¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢º¬ËÜ Í×¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡¢ÀîºêÂëÌé¡¢ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡Ö¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー2025¡×ÂèÆóÃÆ½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¡ªÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥®¥¿ーÃÆ¤¸ì¤ê¥Õ¥§¥¹¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢Ëè½Õ¹±Îã¤Î¥®¥¿ーÃÆ¤¸ì¤ê¤Îº×Åµ¡ÖJ-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2025 supported by ±üÂ¼ÁÈ¡×¤ò¡¢¡Ê°Ê²¼¡¢¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¡Ë¤òÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4ÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½éÆü3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¤Î2ÁÈ¡¢Àé°¬³Ú3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢º¬ËÜ Í×¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡¢ÀîºêÂëÌé¤Î2ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Öº½¤«¤Ö¤êÀÊ¡×¤ÏÎ¾ÆüÍ½ÄêËç¿ô½ªÎ»¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥Þ¥¹ÀÊ¡×¡Ö2³¬ÀÊ»ØÄê¡×¤Ê¤É¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2025/
¡ÚÄÉ²Ã½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
ÄÉ²Ã½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
½éÆü¤Ï¡¢ÃåÎ®¤·¤Ë¥¢¥³¥®¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¤Ç¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð±é¡£³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤â¤Ï¤äÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤¬¥Ûー¥à¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥®¥¿ー»ø¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿¸½Âå¤Î¡ÖÉâÏ²±À¡×¡©¡¡º²¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¥¢¥³¥®/¥Üー¥«¥ë¤ÎÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¤È¥É¥é¥à¥¹¹â¶¶¥¤¥µ¥ß¤Ë¤è¤ë2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
Àé°¬³Ú¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ45¼þÇ¯¡ª¡¡¤¤¤Þ¤Ê¤ªËèÇ¯Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¤Î¥Üー¥«¥ë¡õ¥®¥¿ー¡¢º¬ËÜ Í×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²¶¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡ÊÅö¼Ò¾ðÊó¡Ë¡£º£²ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¹¥¦¥£ー¥È¤Ê¥Ï¥¹¥ー¥Ü¥¤¥¹¤ò¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¤ÇÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーÀîºêÂëÌé¤â½é½Ð±é¡£¡ÖËâË¡¤Îå°Ýß¡×¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×4²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇËÃæ¡£Á´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤òÁ´¸ø±éSOLD OUT¤µ¤»¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¾Æü¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â½Ð±é¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡ã2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä
½Ð±é¼Ô¡§
¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡ÚNEW¡Û¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢µÜÅÄÏÂÌï
¡¦¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ
¡¦ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º
¡ã2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡ä
½Ð±é¼Ô¡§
±üÅÄÌ±À¸¡¢¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢º¬ËÜ Í×¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡ÚNEW¡Û¡¢¾®»³ÅÄÁÔÊ¿¡¢ÀîºêÂëÌé¡ÚNEW¡Û¡¢ÉÚ²¬ °¦¡¢and more¡ª
¡¦º¬ËÜ Í×¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¦ÀîºêÂëÌé
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2025/
¡Ú¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¤È¤Ï¡Û
