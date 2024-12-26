Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡ÙÎòÂå±Ç²è15ºîÉÊ¡¢¡ÖABEMA¡×½é¤È¤Ê¤ëÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë6Æü´ÖÏ¢Â³ÌµÎÁÊüÁ÷¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡ÙÎòÂå±Ç²è15ºîÉÊ¤Î½é¤È¤Ê¤ëÌµÎÁÊüÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ1997Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¤¹¡£°Ëâ¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¡¢¥´¥à¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È³¤Â±²¦¡É¤òÌÜ»Ø¤·Âç³¤¸¶¤òËÁ¸±¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·à¾ìÈÇ¤â¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿15ºîÌÜ¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ319²¯±ß¤È¥·¥êー¥ºÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó·èÄê¤·¤¿¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÎòÂå±Ç²è15ºîÉÊ¤Î¡ÖABEMA¡×½é¤È¤Ê¤ëÌµÎÁÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡ËÌë6»þ¤«¤é¤Î·à¾ìÈÇÂè1ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤ê6Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢ÎòÂå±Ç²è15ºîÉÊ¤ò½ç¼¡ÌµÎÁÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á´ºîÉÊ¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
·à¾ìÈÇÂè1ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥·¥êー¥ºÎòÂåNo.1¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Î±Ç²è¤¬Á´¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢»×¤¤½Ð¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤ÎËÁ¸±¤ÈÀï¤¤¤Î¿ô¡¹¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡ÙÎòÂå±Ç²è15ºîÉÊ¡ÖABEMA¡×½éÌµÎÁÊüÁ÷¡¡³µÍ×
¢§¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¡Ê2000¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)Åì±Ç¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡ËÌë6»þ～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EWgpZpNjYJ7fKu
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡¤Í¤¸¤Þ¤Åç¤ÎËÁ¸±¡Ù¡Ê2001¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)Åì±Ç¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡ËÌë7»þ～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CbtyCSDvqxWamm
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¡¥ª¥Ö¡¡¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¡¡¥×¥é¥¹¡¡Åß¤Ëºé¤¯¡¢´ñÀ×¤Îºù¡Ù¡Ê2008¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£¸¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ5Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CbtyD3QdDF5D91
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤ÎËÁ¸±¡Ù¡Ê2003¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£³¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÌë6»þ2Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CYdyPondpGUCLX
¢§¡Ø£Ï£Î£Å £Ð£É£Å£Ã£Å £Ó£Ô£Á£Í£Ð£Å£Ä£Å¡Ù¡Ê2019¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿2019¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÌë7»þ49Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AvYj1NxLScFN8w
¢§¡Ø£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡¡£Æ£É£Ì£Í¡¡£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡Ù¡Ê2009¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£¹¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å5»þ20Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/C6wRDgM3Fdr1DZ
¢§¡Ø£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡¡£Æ£É£Ì£Í¡¡£Ò£Å£Ä¡Ù¡Ê2022¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿2022¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡ËÌë7»þ40Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/C6wRCTYnSAR6f1
¢§¡Ø£Ï£Î£Å £Ð£É£Å£Ã£Å £Æ£É£Ì£Í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ù¡Ê2016¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿2016¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë6»þ40Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AFSn1RNUAbqe6j
¢§¡Ø£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡¡£Æ£É£Ì£Í¡¡£Ú¡Ù¡Ê2012¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿2012 ¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë8»þ55Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/E7srNGW3YrJ1kj
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡ÄÁ½ÃÅç¤Î¥Á¥ç¥Ã¥Ñー²¦¹ñ¡Ù¡Ê2002¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)Åì±Ç¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡ËÌë6»þ10Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/C6wRBFppVutmNP
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡¼ö¤ï¤ì¤¿À»·õ¡Ù¡Ê2004¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£´¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡ËÌë7»þ20Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/E7srKF8n3FUS79
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡¥ª¥Þ¥Ä¥êÃË¼ß¤ÈÈëÌ©¤ÎÅç¡Ù¡Ê2005¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£µ¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ15Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/E7srJLbi7RqNmM
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡¥«¥é¥¯¥ê¾ë¤Î¥á¥«µðÊ¼¡Ù¡Ê2006¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£¶¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë6»þ50Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/E7srJwwT6g7idM
¢§¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿¡¡º½Çù¤Î²¦½÷¤È³¤Â±¤¿¤Á¡Ù¡Ê2007¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡(C)¡Ö£²£°£°£·¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ40Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/C6wRCmWUcGuVq1
¢§¡ØONE PIECE Çþ¤ï¤é¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡Ê2011¡Ë
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿¡Ö£²£°£±£±¡¡¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë10»þ25Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/E7srJ2NdkBJxWB
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥¢¥Ë¥áSPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨Á´ºîÉÊ¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤âÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊüÂê¡ª
¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/5-38
¡ÖSPECIAL EDITED VERSION ¡ØONE PIECE¡Ùµû¿ÍÅçÊÔ¡×
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/5-71
¡ØONE PIECE FAN LETTER¡Ù
¡ÊC¡ËÂçºêÃÎ¿Î¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/5-70
¢¨1_·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù