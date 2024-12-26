³ô¼°²ñ¼ÒSHIFFON¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊMBO¡Ë¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò SHIFFON¡Ê°Ê²¼¡ÖSHIFFON¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë ¤Ï¡¢SHIFFON¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢SHIFFON³ô¼° 120 ³ô¡ÊµÄ·è¸¢½êÍ³ä¹ç 20%¡Ë ¤òÊÝÍ¤¹¤ëÀ¾Â¼·òÂÀ¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ¾Â¼¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿SPC¤Ë¤è¤ê¡¢SHIFFON¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò E ¥¹¥È¥¢ー¡Ê°Ê²¼¡ÖE ¥¹¥È¥¢ー¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë ¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëSHIFFON³ô¼° 480 ³ô¡ÊµÄ·è¸¢½êÍ³ä¹ç 80%¡Ë ¤òÁ´¤Æ¼èÆÀ¤·¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ MBO¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢ËÜÆüÉÕ¤±¤Ç³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ MBO ¤Ë¤è¤ê¡¢SHIFFON ¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë E ¥¹¥È¥¢ー¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¾Â¼¤¬SHIFFON³ô¼°600³ô¡ÊµÄ·è¸¢½êÍ³ä¹ç100¡ó¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÆÈÎ©¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ MBO ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡ä
SHIFFON ¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Îà»÷¶È¼Ô¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥«¥¹¥í¥ó´ë¶È¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SHIFFON¤Ï¡¢2022Ç¯£¸·î²¼½Ü¤Ë¡¢E¥¹¥È¥¢ー¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢E ¥¹¥È¥¢ー¤Ë¤è¤ë ECÊ¬Ìî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Æ³Æþ¤ä DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ö¶È´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Â¼¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¤â¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢SHIFFON¤Î»ö¶È¤ò¤è¤ê³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê M&A ¤Î¿ä¿ÊÅù¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤âÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢£Å ¥¹¥È¥¢ー¤È¤¤¤¦¾å¾ì²ñ¼Ò¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê³ô¼ç¤äÅê»ñ²È¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅù¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê°Õ»×·èÄê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç M&A Åù¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤òÍÑ¤¤¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜMBO¤Ë·¸¤ëÄó°Æ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£Å¥¹¥È¥¢ー¤Ï¡¢À¾Â¼¤«¤é¤ÎËÜMBO¤Ë·¸¤ëÄó°Æ¤ò¼õ¤±¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢SHIFFON¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¹¹¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¾Â¼¤Ë¤è¤ë½êÍ¤È·Ð±Ä¤Î°ìÃ×¤·¤¿µ¡Æ°Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¾Â¼¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢ËÜMBO¤Ë·¸¤ëSHIFFON¤Î³ô¼°¾ùÅÏ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
<ËÜMBO¤ÎÆüÄø>
ËÜMBO¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Å¥¹¥È¥¢ー¤¬¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëSHIFFON¤Î³ô¼°¤ÎÄ¢Êí²Á³Û¤¬£Å¥¹¥È¥¢ー¤ÎÁí»ñ»º³Û¤Î£µÊ¬¤Î£±¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒË¡¡ÊÊ¿À®17Ç¯Ë¡Î§Âè86¹æ¡£¤½¤Î¸å¤Î²þÀµ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ËÂè467¾òÂè£±¹àÂè£²¹æ¤Î£²¤Ë´ð¤Å¤£Å¥¹¥È¥¢ー¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÊÌ·èµÄ¤Ë¤è¤ê¾µÇ§²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/34756/table/65_1_59f09a20122eeb13f2e7f7c0bb0bae9f.jpg ]
<º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾>
ËÜ MBO ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢SHIFFON ¤Ï°Ê²¼¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹:
´ûÂ¸¤Î EC »ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¶È³¦¤Ë²£ÃÇÅª¤Ë»²Æþ¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÃÂ®µÚ¤Ó¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È³ÈÂç¤Ø¤ÎÄ©Àï:
M&A ÀïÎ¬¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½:
ÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆð¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò SHIFFON ³µÍ×¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/34756/table/65_2_32739609215e2ebfafc8e0d2b2661f63.jpg ]
SHIFFON ¤Ï¡¢¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È OEM/O DM »ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥µ¥×¥é¥¤»ö¶È¡¢¥Ûー¥ë¥»ー¥ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëµÚ¤Ó¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¥¹¥ー/ ¥¹¥Îー¥Üー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´Êý°Ì¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¹¥¯ー¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌµþ 2022 ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§ーÂåÉ½Áª¼êÃÄ¸ø¼°ÉþÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É PHENIX ¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê EMPORIO ARMANI ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¡ÖEA7¡×¡¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤ DIESEL ¤ä¡¢PAUL & JO E ¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î´ë²è¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦Î®¡¦´·½¬¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶È³¦¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò»º¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps:// shiffon.com/ »ö¶È³µÍ×¡¦´ë¶È³µÍ×¡¦¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷¡Ë