¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡×Àô¥Ô¥ó»Ò77ºÐ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡í½ª³èËÜ¡í¤Ê¤é¤Ì¡í¥Ô¥ó³èËÜ¡í¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
»£±Æ¡¿ÂçÄÚ¾°¿Í
1983Ç¯¤Î¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¡Ø½÷ÂÀ¹Þµ¡Ù¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¥«¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Þ¤Ç¹¤¯½Ð±é¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½Ä£Ä¹´±É½¾´¤ä°°Æü¾®¼ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£
¸½ºß¤ÏÇ®³¤¤Ëµï¤ò¹½¤¨¡¢É×¤È°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±£µï¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢2024Ç¯Ç¯Ëö¤«¤é2025Ç¯½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤µ¤é¤Ë³èÌö¤ÎÃû¤·¤¬¡ª
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Î´©¹Ô¤¬·èÄê¡ª¡¡¡Ø½ª³è¤ä～¤á¤¿¡¡¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´©¹Ô·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿
¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤â¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤â¡£
½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤â¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÈ¿È¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤½÷¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¤·¤¿¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤¿¡£
50ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¸åÇÚ¤ò¤¤¤¸¤á¤¿±½¤¬Î®¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤â¼õ¤±¤¿¡£
Êì¤ÈÊé¤Ã¤¿²¸»Õ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¤º¤Ã¤ÈÄ·¤Í½ü¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÄ·¤Í½ü¤±¤ë³èÆ°¡×¤ò¡Ö¥Ô¥ó³è¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
77ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ô¥ó¥Á¤À¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë70Âå¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÇ¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤°¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊªÊ¬¤«¤ê¤Î¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤â¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿ÌòÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½ª³è¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ì½Ö¤½¤Î¿¿»÷»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬»×¤¤½Ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
Ê¿À®¤ä¾¼ÏÂ°Ê¾å¤Ë¡¢Ï·³²¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¤¤ÎÃæ¤À¤±¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤òÄ·¤Í½ü¤±¤¿¥Ô¥ó³è¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£
¸Å¤¤¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Å¤¤¹Í¤¨¤Ë¤â¤¿¤Ö¤ó²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥Ô¥ó³è¿ÍÀ¸¤òËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤È½Å¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®³¤¤Ç¤Î»ä¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÎÀÛ¤¤·Ð¸³¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤«¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¡¢º£¤¬¥Ô¥ó¥Á¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Àô¥Ô¥ó»Ò (¡Ø½ª³è¤ä～¤á¤¿¡¡¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê)
»£±Æ¡¿ÂçÄÚ¾°¿Í
½ª³è¤äー¤á¤¿¡£ ¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡
½ª³è¤è¤ê¡¢¥Ô¥ó³è¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë³èÆ°¡×¡£Î¬¤·¤Æ¥Ô¥ó³è¡£
Ì¡ÃÌ²È¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡¢¥¥ã¥Ð¥ìー¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿20Âå¡¢Éã¤Î¤¬¤ó¡¢¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÍ§¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î»à¡¢50ºÐ¤Ç¤Î²¿²¯¤â¤Î¼Ú¶â¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤ËÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î±ÉÍÜ¼ºÄ´ーー?
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡£
¥Ô¥ó»Ò¤Î³Ê¸À¡Ö¥Ô¥ó³å¡×¡¢Ç®³¤¤ÎÀ¸³è¤äÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤âÂç¾Ò²ð!
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û¡¡
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§½ª³è¤äー¤á¤¿¡£ ¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡
¢£Ãø¼Ô¡§Àô¡¡¥Ô¥ó»Ò
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2025 Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£Äê²Á¡§1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£»ÅÍÍ¡§»ÍÏ»È½
¢£ISBN13¡§ 978-4065376102
Amazon¡¡ http://www.amazon.co.jp/dp/4065376106
³ÚÅ·¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18109609/
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡https://7net.omni7.jp/detail/1107572425