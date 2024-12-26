¡Ø¿ýÎ¶ÌçM¡ÙÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¤¬³«ºÅ¡ªÃêÁª¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
¥¨¥Ì¡¦¥·ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÎÓ ¸µ´ð(¥¤¥à ¥¦¥©¥ó¥)¡¢°Ê²¼¥¨¥Ì¥·ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ï¡¢PC¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±Ä¶ÈþÎïËÜ³Ê3DËã¿ý¥²ー¥à¡Ø¿ýÎ¶ÌçM¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×³«ºÅ¡ª
¢ã³«ºÅ´ü´Ö¢ä
2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯1·î8Æü(¿å) 4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§±þÊç²ÄÇ½´ü´Ö
2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯1·î14Æü(²Ð) 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¢ä
https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24002
¢ã³µÍ×¢ä
Áí³Û100Ëü±ßÊ¬¤ÎÂçÃêÁª²ñºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥°¥¤¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥àÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ¢¡×¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±þÊç·ô[Æú]¡×¤ä¡Ö±þÊç·ô[¹õ]¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±þÊç·ô[Æú]¡×¡¢¡Ö±þÊç·ô[¹õ]¡×¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¿ýÎ¶ÌçM¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¨¥Ì¥·ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ä·ÊÉÊ¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×³«ºÅ¡ª
¢ã³«ºÅ´ü´Ö¢ä
2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯1·î29Æü(¿å) 4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¢ä
https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24001
¢ã³µÍ×¢ä
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ·¤ÓÊý
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥ëー¥ì¥Ã¥È¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªÀµ·î¤Î¥³¥¤¥ó¡×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Î¥³¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò²ó¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸·ô¡×¤Ï¸ø¼°Àï(¾åµéÂî)¤ÎÂÐ¶ÉÊó½·¤ä¡¢¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤«¤éÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Üー¥Ê¥¹¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¡Ö¥á¥¤¥·¥ó¡§¤ªÀµ·îver¡×¡¢¡Ö¹õÀî Ì½º»¡§¤ªÀµ·îver¡×¤ò¼ý½¸ÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¶ÉÊó½·¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸·ô¤Î¿ô¤¬ÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥¤¥·¥ó¡§¤ªÀµ·îver¡×¡¢¡Ö¹õÀî Ì½º»¡§¤ªÀµ·îver¡×°Ê³°¤Î¡¢¡Ö¥á¥¤¥·¥ó¡×¡Ö¹õÀî Ì½º»¡×¡ÖÀ¾±à»û Æ·¡×¡Ö¹õÅç °ì¼ù¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¼ý½¸ÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÐ¶ÉÊó½·¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸·ô¤Î¿ô¤ÏÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
À§ÈóÂÐ¾Ý¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¼ý½¸ÀßÄê¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÃíÌÜ¤ÎÊó½·
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¡Ö¥á¥¤¥·¥ó¡§¤ªÀµ·îver¡×(º¸)¡¢¡Ö¹õÀî Ì½º»¡§¤ªÀµ·îver¡×(±¦)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÎ©Ä¾ËÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÎ©Ä¾ËÀ¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎºÇ¹âµéÈ¢°í¡×¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎºÇ¹âµéÈ¢Æõ¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¿·¥¢¥Ð¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥Á¥ã°í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥·¥ó¡§¤ªÀµ·î ver¡×¤ä¡Ö¥á¥¤¥·¥ó¡×´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄê¤á¤é¤ì¤¿³ÎÎ¨¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¬¥Á¥ã¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤¬½Ð¸½¤·½ÅÊ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£[Í½¹ð]2025Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¿ýÎ¶ÌçM¤ÇËã¿ýÂÐ¶É¡ª¡Ö¤ªÀµ·îÂÐ¶É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó!¡×
¢ã³«ºÅ´ü´Ö¢ä
2025Ç¯1·î1Æü(¿å/½Ë) 12»þ ～ 2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¢ä
https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24014
¢ã¡Ö¤ªÀµ·îÂÐ¶É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×»²²Ã±þÊç¥Õ¥©ー¥à¢ä
https://forms.office.com/r/nQuPmkApzV
¢ã³µÍ×¢ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¸ø¼°Àï¤Î»Í¿ÍÂÇ¤Á¾åµéÂî¡¢»°¿ÍÂÇ¤Á¾åµéÂî¤òËèÆü1²ó°Ê¾åÂÐ¶É¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ¢¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡Ö¥Ç¥¸¥³¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ýÎ¶ÌçM¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÊý¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÊý¸ÂÄê¤ÎÅöÁªÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿ýÎ¶ÌçM¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¾ÞÉÊ¢ä
<ÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È>
¡Ö¶¯±¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ¢¡× 10¸Ä
<ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È>
¥Ç¥¸¥³ 2,500±ßÊ¬ 5Ì¾ÍÍ
¡ã¿·µ¬/Éüµ¢¸ÂÄêÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä
¥Ç¥¸¥³ 2,500±ßÊ¬ 5Ì¾ÍÍ
¢¨²¼µ¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¿·µ¬¡¦Éüµ¢ÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉüµ¢ÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ò·ï¡Û
2020Ç¯8·î19Æü(¿å)¤«¤é2024Ç¯12·î4Æü(¿å) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»ÏÁ°¤Î´Ö¤Ë¡¢°ìÅÙ°Ê¾å¿ýÎ¶Ìç¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯12·î4Æü(¿å) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤«¤é2025Ç¯1·î1Æü(¿å/½Ë)11»þ59Ê¬¤Î´Ö¤Ë¿ýÎ¶ÌçM¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ú¿·µ¬ÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ò·ï¡Û
2024Ç¯12·î4Æü(¿å) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 23»þ59Ê¬¤Î´Ö¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢£[Í½¹ð]¥¯¥¤¥º¤ò²ò¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥³¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡Ö¥á¥¤¥ê¥ó¤ÎËã¿ý¥¯¥¤¥º¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¢ã³«ºÅ´ü´Ö¢ä
2025Ç¯1·î1Æü(¿å/½Ë) 12»þ ～ 2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¢ä
https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24013
¢ã³µÍ×¢ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¿ýÎ¶ÌçM¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éËèÆüËã¿ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤¬1Ìä¤º¤Ä½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤ªÀµ·îËã¿ý¥¯¥¤¥º¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢½ÐÂê¥Ý¥¹¥È¤´¤È¤ËÀµ²ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥Ç¥¸¥³2,500±ßÊ¬¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÌäÀµ²ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥Ç¥¸¥³10,000±ßÊ¬¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿ýÎ¶ÌçM¤È¤Ï
¥ê¥¢¥ëËã¿ý¤ÎºÇ¹âÊö¡£
¥·¥êー¥ºÎß·×200Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Í·¤ó¤ÀËÜ³Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óËã¿ý¥²ー¥à¡Ø¿ýÎ¶Ìç¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Ëã¿ý¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ø¿ýÎ¶ÌçM¡Ù¤Ï¡¢PC¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÇòÇ®¤·¤¿ÂÐ¶É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¶â¸µ¼÷»Ò¡¦À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ¡¦¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§º£¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://jmm.onelink.me/RSbt/PRrelease
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¿ýÎ¶ÌçM
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Ä¶ÈþÎïËÜ³Ê3DËã¿ý
¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡§2020Ç¯8·î19Æü
²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÍ¤ê
ÂÐ±þOS¡§iOS 13°Ê¹ß / Android 6.0°Ê¹ß / Windows 10 64bit
³«È¯¡§NC Japan K.K.
±¿±Ä¸µ¡§NC Japan K.K.
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) NC Japan K.K. All Rights Reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://jmm.ncsoft.jp/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§ https://x.com/Janryumon_M
¸ø¼°LINE@¡§ https://line.me/R/ti/p/%40528yxzaq
¸ø¼°Facebook¡§ https://www.facebook.com/JANRYUMONM
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCiW5zqujNwZX5EsYvO2YhRQ
¸ø¼°Discord¡§https://t.co/vSpt17Hcq9?amp=1
¢¨Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï2024Ç¯12·î26Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£