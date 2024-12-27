Â¼¤Ë±²´¬¤¯²ø´ñ¤òÌÀ¤«¤»¡£ÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Û¥éーÂè4´¬¡ª1¹æ¡Ø²øÁÍ°ì¸«Ä¢¡¦²Ö»¥(4)¡Ù¤¬12·î27ÆüÈ¯Çä¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸
°ìÀ£¸«ÍÕ°ì¤ÎµìÃÎ¤Î°å¼Ô¡¦¹õÁô¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿·Ñ¤®ÀÜ¤®¤ÎÂÎ¤Î¾¯½÷¡¦¥æ¥¤¡£
Èà½÷¤Îµ¢¤ë²È¤òÁÜº÷¤¹¤ëºÇÃæ¡¢ÍÕ°ì¤Ï¿ò¤á¤ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö´°àú¤Ê¿Í´Ö¡×¤òµá¤á¤ëÂ¼¤Î±½¤òÊ¹¤¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¨¡¨¡¡£
ÏÄ¤Ç°Å¤¤ÌîË¾¤È¶µµÁ¤Ë¡¢ÍÕ°ì¤Þ¤Ç¤â¤¬ÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
²ø´ñ±²´¬¤¯ÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Û¥éーÂè4´¬¡ª
1¹æ¡Ø²øÁÍ°ì¸«Ä¢¡¦²Ö»¥(4)¡Ù
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó
MeDu COMICS
¡Ø²øÁÍ°ì¸«Ä¢¡¦²Ö»¥(4)¡Ù
Ãø¼Ô¡§1¹æ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î27Æü
²Á³Ê¡¡¡§737±ß(ÀÇ¹þ)
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§978-4-8236-0798-1
´û´©¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ø²øÁÍ°ì¸«Ä¢¡¦²Ö»¥(1)¡Ù
Ãø¼Ô¡§1¹æ
È¯ÇäÆü¡§2021Ç¯5·î25Æü
²Á³Ê¡¡¡§748±ß(ÀÇ¹þ)
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784823601750
¡Ø²øÁÍ°ì¸«Ä¢¡¦²Ö»¥(2)¡Ù
Ãø¼Ô¡§1¹æ
È¯ÇäÆü¡§2022Ç¯5·î13Æü
²Á³Ê¡¡¡§748±ß(ÀÇ¹þ)
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784823603020
¡Ø²øÁÍ°ì¸«Ä¢¡¦²Ö»¥(3)¡Ù
Ãø¼Ô¡§1¹æ
È¯ÇäÆü¡§2022Ç¯8·î31Æü
²Á³Ê¡¡¡§748±ß(ÀÇ¹þ)
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784823605291
Ãø¼Ô¾Ò²ð
1¹æ
Ãø¼ÔX¡§https://x.com/no100
COMIC MeDu
¡ÖMeDu¡×¤È¤ÏÌ¡²è¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥ó¥ëÉÔÌä¤ÎÁ´Ç¯Îð¸þ¤±ÌµÎÁ¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖMeDu¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡Ö°¦¤Å¤ë¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¢ÁÏ¤ë¤³¤È¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤¯ºî¤ê¼ê¤Î¡Ö°¦¡×¤¬°î¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¥Î¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
COMIC MeDu¡§https://comic-medu.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/COMIC_MeDu
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/medu_comics/
¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA
¸ø¼°tiktok¡§https://www.tiktok.com/@medu_comics