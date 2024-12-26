¡Ø¥É¥º¥ë¼Ò¡Ù¤È¡ØFaaast Penguin¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬1·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª

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Epic Games Store¡§https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6
PlayStation 5¡§https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021
Nintendo Switch¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696
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