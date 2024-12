¡Ø¥¿¥ïー ¥ª¥Ö ¥¢¥¤¥ª¥ó¡ÙÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¢¥È¥ì¥¤¥¢¤ÇÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¥é¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹&¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、イブサービス/クラシックサービスの年末年始イベントの開始をお知らせします。

<クラシックサービス>

■ジャクルンゲーム2024クリスマス エディション

【開催期間】

2024年12月26日(木) 定期メンテナンス後 ~ 2025年1月22日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

「かけ橋渡り」や「ジャクルンさんが転んだ」など、ディーヴァの皆さまに大人気のアトラクション型イベント「ジャクルンゲーム」が、クリスマスの装いをした「クリスマスエディション」として期間限定で復活します。

今回の「ジャクルンゲーム」の報酬は、装備を強化できる各種強化石や、参加をしていく事で得られる「[イベント]ソロリウス ジャクルンの証」8個を集めると、NPC(※)を通して「[イベント]異界の結晶100個」の袋などに交換ができます。

※NPC:Non Player Characterの略称。ゲーム内の案内人。

≪「ジャクルンゲーム2024クリスマス エディション」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aionclassic/jakurunn20(https://press.ncsoft.jp/notice/aionclassic/jakurunn2024/)24/(https://press.ncsoft.jp/notice/aionclassic/jakurunn2024/)

■異界の製作台:雷龍王REBOOT

【開催期間】

2024年12月26日(木) 定期メンテナンス後 ~ 2025年1月22日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

2024年最後の「異界の製作台」は、人気外見装備の一つ「雷龍王装備」をはじめ、新クラス用武器種や、新しい「雷龍王の翼」が加わり、パワーアップして登場します。

YouTubeで、「雷龍王」装備の外形紹介動画も公開中なので、ぜひご覧ください。

≪「異界の製作台:雷龍王REBOOT(クラシック)」紹介動画はこちら≫

https://www.youtube.com/watch?v=BDaNeeEzM3E

≪「異界の製作台:雷龍王REBOOT」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aionclassic/lightreboot/

<ライブサービス>

■冬の女王ハッピープレゼント2024

【開催期間】

2024年12月27日(金) ~ 2025年1月11日(土)まで

【概要】

2023年に引き続き、「冬の女王ハッピー」が2024年も登場します。

毎週金曜日/土曜日の21時に登場する「冬の女王ハッピー」を討伐すると、希少な変身契約書や司令官のシャルケルの箱等、豪華アイテムを獲得できます。

「冬の女王ハッピー」出現時に、アプサランタフィールド内に案内メッセージがながれますので、ぜひ仲間と一緒に討伐に参加してください。

≪「冬の女王ハッピープレゼント2024」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aion/winterqueen2024/

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://www.ncsoft.jp/aionclassic/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2024年12月26日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます