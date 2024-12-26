±Ä¶È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÅ¸¼¨²ñ¡¢Íè·îÂçºå¤Ç³«ºÅ¡ª
RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ³Ù»Ö¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ö±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week ´ØÀ¾¡×¤ò¡ÖJapan IT Week ´ØÀ¾¡×¡ÖJapan DX Week ´ØÀ¾¡×¡ÖEC¡¦Å¹ÊÞ¡¡Week ´ØÀ¾¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤Ï¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week¡¡¡¡´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¡¢3Æü´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±Ä¶ÈDX¡×¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¡¦¤´¼èºà¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19Jflv0rGiMCPpzoQIfj6+g6L57XZ/g7tQ=&utm_campaign=1225_press_prtimes_sdm_pressregi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¤´Íè¾ìÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19xR0ZvFQ19XbLnxmlC9sns0MI6Ax8LAN0=&utm_campaign=1225_press_prtimes_sdm_regi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢½ÐÅ¸´ë¶È¤ÎÃíÌÜÀ½ÉÊ¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¿·µ¬±Ä¶È¿ô24ÇÜ¤Î¼ÂÀÓ
À½ÉÊÌ¾¡§BizBa-Lead
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹
¿·µ¬±Ä¶È¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¿·µ¬±Ä¶ÈDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óBizBa-Lead ¥Ó¥º¥Ð¥êー¥É¡£Ìó100Ëü·ï¤ÎË¡¿Í¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤é¤¿¤Ã¤¿10ÉÃ¤Ç¿·µ¬±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¿·µ¬±Ä¶È¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥³¥Þ¥ó¥ÉÁàºî¤Ç½éÆ°¤¬Áá¤¯±Ä¶È¤Ë°Ü¤»¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤·¤¿·ë²Ì¡Ê»ñ»º¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼¡²ó¤Î±Ä¶ÈÀïÎ¬¤ò¤¹¤°Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿·¿Í¤¬°é¤Ä´Ä¶¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡££±.¿·¿Í±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Æþ¼Ò¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ç¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤Î¼ÂÀÓ¡ª £².±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤ÏÎÌ¤è¤ê¼Á¡ª £³.±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç£³»ö¶ÈÉôÎ©¤Á¾å¤²À®¸ù¡ª £´.¤¿¤Ã¤¿£±»þ´Ö¤¢¤ì¤Ð¿·µ¬±Ä¶È¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª
¢£Shopify¡¢B-cart¤Ç¤Î¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ
À½ÉÊÌ¾¡§B-cart
´ë¶ÈÌ¾¡§¥Þ¥Ä¥â¥È ³ô¼°²ñ¼Ò
Shopify¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¼ÒÆâ¹¹¿·²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡£ B-cart¤ò»È¤Ã¤¿¡¢±Ä¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¼«Æ°²½¡¢Æþ¶â´ÉÍý¼«Æ°²½¡£ ¤½¤ÎÂ¾¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£RAGÂÐ±þ¤Î´ë¶ÈÆâ¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à
À½ÉÊÌ¾¡§QuickSolution¡Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë
´ë¶ÈÌ¾¡§½»Í§ÅÅ¹©¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à ³ô¼°²ñ¼Ò
8Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥µー¥Á¡ª¼Ò°÷¤Î¡Ö¾ðÊóÃµ¤·¤Î»þ´Ö¡×¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¡ª ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µー¥Ð¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¤ËÅÀºß¤¹¤ë¾ðÊó¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢RAG(¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®)ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¼ÒÆâÍÑÀ¸À®AI¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Office¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äPDF¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²èÁü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊ¸»ú¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ãÆÃÄ¹¡ä £±.¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µー¥Ð¤ä¥¯¥é¥¦¥É¡¢Web¥µ¥¤¥È¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÀºß¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸¡º÷ £².¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¿È¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Úー¥¸¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉ½¼¨ £³.½ã¹ñ»º¡ªAIÅëºÜ¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î¸¡º÷¤Ë¶¯¤¯¡¢ËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥È £´.ChatGPTÏ¢·È(RAGÂÐ±þ)¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¾ðÊó¤«¤éÅª³Î¤Ë¼ÁÌä±þÅú £µ.¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤À²èÁüPDF¤â¡¢¼«Æ°OCR¤Ç¸¡º÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½çÉÔÆ±¡¿°ìÉôÈ´¿è¡¿2024Ç¯12·î6Æü¸½ºß¡£Æ±»þ³«ºÅÅ¸¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¸¼Ò¡¦À½ÉÊ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¼Ò¡¦À½ÉÊ¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/search/2025/directory.html?utm_campaign=1225_press_prtimes_sdm_exhibits&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¡ª
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡§±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week ´ØÀ¾
¡¡¡ã¹½À®Å¸¼¨²ñ¡ä
¡¦±Ä¶ÈDX EXPO
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° EXPO
Æ±»þ³«ºÅÅ¸¡§Japan IT Week ´ØÀ¾¡¿Japan DX Week ´ØÀ¾¡¿EC¡¦Å¹ÊÞ Week ´ØÀ¾
²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 3～5¹æ´Û
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Web¡§www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html