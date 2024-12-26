µþÅÔ»Ô¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¡§ÂçÏÂ¾Ú·ô¤ÎÁë¸ý¤Ç¤´¹ØÆþ¡¦Åê»ñÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊË¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¡Ë
ÂçÏÂ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²®ÌîÌÀÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¡Ê¾¾°æ¹§¼£»ÔÄ¹¡Ë¤¬2025Ç¯2·î¤ËÈ¯¹Ô¤òÍ½Äê¤¹¤ë¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜºÄ·ô¡×¡Ë¤ò¡¢µþÅÔÉÜÆâ3¤«½ê¤Î»ÙÅ¹¡¦±Ä¶È½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÂçÏÂ¾Ú·ôÁë¸ý¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºÄ·ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤µ¤Þ¡ÊË¡¿Í¤Ë¸Â¤ë¡Ë¤¬1,000Ëü±ß¤«¤é¤´¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Åê»ñ²È¤µ¤Þ¤ÏÅê»ñÉ½ÌÀ¢¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Åê»ñÉ½ÌÀ¤ò¤µ¤ì¤¿Åê»ñ²È¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¡ÊË¡¿ÍÌ¾¡Ë¤Ï¡¢¸åÆü¡¢µþÅÔ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨Åê»ñÉ½ÌÀ¤È¤Ï¡§ËÜºÄ·ô¤¬ÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ÕµÁ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ËÜºÄ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»Ý¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È
µþÅÔ»Ô¤Ï2050Ç¯Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌÀµÌ£¥¼¥í¤ÎÃ£À®¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éµþÅÔ¤Ø¤ÎÅê»ñÂ¥¿Ê¡¢»ÔÆâ´ë¶È¡¦¶âÍ»µ¡´ØÅù¤Ë¤ª¤±¤ëESGÅêÍ»»ñ¤Î³èÍÑ¤ä¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¤ÎÈ¯¹Ô³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢È¯¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤½¼Åö»ö¶È¡Ê»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Ë¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ESGÅêÍ»»ñÅù¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºÄ·ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ä¤´¹ØÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤ÎÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜºÄ·ô¤Î³µÍ×¡Û¢¨ÇÛ¿®»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/134373/table/27_1_e54092fefe1094de85efa93660320d2f.jpg ]
¡ÚËÜºÄ·ô¤Î¼ç¤Ê½¼ÅöÍ½Äê»ö¶È¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/134373/table/27_2_83ee2b5adaa65bfd0646fe77682702e4.jpg ]
¡Ú½¼ÅöÍ½Äê»ö¶È¤ÎÎã¡Û
´Ä¶ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿»ÔÍ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷»ö¶È¡ÊCOCO¡¦¤Æ¤é¤¹¡Ê3»ÜÀß°ìÂÎ²½À°È÷¡Ë¡Ë
²ÏÀîÀ°È÷¡Ê¿·Àî¡Ë
¾Ê¥¨¥Í²þ½¤¡ÊLED²½¡Ê±¦µþÃæ±û¿Þ½ñ´Û¡Ë¡Ë
¡Ú¤´»²¹Í¡§²áµî¤Î¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¤Î¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¡Û
ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡¦ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¤Ë¥°¥êー¥ó¥Ü¥ó¥É¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Î»ö¶ÈµÚ¤Ó´Ä¶²þÁ±¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡¡https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000319108.html
¡¦ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000335173.html
¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦³ô¼°Åù¤ÎÇäÇãÅù¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥ï¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¥³ー¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê»ÙÅ¹Ã´Åö¼Ô¡Ë·ÐÍ³¤Ç¹ñÆâ°ÑÂ÷¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢ÌóÄêÂå¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç1.26500¡ó¡ÊÃ¢¤·¡¢ºÇÄã2,750±ß¡Ë¤Î°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ³ô¼°Åù¤Î³°¹ñ¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÌóÄêÂå¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç0.99000¡ó¤Î¹ñÆâ¼è¼¡¼ê¿ôÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ÃÏ¾ðÀªÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¸½ÃÏ¼ê¿ôÎÁ¤ª¤è¤ÓÀÇ¶âÅù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°Åù¤ÎÇäÇãÅù¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Á³ÊÅù¤ÎÊÑÆ°¡ÊÎ¢ÉÕ¤±»ñ»º¤Î²Á³Ê¤ä¼ý±×ÎÏ¤ÎÊÑÆ°¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ³ô¼°Åù¤ÎÇäÇãÅù¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï²Á³ÊÊÑÆ°¤Î¤Û¤«¤Ë°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿®ÍÑ¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Î30¡ó°Ê¾å¤Ç¡¢¤«¤Ä30Ëü±ß°Ê¾å¤Î°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¤¬»öÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¿®ÍÑ¼è°ú¤Ï¡¢¾¯³Û¤Î°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¤ÇÂ¿³Û¤Î¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â»¼º¤Î³Û¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤¿°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¤Î³Û¤ò¾å²ó¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÄ·ô¤òÊç½¸¡¦Çä½Ð¤·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢Ëô¤ÏÅö¼Ò¤È¤ÎÁêÂÐ¼è°ú¤Ë¤è¤êÇäÇã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¡Ê¹ØÆþÂÐ²Á¡¦ÇäµÑÂÐ²Á¡Ë¤Î¤ß¤ò¼õÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±ß²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤Ï¡¢¶âÍø¿å½à¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬¾å²¼¤·¡¢Â»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤Ï¡¢¶âÍø¿å½à¤ÎÊÑÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÄ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¸µÍø¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¼Ô¤ÎºâÌ³¾õ¶·Åù¤ÎÊÑ²½¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë³°ÉôÉ¾²Á¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ê¡¢Â»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤ò¤ª¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¡¢ÌÃÊÁ¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ê¿®Â÷Êó½·¡ËÅù¤Î½ô·ÐÈñ¡¢Åù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÎ±°ÕÅÀ
¡¦¼è°ú¥³ー¥¹¤ä¾¦ÉÊËè¤Ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾å¾ìÍ²Á¾Ú·ôÅù½ñÌÌ¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñ¡¢Åù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°¹ñ³ô¼°¡¢³°¹ñºÄ·ô¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤¯´ë¶ÈÆâÍÆ¤Î³«¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æÅù¡§ÂçÏÂ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè108¹æ²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜSTO¶¨²ñ