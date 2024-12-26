³ô¼°²ñ¼Ò¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¤È¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©
³ô¼°²ñ¼ÒREADY NOW¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Çì ½ÕºÚ¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ËüÍü»Ò¡Ë¤Ï»ñËÜÄó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¤Ï¡¢(³ô)READY NOW¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤òµ¡¤Ë¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÉôÌç¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¡¦Ê¬¼Ò²½¤µ¤»¡¢¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊ¬¼Ò²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤È¤·¤Æ(³ô)¥¦¥µ¥®¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ø¾¦¹æÊÑ¹¹¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÉôÌç¤Ï¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¿·Àß¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¤È¤·¤Æ¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢(³ô)¥¦¥µ¥®¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¿ûÌî·ÉÂç¤¬½¢Ç¤¡¢¿·Àß¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢(³ô)READY NOW ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îº´Çì½ÕºÚ¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î25Æü¤è¤ê¡¢½ç¼¡¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î·Ð±ÄµÚ¤Ó¾¦¹æÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Àß¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡¡ÁÏ¶È¼Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ÎëÌÚ ËüÍü»Ò¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREADY NOW¤È»ñËÜÄó·È¤·¡¢Ê¬¼Ò²½µÚ¤Ó¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÏ¶È10´üÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÑ³×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤ÎÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢Î¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖFIT the Local¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000154272.html)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¡Ö¶âÍ»¡¦·ÐºÑÃÎ¼±¤Î¸þ¾å¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡£¡×¤Ï¡¢»ä¤Î30Âå¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤¯¤é¤¤ÁÛ¤¤¤Î¿¼¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¿Í¤ËÆÏ¤¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿»þ¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤äÅê»ñ¤¬½÷À¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿º£¤³¤½¡¢¼¡À¤Âå¥Áー¥à¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È³¤³°¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î´¶À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î»ñËÜÄó·È¡¦¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£à×¶¨Âç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì³Ø²Ê¡£2008Ç¯Î¹¹Ô²ñ¼ÒH.I.S.Æþ¼Ò¡£Ë¡¿Í±Ä¶È¤È¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ð¥êÅç¤Ê¤É¤ÎÊó¾©Î¹¹Ô¡¦¼Ò°÷¸¦½¤Î¹¹Ô¤ò´ë²è¡¦¼êÇÛ¡£3²¯±ß¤Î°Æ·ï¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼ÒÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Î¹¹Ô»ö¶ÈFIT the Local¤ò¹½ÁÛ¤·¤Î¤Á¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¼èÆÀ¡£(URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000154272.html)
2015Ç¯Fintech´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¸å¡¢2016Ç¯3·î3Æü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡¢(³ô)TOE THE LINE(¸½¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò)¤òÁÏ¶È¡£·Ð±Ä¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡£¡×¤ò´ë²è¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸½ºß3,300Ì¾¤Ë¡£¼«¤é¶âÍ»·ÐºÑ¤ò³Ø¤Ó¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¶âÍ»Ä£¤äÁíÍý´±Å¡¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¾å¾ì´ë¶È¤Î½÷À¸þ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó/PR/IRÅù¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¹½ÁÛ¡£
2024Ç¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤áÊ¬¼Ò²½¡£
¿·Àß¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Çì ½ÕºÚ¡Ê(³ô)READY NOW ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¤È»ñËÜÄó·È¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¶¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡£¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢½÷À¤¬¶âÍ»¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤ÈÎëÌÚ ËüÍü»Ò¼ÒÄ¹¤ÎÀ¿¼Â¤ÇÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁREADY NOW¤â¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æµ±¤¯Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¼Ò¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶»¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î½÷À¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
2017Ç¯¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦Âç¼ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¥Ëー¥º¤ËÆþ¼Ò¡£
Æþ¼ÒÁ°¤«¤éTRUNK(HOTEL)¤Î³«¶È½àÈ÷¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥¸¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¼çºÅ¤Î¡¡¡ÖGood Wedding Award¡×¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÇÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î±Ä¶È¤ä¡¢¿Íºà·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¿Í»öÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ç³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿PR¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸µ¥ー¥¨¥ó¥¹½Ð¿È¤ÎÂåÉ½¤¬Ì³¤á¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤ÆÈë½ñ¡¦¹Êó¡¦¥»ー¥ë¥¹¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¡¡½÷Àµ¯¶È²È¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¦PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½àÈ÷Ãæ¤Î»ö¶È´Þ¤à£´»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒREADY NOW¤òÀßÎ©¡£
ÂåÉ½¤Îº´Çì¤Îµ¯¶È¤Î¹Í¤¨¤äÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ênoteµ»ö¡Ë(https://note.com/haruna_saeki/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿·²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò¡Êµì¡§(³ô)¤¤ó¤æ¤¦½÷»Ò ¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÉôÌç¡Ë
ÁÏ¶È¼Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¿Creative Director¡§ÎëÌÚËüÍü»Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì½ÕºÚ¡Ê(³ô)READY NOW ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREADY NOW
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Çì ½ÕºÚ
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£±ÃúÌÜ£³－£´
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î8Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ¯¶È²È»Ù±ç¡¢½Ð»ñ¡¢PRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹Êó»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©»Ù±ç
URL ¡§https://readynow.jp/index.html
Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=100007268526668
Instagram¡§https://www.instagram.com/saeki_418?igsh=MWlyNm9iMmt5aG1wMA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/saeki_418?igsh=MWlyNm9iMmt5aG1wMA%3D%3D&utm_source=qr)
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREADY NOW ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§saeki@readynow.jp