤¾¤ß ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§Åì±ÀÂÀÏº¡¢Ìë¥Î¤ß¤Ä¤¡Ë12´¬
¡Ö£Ó¥é¥ó¥¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¡Ô¥Ù¥Òー¥â¥¹¡Õ¤À¤±¤É¡¢Ç¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¥¨¥ë¥ÕÌ¼¤Îµ³»Î(¥Ú¥Ã¥È)¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ Ì¡²è¡§Åì±ÀÂÀÏº ¸¶ºî¡§¶äÍã¤Î¤¾¤ß ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§Åì±ÀÂÀÏº¡¢Ìë¥Î¤ß¤Ä¤
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592164296
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§759±ß¡ÊËÜÂÎ690±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á2025Ç¯ÊüÁ÷!!!!!!!!
Å¾À¸¤·¤¿¤é»ÆÇ¤À¤Ã¤¿!?
¥¨¥ë¥ÕÌ¼¡¦¥¢¥ê¥¢¤Îµ³»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¿¥Þ¡£
Éõ°õ¤ÎÌÂµÜ¤ò¿Ê¤à°ì¹Ô¤Ï¡¢¿ë¤Ë¼·ÂçËâ²¦¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥§¥´ー¥ë¤Î¸µ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
²áµî¤è¤ê¤â¹¹¤ËÇ½ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿Ëâ²¦¡Ä
Ì¤Íè¡ß°ÛÀ¤³¦¡ßÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡ª
¤½¤·¤Æ――Àï¶É¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ø¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï»×¤ï¤Ì¾ì½ê¤Ø!?
Âç¿Íµ¤°ÛÀ¤³¦ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÂè12´¬¡ª
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·6´¬È¯Çä¡õTV¥¢¥Ë¥á²½¤ÇÄ¶ÏÃÂêÊ¨Æ!!¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¹¨¡Ë¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
´¬Æ¬¥«¥éー¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¹¨¡Ë
¿ë¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥µー¥¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡£
¥Ð¥ó¥É¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢Í§¾ð¤ÈÂÐ¹³¿´¡Ä
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬Ç®¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ª¡ª
YA¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¹¨¡Ë6´¬
¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡×6´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ Ê¡ÅÄ¹¨
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592167167
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§759±ß¡ÊËÜÂÎ690±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯´ÑÍ÷¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥ì¥Ç¥£¤Î£´¿Í¡£
ROOKIE A GO-GO½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ì¥Ç¥£¤ÈÆ±¤¸¡¢¥¬ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ç¡Ä¡©
¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ßÇ®ÎÌºÇ¹âÄ¬¤Î¤ª¾îÍÍ¥í¥Ã¥¯ÀÄ½Õëý¡¢Âè£¶´¬!!
¸¶ºî¾®Àâ¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°ÀÊ´¬!!¡ÖÃÏÍë¥°¥ê¥³¡×Ì¡²è¡§¶Ç·î¤¢¤¤é ¸¶ºî¡§ÀÄºêÍ¸ã¡Ê¡ÖÃÏÍë¥°¥ê¥³¡×KADOKAWA´©¡Ë¤¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤Ä¤Ì¡²è¡§¡ÖÃÏÍë¥°¥ê¥³¡×Ì¡²è¡§¶Ç·î¤¢¤¤é ¸¶ºî¡§ÀÄºêÍ¸ã¡Ê¡ÖÃÏÍë¥°¥ê¥³¡×KADOKAWA´©¡Ë
¡ÖËËÇòº×¡×¤«¤é1¤«·î¡£Ü¯ÀèÇÚ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤«¤ë¤¿¥«¥Õ¥§¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿ÅÆ¤Ï¡Ä¡©
¡ÚË·¼ç¿ê¼å¡ÛÊÔ¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
Àä¹¥Ä´¸æÎé¡ª¡Ö°¦¤ÎÎ®À±¥«¥¦ー¥Ñ¡×¡Ê±«Íö¡Ë¤¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤Ä¤¡Ö°¦¤ÎÎ®À±¥«¥¦ー¥Ñ¡×¡Ê±«Íö¡Ë
Î®À±µé¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ÇÂç¹¥É¾¡ª
¥«¥¦ー¥Ñ¤ÎÆæ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢°øÀ¥¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇº¤ß»ö¤¬¡Ä¡©
¡Ú´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÆî¤¢¤ß
¡Ú´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÆî¤¢¤ß¡Ê»£±Æ¡§¥Õ¥¸¥·¥í¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë
¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¥¥åー¥È¤Ê¾Ð´é¤ÈÆ¸´é¡ß¹â¿ÈÄ¹¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£(¥Ïー¥È)
ºÇ¹â¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë¸½¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¿·À±¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¡ù
Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡Ú¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¡Û
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¡üÈ½·¿¡§B5È½
¡üÄê²Á¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¤ÏËè·îÂè2¡¦Âè4¶âÍËÈ¯Çä
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®2-2-2
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÌÚÌ÷Ê¸
ÀßÎ©¡§1973Ç¯12·î1Æü
URL¡§https://www.hakusensha.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¸¸Ë¡¦³¨ËÜ¡¦¥¢¥×¥ê¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ê¤É