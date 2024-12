¡Ú¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¡ÛTopologie for Ron Herman¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊLoop Key Holder¤òÈ¯Çä

株式会社リトルリーグ

創設者であるCarlos Granon(カルロス・グラノン)は熱狂的なロッククライミングのファンであり、彼の山や岩壁に対する探究心からTopologie(トポロジー)が誕生しました。自然と冒険を愛する都市生活者をイメージしたTopologieは、"Exploring the city with the spirit of adventure - 冒険心を持って街を旅する" をコンセプトに、常に高みを目指し、日々新しい旅へと踏み出す都市生活者にぴったりの商品を提案しています。

このたび1月1日(水)より、ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマン各店ならびにオンラインストアにて、Topologie for Ron Hermanとして特別なLoop Key Holderを発売いたします。※オンラインストアは同日正午より発売

Topologie for Ron Herman 8.0mm Loop Key Holder Price:\4,400

第二弾となるTopologieとのコラボレーションは、ブランドのベストセラーとなっているLoop Key Holderをベースにクライミングロープ特有の柄を無くし、ソリッドカラー7色を全てロンハーマンオリジナルカラーで製作した特別な別注アイテム。ネームはダブルネームとなっており、ネームタグは全てロープに合わせ同色にすることでよりミニマルでシンプルな印象に。鍵をしっかりとホールドできるキーリングや伸縮性のあるバンド、その他の小物を取り付けられる8.0mmのロープループが特徴で、必需品をスマートに持ち運ぶことができます。

毎日使うものだからこそ拘りたい、という願いを叶えてくれるLoop Key Holder。スタイルごとにカラーを変えて、楽しみながら使っていただきたいアイテムです。

■Topologie for Ron Herman

8.0mm Loop Key Holder

color : o white / green / purple / pink / yellow / gray / blue

price : \4,400

発売店舗:ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、京都店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店、オンラインストア

お客様お問い合わせ:0120-008-752

ronherman.jp