¡ÖJ-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¡×¡Ë¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î½é³«ºÅ°ÊÍè¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥®¥¿ーÃÆ¤¸ì¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ò°Ï¤à·Á¤ÇÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ïºù¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈÂÁá¤¤¡È¤ª²Ö¸«¡Éµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¥®¥¿ー¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¡×¤ä¡Ö¤ä¤¤È¤ê¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¶Ë¾å¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤È¿©¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2025 supported by ±üÂ¼ÁÈ
ÆüÄø¡§2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£ÌÖ1-3-28¡Ë
½éÆü3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡ÚNEW¡Û¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢µÜÅÄÏÂÌï
Àé°¬³Ú3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë½Ð±é¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§±üÅÄÌ±À¸¡¢¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢º¬ËÜ Í×¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡ÚNEW¡Û¡¢¾®»³ÅÄÁÔÊ¿¡¢ÀîºêÂëÌé¡ÚNEW¡Û¡¢ÉÚ²¬ °¦¡¢and more¡ª
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§Á´ÀÊ»ØÄê
¡¦º½¤«¤Ö¤êÀÊ¡Ê¥¢¥êー¥Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î°Ø»ÒÀÊ¡Ë\14,000¡¡¢¨Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»
¡¦¥Þ¥¹ÀÊ¡ÊºÂÉÛÃÄ/4Ì¾Ëø¡Ë\24,000
¢¨1¤Þ¤¹4Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¾ì²Ä¡¢ÍúÊª¤òÃ¦¤¤¤ÇÃåÀÊ ¥µ¥¤¥º¤Ï1¤Þ¤¹=Ìó120cm¡ß130cm¡Ê¿ä¾©¡§Âç¿Í2Ì¾¡Ë
¡¦2ÆüÄÌ¤·¡¦2³¬ÀÊ»ØÄê¡Ê¥¤¥¹¡Ë \12,000
¢¨Àè¹ÔÍ½Ìó/ÈÎÇä»þ¤Î¤ßÆÃÊÌ²Á³Ê¡£³ÆÆüÄø¤ÎºÂÀÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2³¬ÀÊ»ØÄê¡Ê¥¤¥¹¡Ë \6,900
¡¦VIP¥Þ¥¹ÀÊ¡ÊÆÃÀ½ºÂÉÛÃÄ/2Ì¾Ëø¡Ë\80,000
-³ÆÆü¡¢¸ÂÄêËç¿ôÈÎÇä
-¤Þ¤¹ÀÊºÇÁ°¥¨¥ê¥¢³ÎÌó¡Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ï²óÅ¾¤·¤Þ¤¹¡Ë
-1¥Þ¥¹2Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¾ì²Ä¡¢ÍúÊª¤òÃ¦¤¤¤ÇÃåÀÊ
-1¥Þ¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï120cm¡ß130cm
-³«±éÁ°¤Ë¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¸ÄÊÌ¤ËµÇ°»£±Æ¡Ê½¸¹ç»þ´Ö¤¢¤ê¡Ë¢¨½Ð±é¼Ô¤È¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
-²ñ¾ìÀµÌÌÁõ¾þ¤Ë¤ªÌ¾Á°¤òµºÜ¡Ê12/22¤Þ¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ß / ´õË¾¼Ô¤Ç´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¤´²óÅú¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë
-OMIYAGE¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡§ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½/T¥·¥ã¥Ä¤ÏL¥µ¥¤¥º¸ÂÄê¡ËÉÕ¤
-¤Á¤ã¤ó¤³¿©¤ÙÊüÂê¡Ê¡Ö¿©»ö½è¡×ÀìÍÑ¥Õ¥¡¥¹¥È¥ìー¥óÉÕ¤¡Ë¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹
-¤ªÊÛÅöÉÕ¤¡Ê¤´Æþ¾ì»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¡Ë
-¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã·ô¡Ê1Ì¾¤Ë¤Ä¤5²óÊ¬¡Ë
-Æþ¾ì»þ¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥¡¥¹¥È¥ìー¥ó¤òÀßÃÖ
-ÆÃÀ½VIP¥Ñ¥¹
-ÆÃÀ½ºÂÉÛÃÄÉÕ¤¡¡¡¡
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¨°Ê²¼¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó/ÈÎÇä»þ¤Î¤ß¼õÉÕ
¡¦ÆÃÀ½Åò吞ÉÕ¤¡Ê1¸Ä¡Ë¡¦º½¤«¤Ö¤êÀÊ \15,000¡¡¡¡¢¨Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»
¡¦ÆÃÀ½Åò吞ÉÕ¤¡Ê2¸Ä¡Ë¡¦¥Þ¥¹ÀÊ¡ÊºÂÉÛÃÄ/4Ì¾Ëø¡Ë \26,000
¡¦ÆÃÀ½Åò吞ÉÕ¤¡Ê1¸Ä¡Ë¡¦2ÆüÄÌ¤·¡¦2³¬ÀÊ»ØÄê¡Ê¥¤¥¹ÀÊ¡Ë \13,000
¡¦ÆÃÀ½Åò吞ÉÕ¤¡Ê1¸Ä¡Ë¡¦2³¬ÀÊ»ØÄê¡Ê¥¤¥¹ÀÊ¡Ë \7,900
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§ J-WAVE
´ë²è¡¦À©ºî¡§ J-WAVE¡¢J-WAVE MUSIC¡¢DISK GARAGE
¸å±ç¡§BSÄ«Æü
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§±üÂ¼ÁÈ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¡§https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2025/
¸ø±é¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/