°ì¸ý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¡¦¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤È¤í～¤ê¿©´¶¡ª¥·¥ç¥³¥é¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤µ¨Àá¤Ë¡£¡ÚDROOLY(¥É¥íー¥êー)¡Û¤è¤ê¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡×¿·È¯Çä¡ª

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド「DROOLY(ドローリー)」より、期間限定商品「ショコラサンド」を新発売いたします。

マスカルポーネチーズを使用したサクサク食感のサブレ生地でチョコレートをサンド。一口かじるとチョコレートの中から、なめらかなハチミツ入りソースがとろりと溢れ出すDROOLYの今だけの新作スイーツです。サブレとチョコレート、ソースが絶妙に絡み合う至福の味わいをお届けいたします。

ハチミツをドロっとかける、クマのドローリーお気に入りの食べ方がそのまま体感できるような逸品。サクサクしっとりとろ~り食感とともに、口の中で溶け合うハーモニーが楽しいショコラサンドです。まるでドローリーのように思わずよだれがこぼれる美味しさは、あなたを甘くて幸せなひとときへとお連れします。今だけしか手に入らない限定の新作は、バレンタインの贈り物にはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめです!無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求め下さいませ。

◆商品概要

【商品名】 ショコラサンド

【価 格】 5個入:1,620円(税込)

【発売日】 2025年1月6日(月)~

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

【販売店舗】DROOLY(ドローリー)阪神梅田本店

◆季節限定商品のご案内

ベイクドチーズケーキ〔ゴルゴンゾーラwithハニー〕

ちょっと大人なベイクドチーズケーキ。低温で焼き上げることで、しっとりとなめらかな口当たりとなりゴルゴンゾーラの豊かな風味がさらに広がります。程よい塩味がアクセントとなり、上品な⽢さの蜂蜜がその味わいを一層引き立てます。(チーズ中ゴルゴンゾーラ7%以上使用)

2個入:1,350円(税込) ※冷凍商品

パウンドケーキ〔ショコラ&カマンベールwithハニー〕

クリーミーなカマンベールと相性抜群な蜂蜜にスペイン産のクーベルチュールチョコレートを合わせた季節限定のパウンドケーキ。チーズの塩味と蜂蜜の⽢味の中にほんのりと優しくカカオを感じるこの季節にしか味わえないお味をお楽しみください。(チーズ中カマンベール70%以上)

1個入:1,404円(税込)

※10:00~/17:00~ 整理券配布

(当日の販売状況により、変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。)

フィナンシェ〔ショコラ&カマンベールwithハニー〕

クリーミーなカマンベールと相性抜群の蜂蜜にスペイン産のクーベルチュールチョコレートをあわせた季節限定のフィナンシェ。チーズの塩味と蜂蜜の⽢味の中にほんのりと優しくカカオを感じるこの季節にしか味わえない新鮮な組み合わせをお楽しみください。

(チーズパウダー中カマンベール75%以上使用)

5個入:1,296円(税込)

※いずれも期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。

◆ブランドロゴ&ストーリー

ぼくはクマ。 なまえはドローリー。

お気に入りのチーズの食べかた。

ハチミツをドロっとかけて食べる。

いろんなチーズとハチミツの甘い香り。

ゴルゴンゾーラもカマンベールも、

それだけでちょっと大人で、やさしい味。

みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。

◆店舗情報

店舗名称:DROOLY 阪神梅田本店

住 所:〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 B1

問い合わせ:06-6345-2853

営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

<公式ホームページ>https://drooly.jp/(https://drooly.jp/)

<公式X(旧ツイッター) > https://x.com/DROOLY_PR/(https://x.com/DROOLY_PR/)

<公式インスタグラム> https://www.instagram.com/drooly_jp_official/(https://www.instagram.com/drooly_jp_official/)

◆会社情報

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、

バニ、ウーフィ